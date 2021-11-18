О росте производства бензина, «арктического» дизельного топлива и авиационного керосина сообщила «Газпром нефть»

Качество бензина и дизельного топлива, продаваемых на АЗС «Газпромнефти», контролируется на всех этапах производства и транспортировки. Фото: АЗС сети «Газпромнефть»

Как отчиталась «Газпром нефть», за 9 месяцев 2021 года ее нефтеперерабатывающие заводы – Московский и Омский НПЗ - повысили выпуск бензина на 6,5%, до 5,53 млн тонн и 1%, до 6,95 млн тонн — соответственно. В целом объем переработки увеличен на 7,6%, до 24,2 млн тонн.

Для роста эффективности и экологичности производства Московский НПЗ запустил особый комплекс выпуска бензина «Евро+». Это высокотехнологичное российское оборудование заменило пять старых установок, это позволило увеличить выработку. Комплекс открывали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Модернизация оборудования помогает повысить выпуск современных высокооктановых бензина и зимнего – «арктического» – топлива.

Почти на 40% выросло производство авиационного керосина. Эксперты отмечают, что рост производства авиакеросина – видимый результат эффективности принимаемых в мире противовирусных мер, которые позволяют постепенно возобновлять авиаперелеты.