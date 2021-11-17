Первый регулярный рейс из России в Мексику за 7 лет: Все билеты распроданы

Россия открыла авиационное сообщение с Мексикой. Фото: Олег ЗОЛОТО

По мере того, как снимаются коронавирусные ограничения, Россия открывает себя миру. Вот и сейчас наша страна возобновляет авиационное сообщение с Мексикой, а «Аэрофлот» планирует 18 ноября совершить первый с 2014 года регулярный рейс в эту латиноамериканскую страну, а именно в город-курорт Канкун.

Как утверждает посол Мексики в России Норма Пенсадо, россияне охотно едут в это государство и только и ждут открытия регулярного авиационного сообщения. Например, в этом году число отечественных туристов только за 9 месяцев (январь-сентябрь) выросло более чем в полтора раза по сравнению со всем пандемийным 2020 годом, составив 41,3 тысячи человек. А вообще Мексика входит в десятку самых популярных направлений у российских туристов, причем 80% всех гостей едут именно в Канкун. Слова главы диппредставительства подтвердила и представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова, заявившая, что свободных билетов на первый рейс авиакомпании нет.

Кстати, данный рейс станет самым протяженным перелетом для российских авиакомпаний на современном этапе, ведь самолету придется пролететь около 10 тысяч километров чуть больше чем за 13 часов. Всего планируется совершать по три рейса в Мексику в неделю.

Особо посол Пенсадо подчеркнула, что в Мексике ситуация с коронавирусом постепенно выравнивается - почти все штаты имеют «зеленый» статус, а среди взрослого населения доля вакцинированных хотя бы одним компонентом составляет 84%. Произошло это во многом из-за того, что в стране доступны практически все существующие прививки, причем, по словам Пенсадо, в Мексике «Спутник V» оказался одной из самых популярных вакцин. Правда, в ответ на сразу же возникший вопрос о перспективах уколоться «Пфайзером» для путешествий в Европу глава диппредставительства ответила отрицательно.

- В настоящий момент идеи вакцинного туризма нет в планах, - заявила посол. - Вакцинация нацелена в основном на местное население.