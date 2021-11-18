Коронавирус в мире на сегодня, 18 ноября 2021 года Фото: REUTERS

Европа

Многие страны Старого света день за днем обновляют собственные печальные рекорды по заболевшим скончавшимся от ковида. Больше того, по данным Всемирной организации здравоохранения, Европа оказалась единственным регионом, где сейчас растет число смертей от коронавируса. Не удивительно, что все болье европейских стран возвращают всевозможные ограничения.

Германия

Здесь продолжают ставить все новые и новые рекорды по новым случаям ковида. За сутки коронавирус диагностируют более чем у 50 тысяч немцев — такого не было никогда, даже во время самого жесткого карантина. Ангела Меркель, которая продолжает руководить страной в статусе исполняющего обязанности канцлера, назвала ситуацию с распространением коронавируса критической. Не удивительно, что власти ФРГ готовят введение ограничений для непривитых. Тем более, что примеры такого рода уже есть.

Австрия

Страна стала первой в мире, кто посадил невакцинированных граждан под локдаун. Эта мера коснулась почти четверти населения Австрии — по европейским меркам, тут невысокий уровень вакцинации. Почти во всех крупных городах страны проходят многочисленные митинги против подобных ограничений, но власти стоят на своем. Больше того, продолжают закручивать гайки.

Ужесточаются правила въезда в страну. Пускают только по свежим ПЦР-тестам, переболевших или привитых. Причем срок действия сертификата о вакцинации сократили с 360 дней до 270.

Чехия

Пример Австрии оказался заразительным. И вот уже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что и Прага вводит локдаун для невакцинированных. Кроме обладателей сертификатов о пройденной вакцинации от ограничений избавлены также переболевшие ковидом. Локдаун вступает в силу с понедельника 22 ноября.

Такое решение правительство Чехии приняло через несколько часов после публикации местным Минздравом свежих данных о новых случаях ковида. Они оказались неутешительными — 22,5 тысячи человек за сутки и новый рекорд. В Праге тоже не обошлось без протестов. Как говорят митингующий, «у нас сейчас меньше свободы, чем 32 года назад при социализме».

Украина

Институт молекулярной биологии и генетики заявил, что в стране обнаружено 11 разных вариантов дельта штамма коронавируса.

- Мутации в различных вариантах затрагивают в первую очередь скорость размножения вируса в клетках человеческого тела и возможности противостоять нашему иммунитету. Благодаря таким мутациям вирус распространяется быстрее, - сказал директор Института Михаил Тукало. - Впрочем, существующие вакцины могут противостоять всем этим вариантам.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 18 ноября 2021 года:

Всего заболевших 254 896 417

Всего умерших 5 122 356

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 133 434 Умерших: 35 756

Всего:

Заболевших: 47 408 920 Умерших: 767 290

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 105 085 Умерших: 4 333

Всего:

Заболевших: 9 724 396 Умерших: 143 799

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 054 950 Умерших: 31 695

Всего:

Заболевших: 9 027 163 Умерших: 254 229

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 744 740 Умерших: 5 913

Всего:

Заболевших: 8 482 956 | Умерших: 74 202

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 733 906 Умерших: 3 466

Всего:

Заболевших: 5 170 121 Умерших 98 335

По данным Университета Джона Хопкинса.