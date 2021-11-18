В Британии назвали цену самого дорогого украшения королевы

В последние годы Елизавета II одалживала дорогое украшение Кейт Миддлтон. Фото: EAST NEWS

По оценкам геммологов, самое дорогое ювелирное украшение в мире принадлежит английской королеве Елизавете II: им является платиновое колье, инкрустированное десятками бриллиантов.

Ожерелье, которое источники называют одним из самых любимых украшений королевы, было подарено молодой Елизавете, на то время еще принцессе и наследнице престола. Его ей вручил последний правитель Хайдарабада, один из богатейших людей мира того времени, Осман Али Хан.

Это случилось в 1947 году по случаю помолвки Елизаветы с герцогом Эдинбургским Филиппом, с которым королева впоследствии прожила в браке более 70 лет, вплоть до его кончины в апреле этого года.

Согласно имеющимся сведениям, Али Хан предложил будущей королеве Великобритании выбрать себе подарок самостоятельно, и Елизавета остановилась на тиаре и колье от Cartier.

Ожерелье сделано из платины, для украшения использовано более 50 бриллиантов, а его только ювелирная стоимость на сегодняшний день составляет более $90 миллионов. Если же учитывать историческую ценность изделия, то она может быть в разы выше.

По сей день колье является одним из самых любимых украшений королевы – именно его она частенько надевала на различные торжества, а также позировала для официальных портретов.

Известно, что в последние годы Елизавета II одалживала украшение Кейт Миддлтон, жене своего внука Уильяма, что было расценено экспертами как знак особого благоволения.

– Для обычного жителя Великобритании эта драгоценность буквально недосягаема: среднестатистическому британцу придется работать более 2000 лет, чтобы позволить себе ее приобрести, – цитирует Daily Express слова менеджера одного их британских ювелирных домов Даэну Борроуман.