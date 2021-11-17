Непобедимый турецкий беспилотник «Байрактар»: чудо-оружие или пропагандистский миф с крыльями

Турецкие «Байрактары» на военных парадах в Киеве везут как чудо-оружие. Фото: Gleb GARANICH/REUTERS

Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Байрактар» стал знаменитым после того, как азербайджанская армия применила его во время последней войны в Карабахе. А недавно в соцсетях появились видеокадры, на которых уже поставленные на Украину «Байрактары» наносят ракетные удары по позициям донецких ополченцев.

1. Сколько надо «Байрактаров» украинским военным, чтобы контролировать с воздуха всю линию разграничения в Донбассе (ДНР + ЛНР)?

Зона разграничения сторон - это извилистая местность длиной более 400 километров и шириной 30 км. Там не должно быть никаких боевых позиций. Контролировать линию разграничения БПЛА украинских вооруженных сил (как и военизированные формирования дончан) могут лишь «со стороны» - не вторгаясь в воздушное пространство над линией. Это может делать и один «Байрактар», пролетая вдоль этой линии. При средней (крейсерской) скорости в 150 км/час это займет примерно 3 часа. Специалисты считают, что ВСУ для плотного (детального) присмотра за «серой зоной безопасности» нужно не менее 8 - 10 БПЛА. Если мы говорим только о наблюдении «за землей» (подробной разведке целей).

Сейчас на вооружении ВСУ стоят 12 беспилотников Bayraktar TB2. В планах Киева закупка еще 36 (по другим данным - 48) ударных дронов турецкого производства. Анкара категорически выступает против того, чтобы «Байрактары» после продажи их Украине назывались турецкими. Но это, конечно, всего лишь лукавство. Турки не хотят признавать факт своего даже косвенного участия в вооруженном конфликте в Донбассе.

2. Как специалисты оценивают эффективность недавних ударов украинских БПЛА по Донбассу?

Это очень мутная история. Давайте вспомним. Сначала на странице генштаба незалежной в Фейсбуке сообщалось: «Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar». А уже вскоре министр обороны Украины Андрей Таран категорически опроверг это сообщение, назвав его «пророссийским фейком» и «постановочным видео». То был хлесткий щелчок по носу генштабу. А уже через неделю Таран был снят с должности министра.

И еще любопытный факт: донецкая сторона ни о каких людских жертвах и поражениях боевой техники с помощью БПЛА не сообщала.

3. Когда ВСУ с помощью дронов смогут добиться полного контроля над территорией ДНР/ЛНР?

Это может случиться лишь при одном условии - если защитники Донбасса не будут сбивать вражеские БПЛА или не смогут выключать их электронные мозги с помощью специальных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

4. Чем и как можно сбивать «Байрактары» с земли?

Применение «Байрактаров» - это уже новый и гораздо более серьезный уровень ведения войны. Злобствующие украинские блоги радостно кричат о «перемоге».

Но давайте опять-таки вспомним недавнюю войну в Карабахе. Те же турецкие «Байрактары» (запускаемые азербайджанской армией) поначалу играючи уничтожали армянскую боевую технику. И тогда тоже можно было слышать, что этому трудно или даже невозможно что-либо противопоставить. Но, кстати, в Карабахском конфликте было уничтожено до 15 беспилотников.

Так можно ли считать «Байрактары» неким чудо-оружием, которое на любом участке фронта в любой обстановке обеспечит победу украинской армии в Донбассе? Не думаю. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в боевых действиях в горячих регионах мира сбито около 50 турецких дронов.

Вооруженные силы ДНР/ЛНР уже накопили немалый опыт борьбы с этой крылатой боевой техникой. Есть и соответствующие средства. И это не только пулеметы или зенитные орудия. Есть и вещи гораздо серьезнее. Но не думаю, что в данном случае надо открывать карты перед украинскими карателями.

5. Можно ли «Байрактары» не сбивать, а подавлять или вообще перехватывать управление и присаживать их на своей территории?

А давайте опять-таки вспомним некоторые факты применения «Байрактаров» во время войны в Карабахе.

Мало кто в тот момент обратил внимание на заявление экс-первого заместителя начальника генштаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенанта Тиграна Хачатряна. Он сказал, что после первых налетов азербайджанских (а точнее, турецких) ударных БПЛА произошло какое-то чудо. «Байрактары» стали либо гордо биться о землю, либо залетать на армянскую территорию. И после этого на целых четыре дня бомбардировки прекратились. Почему?

