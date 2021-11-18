Абрамович продает свой суперсамолет всего за 100 миллионов долларов

Тот самый супербоинг, который выставлен на продажу. Фото: Christophe MASTELLI/Global Jet

По прозвищу «Бандит»

В тусовке олигархов и прочих богатеев оживление. Российский мультимиллиардер Роман Абрамович выставил на продажу свой личный самолет. Вот игрушка так игрушка - не лайнер, а просто улет.

У Романа Аркадьевича все самое-самое. Едва ли не самая большая в мире яхта, вот и самолет под стать. Сделан на базе широкофюзеляжного дальнемагистрального «Боинга-767-300ER» (возможное написание 767-33A ER). Такие воздушные монстры популярны во многих авиакомпаниях мира, дальность полета у них - 11,3 тыс. км (индекс ER как раз указывает на увеличенную дальность, у стандартных моделей она составляет 11 тыс. км), запросто перелетают Атлантику. Вмещают от 245 до до 325 пассажиров. Но тот, что у Абрамовича, не предназначен для перевозки такой оравы. Огромный салон рассчитан только на 34 избранных.

Роман Абрамович привык жить широко - летать и плавать на всем самом лучшем. Фото: Ki PRICE/Global Look Press

Продажей VIP-борта занимается международная авиакомпания GlobalJet, на ее сайте размещены красочные фото, которые в подробностях иллюстрируют блаженство небесных сфер. Компания не афиширует, кому именно принадлежит выставленный на продажу «Боинг», но указанные характеристики совпадают с ранее опубликованными в печати данными личного самолета Романа Абрамовича. А главное - абсолютно узнаваемая внешность. Вдоль бортов - волнистые серые линии, но главная фишка в другом: по краям лобового стекла с обеих сторон прорисованы черные полосы. И все вместе создает эффект то ли брутальных черных очков, которые любит носить хозяин борта, то ли маски Zorro. Самолет практически сразу же получил прозвище «Бандит», и даже стал воплощаться в виде сувенирных авиамоделей в масштабе 1:500.

Вооружен и со связями

Каков же «Бандит» изнутри? Во всех описаниях упоминается, что салон украшен драгоценными камнями, а в отделке использована древесина ценных пород. Отдельная душевая. Что несколько озадачило: могли и джакузи организовать. Например, у 66-летнего племянника короля Саудовской Аравии принца Аль-Валида ибн Талала на борту его Airbus-380 есть даже отделанная мрамором турецкая баня. А наш чем хуже? Впрочем, у нашего тоже есть еще и «Аэробус» (Airbus A340-313X), чуть поменьше, чем у саудита, но тоже с гидромассажем и даже со спортзалом.

В главном самолете «Бандита» располагается столовый зал… Фото: Christophe MASTELLI/Global Jet

Смотрим дальше. Вот три гостевые комнаты. Красиво, но не сказать, что поражает роскошью. Кровати в два яруса, где-то два спальных места, где-то четыре. Что-то вроде купе повышенной комфортности. А еще на лайнере есть две ванные комнаты для гостей (тоже с душем), собственная кухня, обеденный зал, зал совещаний, библиотека, несколько уютных помещений для отдыха. Причем можно не только книжку почитать или посмотреть в иллюминатор, но и вовсю пользоваться ноутбуком. И не только для просмотра скачанных на земле фильмов, но и полноценно зависнуть в сети. Да, на борту действует бесперебойный мощный интернет, так что можно сказать, что у «Бандита» хорошие связи.

А еще он прекрасно вооружен. В прошлом году британские СМИ рассекретили главную достопримечательность «бандитской» начинки: оказывается, самолет оснащен индивидуальным противоракетным защитным комплексом, стоимость которого составляет 1,5 млн фунтов, или более $2 млн, и который соответствует уровню защиты военного самолета. А по данным Daily Mail, такая же система установлена на борту «Боинга» президента США. Знай наших!

...в хозяйской спальне широченная кровать размера кинг-сайз… Фото: Christophe MASTELLI/Global Jet

120 км на неработающих двигателях

Самолет для Романа Аркадьевича - не роскошь, а средство передвижения. Напомним, в 2001 г. он стал губернатором Чукотки. В том же году вместе с другими акционерами компании «Сибнефть» Абрамович регистрирует в Лондоне компанию Millhouse Capital, занимающуюся управлением их активами. Проще говоря, туда, подальше от российской юрисдикции, стекались денежки, заработанные на российских недрах.

Добираться из Лондона на Чукотку было непросто. Беспосадочные перелеты не получались. Имевшиеся у олигарха-государственника самолеты не были рассчитаны на такое расстояние. Регулярный рейс из Москвы тоже не дотягивал до Анадыря. Тут и подвернулся «Боинг-767-300». Машину построили в 2003 г. для Гавайских авиалиний (Hawaiian Airlines), но те отказались от покупки. И в 2007 году на лайнер обратил внимание Абрамович. По данным Forbes, каталожная стоимость лайнера - $191,5 млн. Но начальник Чукотки, по данным СМИ, приобрел лайнер за $180 млн, правда, с учетом роскошной внутренней отделки новая игрушка обошлась ему примерно в $315 млн.

