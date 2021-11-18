«Любимый и уже родной»: Встречающаяся с Козловским Акиньшина сделала неожиданное признание

Данила Козловский и Оксана Акиньшина снялись вместе в фильме "Чернобыль". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оксана Акиньшина тщательно скрывает свою личную жизнь. Актриса встречается со своим коллегой по фильму «Чернобыль» Данилой Козловским, однако влюбленные до сих пор не подтвердили своих отношений. Более того, неизвестно, развелась ли Оксана с мужем, продюсером Арчилом Геловани, с которым она уже почти три года не появляется вместе. Неудивительно, что многие коллеги Акиньшиной до сих пор уверены, что она все еще живет в Швейцарии, куда ее в свое время увез Геловани. В Инстаграме актриса сообщила, что давно вернулась на родину и живет в Москве.

На своей странице Оксана поделилась фотографией, снятой на фоне московского пейзажа. Актриса стоит спиной к окну, за которым виднеется набережная реки.

- Любимый город и уже родной… за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже 3 года как вернулась в Москву. А для вас «твой город» - где родились, где работаете, где живете? – спросила у подписчиков Оксана.

В Инстаграме актриса сообщила, что давно вернулась на родину и живет в Москве.

О том, что Акиньшина переехала в Швейцарию, стало известно в 2017 году. В январе Оксана стала мамой в третий раз: актриса родила дочку. Как только девочке исполнилось три месяца, артистка уехала с мужем и детьми в Европу. Акиньшина и ее супруг решили отдать сына Костю учиться в частную школу в Швейцарии. В четыре года Константин стал учеником одного из лучших учебных заведений Европы – пансиона La Garenne, расположенного в маленькой деревушке в швейцарских Альпах.

Год, проведенный в Швейцарии, Акиньшина описывала как самый тоскливый в своей жизни. Привыкшая к суматошной Москве Оксана откровенно скучала в роли простой швейцарской домохозяйки. Свою жизнь в Альпах она называла «днем сурка», где остановилось время.

- Это такая олигархическая деревня в Альпах. Наверху – горные лыжи, подъемники... Там, в Швейцарии, конечно, невозможно все время находиться. Не знаю, что будет в следующем году, вряд ли я уже соглашусь на такие «посиделки», – рассказывала Акиньшина в одном из интервью.

В Швейцарию Оксану увез ее муж - продюсер Арчил Геловани. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неудивительно, что уже в 2018 году она эмоционально сообщила в Инстаграме, что разводится с мужем. «Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям», - написала она. Однако вскоре актриса удалила этот пост и спокойно отправилась с детьми и мужем отдыхать в Грецию.

Видимо, браку Акиньшиной и Геловани все же пришел конец, когда Оксана влюбилась в партнера по съемочной площадке Данилу Козловского. Говорят, нежные чувства между Оксаной и Данилой вспыхнули на съемках фильма «Чернобыль». Именно из-за Акиньшиной Козловский бросил свою подругу, актрису Ольгу Зуеву. Пара жила вместе с 2015 года, прошлой весной Ольга родила Даниле дочь Оду-Валентину. Однако уже месяц спустя Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в Нью-Йорке, а сам вернулся в Россию на съемки «Чернобыля». Через пару месяцев его видели в одном из столичных кафе на свидании с Акиньшиной. Затем Оксана и Данила отправились вместе в отпуск в Турцию. По слухам, сейчас они живут вместе.

В YouTube-шоу «А поговорить?» актер рассказал, что они с Зуевой больше не вместе. Ольга с дочкой по-прежнему живут в США, а Данила - в Москве.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - признался артист.

Тем не менее, Ольга и Данила сумели сохранить хорошие отношения ради дочки. Козловский регулярно летает в США навестить малышку.