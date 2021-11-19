Госдума сэкономит для бюджета РФ свыше 1,3 млрд рублей

Нижняя палата российского парламента перечислила в Резервный фонд Правительства РФ 740 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижняя палата российского парламента перечислила в Резервный фонд Правительства РФ 740 млн рублей. Эти деньги были сэкономлены благодаря уменьшению расходов на деятельность Госдумы. Соответствующей статистикой на встрече с журналистами, включая корреспондента kp.ru, поделился председатель ГД Вячеслав Володин.

Так, по его словам, экономия от закупочной деятельности благодаря проведения конкурсных процедур (по выбору наиболее дешёвого поставщика требуемых товаров или услуг) составила 508 млн рублей.

Далее, 170 млн рублей составила экономия расходов депутатов ГД в субъектах Федерации. Ещё 62 млн были оптимизированы благодаря уменьшению командировочных расходов народных избранников. Помимо того, экономия по фонду оплаты труда депутатов превысила 100 млн рублей. В том числе 7,6 млн были «спасены для бюджета» благодаря тому, что депутаты уходили в отпуска за свой счёт.

Как ожидается, в целом по итогам 2021 года сэкономленная таким образом для бюджета РФ сумма расходов Госдумы возрастёт ещё больше и составит 1 млрд 314 млн рублей.