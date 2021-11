В международный день туалета подвели итоги Школьной программы Domestos 2021: совместно с официальным партнером Roca будут отремонтированы 12 школьных санузлов

С период с 16 марта по 28 мая 2021 года посетители сайта http://domestos-schools.ru/ могли оставить заявку на ремонт школьных санузлов в рамках акции «Терпеть нельзя учиться». Путем всероссийского открытого голосования были определены шесть победителей – в два раза больше, чем в прошлом году из-за наибольшего количества заявок за все время существования проекта. Новые и современные санузлы от Domestos появились в школах в Гусь-Хрустальном, в Чебоксарах, в Междуреченске, в Волгограде, в Нефтекамске и в станице Елизаветинская. Школы-участницы программы получили годовой запас дезинфицирующего чистящего средства Domestos, убивающего до 100% микробов и вирусов.

Также в 2021 году к программе Domestos присоединились новые партнеры, в результате чего помощь в решении проблемы доступности санитарно-гигиенических условий получат большее количество школ.

“Domestos продолжает улучшать санитарно-гигиеническое состояние в образовательных учреждениях. Мы рады, что, объединяя усилия с партнерами, можем помочь еще большему количеству школ. Мы верим, что только вместе мы сможем достичь существенных и долгосрочных результатов”, – комментирует Туаев Валерий, старший бренд-менеджер категории бытовой химии Unilever в России, Украине и Беларуси.

Так, в этом году к инициативе Domestos присоединилась компания Roca – мировой лидер в области дизайна и производства решений для ванных комнат, который взял на себя ремонт еще шести школьных санузлов. Целью Roca является содействие повышению благосостояния общества, поэтому помимо ремонта, компания установила сантехнику собственного бренда школам-победителям. Ремонт от компании Roca до конца года будет проведен в школах в Санкт-Петербурге, в Омске, во Владивостоке, в Новосибирске, в Братске и в поселке Кавказский.

“Мы убеждены, что Domestos выполняет важную социальную функцию. Мы в Roca также поддерживаем существующие социально-направленные проекты и реализуем собственные инициативы в рамках стратегии ESG (Environmental, Social and Governance). Так, например, некоммерческая организация - фонд We Are Water, созданный компанией Roca в 2010 году, помогает тем, кто страдает от недостатка воды и санитарии в самых неблагополучных районах планеты. Именно поэтому мы особенно ценим сотрудничество с единомышленниками, разделяющими наш подход. Мы рады присоединиться к Школьной программе Domestos и внести свой вклад в создание современного и безопасного пространства для школьников. Мы верим, что именно в партнерстве и в синергии можно существенно улучшить качество жизни людей”, – комментирует Кира Полянина, директор по маркетингу ROCA GROUP в России и СНГ.

Школьная программа Domestos является важной опорой стратегии устойчивого развития Unilever «Компас». В рамках этой стратегии компания ставит перед собой задачи по нескольким направлениям, которые касаются улучшения здоровья планеты и качества жизни людей и определяет план компании до 2030 года.

Проблема доступности санитарно-гигиенических условий является глобальной и знакома миллионам людей по всему миру. С целью информирования о существующей проблеме и стимулирования действий по преодолению глобального кризиса в области санитарии в 2013 году ООН был учрежден Всемирный день туалета, который с тех пор отмечается 19 ноября.

Domestos не только привлекает внимание к глобальной проблеме доступности санитарии, но и позволяет ее адресно решать, преображая туалеты в российских учебных заведениях. Школьная программа Domestos продолжит способствовать улучшению гигиенических и санитарных условий для школьников.

СПРАВОЧНО:

Программа Domestos «Терпеть нельзя учиться» стартовала в мае 2019 года как прямой отклик на результаты исследования, показавшего, что 57% родителей считают санитарное состояние туалетов в общеобразовательных школах Оренбургской области неудовлетворительным. В нескольких школах региона был произведен ремонт санузлов, а также были проведены специальные «Уроки чистоты».

В 2020 году по результатам акции в трех школах – в Республике Бурятия, а также в Кемеровской и Челябинской областях – был проведен ремонт санузлов. Остальные школы-участники получили годовой запас продукции от Domestos.

В 2021 году школьная программа стала еще более масштабной: совместно с официальным партнером Roca будут отремонтированы 12 школьных туалетов. А также Domestos отправил годовые запасы дезинфицирующего чистящего средства бренда школам, которые приняли участие в акции.

На текущий момент более 1500 школ от Калининграда до Хабаровска уже получили продукцию Domestos в качестве помощи от бренда, и в более 10 школах был проведен полноценный ремонт санузлов.

#Domestos_школам