Ответ подсказал американский военный эксперт, сделавший анализ и пришедший к выводу, который, скорее всего, подкреплен данными космической разведки. По его сведениям, на электронные мозги «Байрактаров» воздействовала серьезная сила. Американцы заявили, что, мол, это русские своими системами РЭБ уводили БПЛА на армянскую сторону или заставляли их сваливаться в штопор. Думаю, что такие выводы недалеки от истины...

6. Реально ли воздушное сражение наших летательных аппаратов с «Байрактарами»?

Российские военные ученые и конструкторы сейчас разрабатывают все возможные способы борьбы с ударными беспилотниками, и не только турецкими, украинскими или американскими. Способы их уничтожения вроде бы уже перебраны все: огонь с земли стрелковым и зенитным оружием, поражение с помощью истребителей и вертолетов, подавление электронных мозгов БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы. Но это все работа по одиночным целям. А если те же вражеские дроны станут атаковать густой стаей? Есть идея на уровне фантастики. В эту густую стаю вражеских БПЛА направлять дроны-камикадзе. Под их брюхом на подвески будут помещаться мощные боеприпасы с огромным количеством поражающих элементов. Несколько тысяч! Разлет - сотни метров. Оператор наводит дрон-камикадзе в центр стаи и подрывает его. Разлетается огромное облако осколков. За этим камикадзе направляется другой.

Прорабатывается и еще одно ноу-хау. Наш новейший истребитель Су-57 будет управлять атакой группы ударных беспилотников на противника. Своего рода воздушный командный пункт.

7. Где находятся пункты управления дронами?

Такие пункты управления (в зависимости от ситуации на поле боя) могут находиться на разном расстоянии - и за 15, и за 50, и за 100 км, и даже чуть дальше от линии фронта. Для «Байрактаров», например, такой пункт может находиться и за 150 км - это его максимальный радиус действия. Примерно такое же расстояние выдерживают и операторы американских или израильских беспилотников.

Место дислокации операторов (или пунктов управления) вычислить крайне сложно. Они могут быть хорошо замаскированы. А вот место взлета БПЛА (если есть соответствующие средства космической, воздушной и радиотехнической разведки) определить можно. А если пункты управления будут все же вычислены (скажем, с помощью тактической разведки), по ним придется бить дальнобойной артиллерией, оперативно-тактическими ракетами или самолетами. Ну и беспилотники тоже наверняка будут применяться в таком случае. В реальной боевой обстановке, скорее всего, так и будет. Но у ДНР и ЛНР такие возможности пока, мягко говоря, ограниченны.

Так выглядит пункт управления беспилотниками. Фото: Bayhaluk/Wikimedia Commons

Россия же не считала и не считает себя стороной конфликта в Донбассе. Это принципиальная позиция Москвы. Наша армия не вмешивается в тамошнюю гражданскую войну (пока). Хотя было бы лицемерием утверждать, что Россия не оказывает и не оказывала никогда военно-технической помощи защитникам Донбасса. Удар со стороны России не только по центрам управления беспилотниками, но и по штабам ВСУ действительно означал бы начало российско-украинской войны. А этого только и ждут в Киеве, в США, в НАТО. Москва же настаивает на выполнении Минских соглашений (то есть на мирном, политическом решении конфликта в Донбассе). Киев же явно нацелен на силовое решение проблемы и провоцирует Россию на военное вмешательство. Если и дальше так будет продолжаться, то ввод российских войск на территорию ДНР/ЛНР для защиты мирных граждан нельзя исключать.

8. А у нашей армии есть средства борьбы с ударными беспилотниками?

Да, есть. Наиболее эффективными считаются комплексы «Панцирь», «Тор», «Стрела», «Оса», «Бук», зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка». Все они проверены в реальной боевой обстановке в Сирии, Ливии и других регионах.

Взять, например, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2КМ». Специалисты рассчитали, что при максимальной скорости «Байрактара» в 220 км/час его подлетное время до цели от дальней границы поражения ЗРК «Тор-М2КМ» (не менее 15 км) составит порядка 4 минут. Время реакции ЗРК на воздушную угрозу составляет 5 - 10 секунд, подлетное время зенитной управляемой ракеты 9М338К (максимальная скорость 1000 м/сек.) до воздушной цели, идущей от дальней границы поражения на встречном курсе со скоростью 60 м/сек., - порядка 20 секунд. Нетрудно подсчитать, что «Байрактар» за то время, которое ему необходимо для подлета к цели, будет сбит... восемь раз! «Тор-М2КМ» обладает высокой защищенностью от активных и пассивных помех, обеспечивает боевую работу в любых погодных условиях, днем и ночью. Комплекс производит в автоматическом режиме поиск, обнаружение и сопровождение до 144 целей.

