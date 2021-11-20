Трагедии звезды «Бриллиантовой руки»: Похоронившая мужа и сына Светлана Светличная страдает от одиночества

После сцены стриптиза в комедии Гайдая Светличная проснулась знаменитой. Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968 г.

Недавно общественность взбудоражила история с «исчезновением» 81-летней актрисы Светланы Светличной, оказавшаяся на поверку сценарием редакторов телешоу. Актриса, признавшаяся, что страдает от одиночества, добилась, чего хотела, - всеобщего внимания. Мы решили вспомнить ее яркую, полную романов и разочарований судьбу.

Роковая блондинка

«Меня любили известные мужчины», - однажды обронила Светличная. Ее сердечные победы начались еще в студенческие годы. Поэт и кинодраматург Геннадий Шпаликов (это он сочинил песню «А я иду, шагаю по Москве») учился на курс старше Светличной во ВГИКе и в молодости сходил по ней с ума. Но она отдала предпочтение прославившемуся сокурснику Владимиру Ивашову. Студентом он сыграл в фильме Чухрая «Баллада о солдате», после которого съездил с картиной в Америку. Для 19-летнего парня советского времени это был триумф. Из-за съемок Ивашов остался во ВГИКе на второй год и попал как раз на тот курс, где училась Светличная, на которую он и ранее заглядывался. Они играли в учебном спектакле, в котором должны были изобразить поцелуй героев. «Володя поцеловал меня по-настоящему, горячо», - вспоминала она. После недолгих ухаживаний открыто сказал: «Светка, мне кажется, я тебя люблю». «Меня еще обидело это его «кажется», - говорила актриса. В 1961 году пара расписалась. На свадьбу родители невесты отдали им кровать и стол, сами молодожены были без денег.

Ивашову то и дело доносили о романах жены. Но он был однолюб и прощал ей все. Фото: Личный архив

«В комнате вшестером»

В актерской тусовке судачили, что Светличная польстилась на прославившегося москвича Ивашова из-за его известности и столичной прописки. Но с мужем она натерпелась таких бытовых неудобств, каких никогда не знала раньше. Светлана выросла в семье военного. Ее отец был офицером Смерша, служил в контрразведке. Он всегда хорошо зарабатывал. А Светлане после замужества пришлось ютиться в родительской коммунальной квартире супруга. В 24-метровой комнате спали вшестером: родители на кровати, рядом на сундуке сестра Ивашова Галя. Стол переворачивали, и за ним, как за ширмой, новобрачные на пол ложились втроем: с краю («видимо, чтобы ко мне не приставал», - иронизировала Светлана) ложился старший брат мужа Юра, затем - Володя, а возле него - молодая. Шутила: первенец появился благодаря свадебному путешествию к ее родителям в Мелитополь, где им выделили отдельную комнату...

У Светланы не сложились отношения со свекровью, ссоры случались все чаще. Интеллигент Ивашов пытался сгладить острые углы, но не всегда удавалось. И однажды родители оставили на кухне записку с просьбой «освободить помещение». Светличная уже была беременна первым сыном. Соседи сжалились и уступили молодым одну комнату в своей квартире.

«Когда родился Алеша, мы через полгода получили двухкомнатную квартиру - это заслуга Володи, «Баллады» и Чухрая», - рассказывала актриса. После окончания ВГИКа в 1963 году Ивашов и Светличная вошли в труппу Театра-студии киноактера. В 1968 году вместе сыграли в фильме «Новые приключения неуловимых» - он в роли адъютанта Кудасова, у его жены был эпизод. Критики оценили и вокальные данные Ивашова - в этом фильме он спел «Русское поле», песню, ставшую его визитной карточкой.

Ухаживания Миронова и поцелуй Гагарина

Вскоре в их паре и Светлана стала звездой - небольшая роль в комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» принесла всесоюзную, хоть и скандальную славу. Режиссер относился к Светличной скептически (взяли ее в авральном порядке, потому что утвержденная до нее актриса подвела). По рассказам вдовы Гайдая, говорила Светличная тогда с неким вульгарным оттенком бабы с одесского Привоза. Но строила из себя…

Поговаривали, Андрей Миронов во время съемок на Черном море обратил внимание на красавицу. Светличная перебрала с выпивкой и пошла навеселе купаться в море. Когда она начала тонуть, Миронов бросился на помощь и спас. «Потом мы стояли с Андрюшей на берегу и целовались, это было так романтично», - рассказывала Светличная «Комсомолке». - И все же романа у нас не было. Он вообще не был тем мужчиной, в объятиях которого я могла бы потерять голову».

Оказывал знаки внимания актрисе и Юрий Гагарин. «Юрий Алексеевич был не то что поклонником, он просто симпатизировал мне, - призналась как-то Светличная. - Перед поездкой в составе советской делегации в Чили меня пригласили в ЦК комсомола Украины «на инструктаж», а там оказался и Юрий Алексеевич. После возвращения из Сантьяго нас отправили в один из домов отдыха, и он тоже поехал... Не скрываю, что целовалась с Гагариным. Горжусь этим!» - похвалилась она в одном интервью.