...один из душей, их в самолете несколько… Фото: Christophe MASTELLI/Global Jet

Зато 7 тыс. км от Лондона до Анадыря самолет покрывал без дозаправок, на это уходило не более 10 часов. Вечером взлетел, ночь проспал, утром прилетел - и на работу. Красота же!

В окружении миллиардера нам не стали комментировать авиационную тему. Но представляется, что на выбор повлиял и высокий уровень безопасности самолета. В мировом рейтинге надежности, составленном изданием BusinessWeek и лондонской страховой компанией Ascend, «Боинг-767» занимает почетное 6-е место.

Специалисты любят вспоминать историю, как 23 июля 1983 г. во время рейса Монреаль - Эдмонтон у «Боинга-767» вдруг закончилось горючее.

Лайнер планировал почти 120 км, после чего благополучно приземлился.

По данным портала avianews.com, такой же самолет является «бортом № 1» в Белоруссии, на нем летает президент страны Александр Лукашенко. А прежде этот борт возил президента Туркменистана Туркменбаши Сапармурата Ниязова.

Автор интересных постов на авиационные темы под ником Пилот Боинга уверяет, что видел самолет изнутри и даже знает, что пилоты у нашего олигарха - французы.

...спальные места для гостей поскромнее, но тоже вполне себе. Фото: Christophe MASTELLI/Global Jet

Продам самолет, куплю футболиста

- Очень надежный самолет, я летал на подобных, но он уже старенький, авионика устарела, не сравнить с «тремя семерками» («Боинг-777»), - рассказал «Комсомолке» бывший командир воздушного судна, эксперт по безопасности полетов Александр Романов. - Но что относительно этого самолета, то, если судить по данным о количестве часов и посадок, он эксплуатировался в очень щадящем режиме и должен находиться в хорошем состоянии. Выработана совсем небольшая часть ресурса, чуть больше 7 тысяч часов, а ресурс у него может быть и 40 тысяч часов.

В обзорах стоимости принадлежащих российским олигархам самолетов «Бандит» год от года дешевел. В 2015 г. его оценивали в $180 млн, в 2019-м - уже в 120 млн. Встречались и оценки на уровне около $90 млн. На сайте GlobalJet цена не указана, но, по данным Forbes, продать самолет рассчитывают за 100 млн «зеленых».

Норвежский футболист Холандад, которого Абрамович хочет прикупить для «Челси», стоит примерно столько же, сколько и его суперсамолет. Фото: Ralf IBING/Global Look Press

А сам Абрамович планирует приобрести «Боинг-787» Dreamliner, выпущенный в 2018 г. Эксплуатироваться такие самолеты начали в 2011 году. Они экономичнее 767-х, развивают более высокую скорость (более 900 км/час), интенсивнее набирают высоту. За счет активного применения композитных материалов (в фюзеляже, например, их 50%) значительно снижен вес и расход топлива, дальность полета увеличена до 12 - 14 тыс. км. Он более комфортабелен: внутреннее давление почти как на земле, менее шумный, салон шире, чем у предшественника, почти на полметра. Куча новинок в электронных системах. В варианте личного самолета он может брать на борт 40 пассажиров, а экипаж состоит из 2 пилотов и 7 бортпроводников. Базовая стоимость самолета - $225 млн, а в эксклюзивном исполнении внутреннего интерьера - ориентировочно $300 млн. Впрочем, говорят, Абрамович его уже приобрел.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Если это так, то вопрос, на что потратить 100 миллионов долларов от продажи устаревшего «трансатлантика», перед олигархом, похоже, не стоит. Роман Абрамович, который владеет футбольным клубом «Челси», положил глаз на 21-летнего норвежского нападающего Эрлинга Холандада, который играет за дортмундскую «Боруссию». В этом сезоне норвежский «забивала» вколачивал в среднем по 3 гола в каждых 2 играх. Как сообщает сайт chelseanews.ru, российский олигарх (формулировки стоит процитировать) «поручил руководителям своего клуба сделать все возможное», чтобы в 2022 году молодое дарование надело синюю футболку «Челси». Стоимость норвежца в футбольных справочниках оценивают в 120 - 150 млн евро, но в британских СМИ ожидают, что хватит и 80 млн фунтов (почти 95 млн евро). В общем, примерно те же самые $100 млн, которые олигарх хочет получить от продажи самолета.

Наша справка. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ориентировка на «Бандита»

Модель BOEING B767-300ER

Год постройки - 2003

Начало эксплуатации - 2007

Налет, часы - 7080

Циклы (взлет, посадка) - 1954

Вместимость, чел., - 34

Дальность полета, км, - 11 305

Скорость, км/час, - 851

Двигатели - Pratt&Whitney PW4060-3

Бортовой номер P4-MES

Место регистрации - остров Аруба