9. Какие средства РЭБ есть у нас?

Таких немало, и все они обладают разной степенью эффективности. Например, РЭБ «Купол-ПРО» и «Рубеж-Автоматика» за счет постановки помех создают над объектом защитное куполообразное радиоэлектронное пространство, способное отразить как отдельные, так и групповые атаки БПЛА с разных направлений и высот в радиусе не менее 2,5 км.

Есть «Силок» - антидроновый комплекс. Он может перехватить управление, если дроном управляют с земли вручную, или создать помеху во всем диапазоне радиочастот. В последнем случае БПЛА просто теряет управление и падает.

РЭБ «Мурманск БН» может ослепить и оглушить все украинские беспилотники. Фото: Павел ЛЬВОВ/РИА Новости

Станция «Шиповник-АЭРО» может ставить шумовые помехи как в рамках диапазона, так и узконаправленные. После глушения сигнала управления в беспилотниках обычно срабатывает программа по возвращению аппарата в точку запуска. Чтобы предотвратить это, «Шиповник-АЭРО» создает ложное навигационное поле (время на создание - несколько минут), меняя динамические координаты, в результате чего БПЛА уводится в сторону и в конечном счете может приземлиться там, где необходимо нам, а не противнику.

10. Что с беспилотниками в Российской армии?

На недавнем совещании с военными и оборонщиками Путин назвал внушительную цифру - в нашей армии более 2000 беспилотников. Лет пять назад их было чуть больше 450. Но какие это БПЛА? Почти все - легкие и средние разведывательные. А вот с ударными проблемы и дефицит.

КБ «Луч» уже больше 10 лет занято доработкой достаточно простого аппарата «Корсар», который фактически находится на техническом уровне израильских аппаратов 1980-х годов. А программа создания тяжелого беспилотника «Альтаир» в Казани вылилась, по сути, в бесконечный спор вокруг этого проекта и судебные дела.

Реального прогресса в этом деле у нас, пожалуй, достиг питерский «Кронштадт», сумевший наконец-то впервые довести до первой поставки в вооруженные силы средний аппарат «Орион».

БПЛА «Орион» - это как раз прямой аналог турецкого Bayraktar TB2. Но при этом наш аппарат по многим параметрам превосходит турецкий аналог: например, у «Ориона» больше радиус применения (250 км против 150 км) и больше масса полезной нагрузки (250 кг против 150 кг).

Другое дело, что «Орионов» у нас мало. Но и здесь нужно понимать: фактически это аналог американского дрона General Atomics Predator. А его серийное производство в США было начато в 1995 году, и в Штатах он уже несколько лет как снят с вооружения. То есть от наших американских «партнеров» в этой сфере мы отстали на 20 - 25 лет.

С 2009 года в России ведется разработка С-70 «Охотник» - тяжелого ударного БПЛА (по сути это беспилотный бомбардировщик). Но, по самым позитивным расчетам, армия начнет получать серийные БПЛА лишь с 2024 года.

КСТАТИ

Российские РЭБ посадят из Крыма БПЛА на всей Украине

Как сообщают авторитетные источники, расположенные в Крыму российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» и «Мурманск БН» способны практически полностью нейтрализовать хваленые «Байрактары», причем на территории всей Украины. Возможностей российских комплексов РЭБ будет достаточно для того, чтобы успешно подавить средства связи ВСУ, вооружения, использующие систему глобального позиционирования, беспилотники и средства радиоэлектронной разведки.

К примеру, РЭБ «Мурманск БН» действует на расстоянии до 5000 км, притом что от места дислокации комплекса до Львова по прямой около 1000 км, до Харькова - примерно 650 км, а до Сум - 710 км. Иначе говоря, возможности «Мурманска» гарантированно перекрывают всю территорию незалежной.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Что такое ударный турецкий беспилотник?

Bayraktar TB2 - турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Имеет 4 ракеты на подвеске. Может находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км. Длина - 6,5 м. Размах крыла - 12 м. Максимальная взлетная масса - 650 кг. Грузоподъемность - 55 кг. Максимальная скорость - 222 км/час. Дальность действия - 150 км. Потолок - 8200 м. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов. Беспилотник оснащен системой автоматического взлета и посадки.