Ивашов по мере сил с пониманием относился к влюбчивости жены. Когда она снималась в «Семнадцати мгновениях весны» в роли Габи (1973 год), доверительно объяснила мужу: «Чтобы сыграть чувственность, мне надо влюбиться в Вячеслава Тихонова». К счастью Ивашова, Тихонова пасла ревнивая жена. Да и съемки были столь продолжительные, что под конец Светличная снималась на пятом месяце беременности вторым ребенком.

Ивашову то и дело доносили о влюбчивости его супруги. В те годы ею внезапно увлекся известный режиссер Андрей Михалков-Кончаловский, и его ухаживания могли увенчаться успехом. Актриса объясняла: «То, что мы так и не расстались, была не моя заслуга, а Володи. Он понимал, что я - человек очень эмоциональный. Но он был однолюб, умел прощать». Чуть позже актриса завела роман с кинорежиссером Станиславом Ростоцким. Однажды он прямо при Ивашове на съемочной площадке вручил Светлане подарок - дефицитное кружевное нижнее белье, привезенное из-за границы. Но Ивашов стерпел и это. Тем более когда в семье родился второй сын Олег, мамин любимец, Светличная на время ушла в материнские заботы.

«Детей воспитывал Володя»

Рождение второго сына вновь сблизило супругов. «По-настоящему детей воспитывал Володя. А я их била, - рассказывала актриса. - Причем всем, что под руку подвернется. Если нам надо было в восемь вечера вернуться домой, чтобы проверить у ребят уроки, то Володя появлялся ровно в 20.00. Я в те времена могла прийти и в два часа ночи».

В актерском мире Владимира Ивашова многие жалели - дескать, досталась слишком взбалмошная жена. И все же в один момент игру в роковую красавицу ей пришлось закончить. Однажды Светличная вернулась из командировки, а на столе лежал его паспорт со штампом о разводе. Он развелся с ней без ее согласия. Этот момент быстро отрезвил Светличную. Она попросила прощения, супруги обвенчались.

В сложные 90-е, когда кино практически перестали снимать, они оба остались без работы. Чтобы прокормить семью, Ивашов пошел работать грузчиком. У него была язва желудка, и тягать тяжести ему категорически запрещали врачи.

- Володя чувствовал себя плохо, но продолжал работать, - вспоминала Светличная. - Однажды он поднял тяжесть во время разгрузки машины с шифером и потерял сознание. Умер в больнице от открывшегося желудочно-кишечного кровотечения в ночь на 23 марта 1995 года на 56-м году жизни.

Друзья потом обвиняли Светлану в том, что она заставляла мужа вкалывать. В упрек ей ставили ее же слова из интервью: «Это я сделала из Ивашова мужчину. В нем не было стержня, а у меня стержень женщины с рождения».

Съемочная группа Малахова нашла 81-летнюю актрису в больнице. Она жаловалась, что ее все забросили. Фото: Канал «Россия 1»

Брак в 27 дней

Потерю кормильца Светличная переживала тяжело.

- Я оказалась на самом дне, на грани выживания, и даже одно время работала уборщицей. Ездила по стране со спектаклем «Стряпуха», выступая не за гонорар, а за банку консервов и палку колбасы, - вспоминала актриса.

Еще горше она переживала одиночество. Однако вдова не собиралась хоронить себя и через три года после похорон мужа нашла утешение. За ней начал ухаживать молодой бард и художник Сергей Смирнов-Сокольский, моложе ее на 19 лет. Светлана сама предложила молодому мужчине стать ее мужем. На тот момент ей было 58 лет. Брак распался через… 27 дней. Актриса сказала, что ошиблась в избраннике: «Он думал, что я купаюсь в роскоши, и его будут «купать».

Актриса одну за другой пережила две тяжелые утраты: сначала умерла ее мама, а потом, в 2006 году, любимый младший сын. 30-летний Олег скончался от острого отравления алкоголем. «Когда мы забирали Олежку из морга, ко мне подошел один человек и очень тихо сказал: «У вашего сына вся гортань обожжена. Его напоили чем-то смертельным», - вспоминала актриса. Светличная корила себя, что упустила сына, не дала ему высшего образования. Олег работал на рынке и спивался.

ГОРЬКИЙ ИТОГ

«Внучка пытается меня убить из-за квартиры»

Старший сын актрисы Алексей Ивашов выучился на стоматолога. Отношения с ним и с внучкой Машей многие годы оставались натянутыми. Светличная говорила, что близкие уделяют ей мало внимания, а то и вовсе хотят сжить со свету. Дошло до того, что в прошлом году на ток-шоу она заявила, что внучка пытается ее убить ради квартиры. Якобы Маша подкидывала ей шарики ртути.

Сын Алексей заявил, что матери стоит подлечиться в психиатрической клинике. Фото: Persona Stars

Недавно, в конце октября, сын Светличной написал заявление в полицию о пропаже матери. Актриса перестала выходить на связь, родные переживали. В кратчайшие сроки на уши были подняты оперативники, волонтеры. Даже глава СК РФ Бастрыкин взял под личный контроль розыски «пропавшей» звезды. Когда же Светличная, осчастливленная вниманием, как ни в чем не бывало появилась на шоу Андрея Малахова, ее сын был возмущен. Рассказал, что накануне у него был день рождения, мать ему не позвонила и не поздравила. Алексей в сердцах заявил журналистам, что устал от «закидонов» Светличной и хотел бы пристроить мать в психиатрическую больницу, где ее привели бы в норму.