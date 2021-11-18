ФСБ изъяла 190 килограммов черной икры

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержали группу лиц, которые занимались незаконным оборотом черной икры.

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержали группу лиц, которые занимались незаконным оборотом черной икры. Они знали, что она занесена в Красную книгу Российской Федерации, но планировали заработать в предстоящие новогодние праздники.

- В легковом автомобиле, а также в нежилом помещении в Хабаровске обнаружено и изъято более 190 килограммов икры рыб осетровых видов без документов, подтверждающих законность ее происхождения, - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что причиненный в результате незаконной деятельности ущерб водным биологическим ресурсам превысил 41 миллион рублей. Именно столько стоит 190 килограммов черной икры на черном рынке.

В ведомстве отметили, что причиненный в результате незаконной деятельности ущерб водным биологическим ресурсам превысил 41 миллион рублей.

Проводится доследственная проверка по статье 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Браконьеров ждет следствие и суд.