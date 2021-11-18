Алкоограбление века: в Испании украли 45 бутылок коллекционных вин

Владелец коллекции обратился к похитителям и предложил выкупить дорогую его сердцу бутылку за 1 миллион евро. Фото: Shutterstock

Ресторан Atrio в испанском городе Касерес подвергся ограблению и, судя по всему, воры прекрасно знали, зачем шли: добычей злоумышленников стали 45 бутылок коллекционных вин, среди которых уникальное Chateau d'Yquem 1806 года, составлявшая гордость владельцев ресторана.

– Эта бутылка была частью моей личной истории, моей жизни, почти частью меня, истории Atrio, истории Касереса, его жителей, всех любителей вина. Ее нельзя заменить ничем, – заявил совладелец заведения, сомелье Хосе Поло.

По его словам, оценочная стоимость похищенной бутылки вина – порядка 150 тысяч евро, однако настоящую ее ценность просто невозможно выразить цифрами.

Вместе со своим коллегой, шеф-поваром и совладельцем Atrio Тони Пересом, Хосе через средства массовой информации обратился к похитителям и предложил выкупить дорогую его сердцу бутылку за 1 миллион евро.

Прошло уже три недели с момента обращения, а от злоумышленников ответа так и нет.

Поло и Перес уверены, что ограбление заказано кем-то из коллекционеров, поскольку ни продать похищенное на аукционе, ни просто заявить о владении им невозможно – все украденные бутылки промаркированы и неоднократно упомянуты в различных справочниках.

Служащие отеля, в здании которого расположен ресторан, припомнили, что в день ограбления номер сняла пара – говорящие по-английски мужчина и женщина. Они поужинали в ресторане, и в рамках экскурсии посетили винный погреб.

Поздно ночью постояльцы потребовали ужин и, пока служащий отеля, желая угодить гостям, искал для них десерты, пара спустилась в погреб, обесточила электронные замки и вынесла коллекционные вина. По крайней мере, такую версию выдвигают испанские правоохранители.