Студенты выступают за мир

В среду, 17 ноября Совет обучающихся Санкт-Петербургского горного университета выступил с инициативой создания международного неполитического движения «Голос студентов». Оно ратует за мирное урегулирование межгосударственных споров, дипломатию и формирование глобальной среды доверия, которая в последние годы всё чаще заменяется эскалацией взаимной вражды, сообщает петербургское интернет-издание Форпост Северо-Запад.

«ЗА НАС ВСЕ РЕШАЮТ «МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ»

Время для этого шага было выбрано неслучайно. Именно в этот день, в 1939 году фашисты арестовали более 1200 молодых чешских активистов за участие в демонстрациях против нацизма. Многие из них были казнены в тюрьме, остальные отправлены в концлагерь. Спустя два года эта дата стала отмечаться как День международной солидарности студентов.

«Мы уверены, что сегодня, как никогда раньше, нам необходимо восстановить значимость этой даты. И сделать ее отправной точкой к восстановлению принципов единства и солидарности, от которых мировое сообщество отходит все дальше и дальше, - говорит аспирант петербургского вуза Ильдар Фазылов. – Ещё немного и мы будем стоять на грани уже не холодной, а вполне реальной войны… Мы часто слышим, что «мир принадлежит молодым». Но часто ли мы слышим голос молодёжи? Совсем нет, за нас всё решают «мировые лидеры», которые далеко не всегда руководствуются принципами гуманизации общества».

Он также отметил, что инициатива не направлена против каких-то конкретных политиков. Молодёжь выступает против политики войны в целом, а также близорукости тех чиновников и депутатов, которые ставят во главу угла не работу на развитие, а какие-то совершенно иные, никому непонятные принципы, продиктованные, прежде всего, жаждой наживы.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Проект был представлен в конгресс-холле МФК «Горный», куда пришло более 2 тысяч студентов и аспирантов университета. Среди них были не только россияне, но и иностранцы, многие из которых восприняли идею очень близко к сердцу. Например, Абодиаб Али из Сирии, поднявшись на сцену, начал с того, что в его стране «есть и ресурсы, и климат, и все возможности для богатого будущего». Однако «война, терроризм, экономический кризис и санкции разрушили все перспективы». По статистике ООН, почти 2,5 миллиона сирийцев не получают никакого образования. А более 90% живут за чертой бедности.

Его ровесник из Ливана Саламе Али сравнил своё государство с футбольным полем, на котором играют «великие мира сего». Но не сами ливанцы. Это происходит потому, что «в правительство входят партии, которые представляют интересы других держав, а не своего народа».

Все эти примеры, по мнению студентов, обусловлены одной общей причиной: отсутствием взаимопонимания между политиками из разных государств и их нежеланием прислушиваться к мнению общественности даже в своей собственной стране. Не говоря уже о других. Именно поэтому Совет обучающихся Горного университета призвал собравшихся, а также представителей других российских и зарубежных вузов присоединиться к новому общественному движению, которое призвано изменить положение дел.

«В нашем университете обучаются студенты из более, чем 100 стран. Небезопасный и разделенный на части мир создаёт угрозу всему, во что мы верим и чему решили посвятить свою жизнь… У нас есть силы не только говорить, но и делать. И у нас есть право принимать решения, потому что в будущем, которое строится сегодня, жить предстоит именно нам. Присоединяйтесь! Голос студентов имеет значение», - сказано в декларации, принятой по итогам собрания.

О своей готовности присоединиться к движению уже заявили учащиеся других российских вузов, входящих в консорциум университетов «Недра». Таких как Альметьевский нефтяной институт, Грозненский нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова, МГРИ имени Серго Орджоникидзе, Уфимский авиационный технический университет и ряда других.

Текст итоговой резолюции переведён на пять языков мира и направлен в молодёжные объединения зарубежных высших учебных заведений, которые являются партнёрами Горного. Среди них Фрайбергская горная академия, Мюнхенский технический университет, Горный университет Леобена, Китайский университет горного дела и технологий и другие. Ожидается, что общее число участников движения «Голос студентов» по всему миру достигнет 2,5 миллионов человек.