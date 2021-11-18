МИД России опубликовал переписку Лаврова по Украине: Нам скрывать нечего

МИД России опубликовал переписку Лаврова по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России, всегда очень строго блюдет дипломатическую этику. Даже когда «партнеры» закрывают на правила приличия глаза. Так что нынешний случай действительно небывалый: на официальном сайте нашего МИДа опубликована переписка главы нашего внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с его коллегами из Германии и Франции: Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Сделано это, чтобы Берлин и Париж перестали выставлять позицию Москвы по «нормандскому формату» в искаженном свете.

- Чтобы предотвратить возможное продолжение спекуляций на этой теме, было принято решение придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку, - говорится в сообщении пресс-службы нашего МИДа.

15 ноября Маас и Ле Дриан провели переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В результате все три дипломата выступили с совместным заявлением, в котором призвали Москву «проявить сдержанность» в ситуации на границе Незалежной, а также «прозрачно информировать о своей военной активности». Тут уместно будет напомнить, какую резкую реакцию и у Киева, и у их западных союзников вызывают любые маневры российских военных вблизи украинской границы. В случае же «новой попытки подорвать территориальную целостность Украины» Москве обещаны «тяжелые последствия». И — вишенка на торте — Россию обвинили в участии в встреча «нормандского формата».

В ответ Сергей Лавров направил Маасу и Ле Дриану письмо, которое сейчас опубликовано. Будучи строгим последователем дипломатического этикета, наш министр предупредил коллег, что бумага эта будет опубликована. Согласно Лаврову, Германия и Франция умышленно искажают позицию России, говоря об отказах наших дипломатов садиться за стол переговоров и стремлении России нарушить территориальную целостность соседей.

- Ни то, ни другое не соответствует действительности, и это вам прекрасно известно, - написал Лавров. - Но при этом вы продолжаете закрывать глаза на откровенный саботаж Киевом Минских соглашений. Хотя именно их выполнение призвано привести к возвращению Донбасса в состав Украины.

Не будем приводить длинные цитаты из опубликованных писем. Вместо этого перескажем позиции сторон простыми словами. Копья ломаются о встречу четырех министров иностранных дел в рамках «нормандского формата». Германия и Франция хотели провести ее 11 ноября. Но перед тем, как сесть за стол переговоров, принято прорабатывать проект возможных договоренностей. И вот тут сложности: Москва настаивает на неукоснительном выполнении Минских договоренностей (готовность сделать это подтвердил даже Владимир Зеленский). Берлин и Париж откровенно юлят, говоря, что предложения России выходят за рамки того, от чем в свое время договаривались в Минске. Маас и Ле Дриан предлагают, по сути, провести ничего не значащую встречу на уровне министров и предоставить договариваться обо всех деталях уже главам государств. Лавров на такую формальную встречу не согласен.

С датой несостоявшихся переговоров и вовсе вышла некрасивая история. Вопрос этот обсуждался еще на саммите G20 в Риме, и тогда Сергей Лавров прямо сказал французскому коллеге, что 11 ноября он никак не сможет: в Москве пройдут давно запланированные переговоры с главой МИДа одной из стран. Несмотря на то, что министры договорились на словах, официально Франция заявила, что ждет ответа Москвы на своей предложение по поводу 11 ноября. Как будто специально выстраивают ситуацию так, чтобы Россия отказывалась и выглядела неготовой сесть за стол переговоров.