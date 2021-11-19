«Абрау-Дюрсо» завоевал золотую медаль и обошел Moet & Chandon на международном конкурсе в Великобритании

Исторический комплекс «Абрау-Дюрсо». Фото из архива пресс-службы "Абрау-Дюрсо"

В Великобритании подвели итоги международного конкурса виноделов Champagne & Sparkling Wine World Championships - 2021. Это самое крупное и самое престижное в мире профессиональное состязание производителей игристых вин. Впервые за всю историю конкурса почетное «золото» на нем досталось России. Высшую награду – золотую медаль – получило игристое вино Victor Dravigny Brut 2017 года урожая от Русского винного дома «Абрау-Дюрсо». Еще одну награду – серебряную медаль «Абрау-Дюрсо» присудили за брют Brut d’Or Blanc de Blancs 2018 года. При этом россияне обошли известный винный дом Moet & Chandon (Моэт & Шандон). Представленные в этом году французами образцы не смогли подняться выше серебряной награды.

Выдержка классических игристых вин. Фото из архива пресс-службы "Абрау-Дюрсо"

Конкурс Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC) был основан семь лет назад британским винным критиком Томом Стивенсоном. Стивенсон – автор двух десятков книг о шампанском, в том числе «Винной энциклопедии Sotheby`s». Его исследования переведены на 25 языков мира. Задумывая идею конкурса, Том хотел создать дух конкуренции между производителями игристых вин, тем самым поощряя их улучшать качество своей продукции. Еще одна цель профессионального состязания – познакомить потребителей с лучшими образцами игристых вин по всему миру.

Виноградники. Фото из архива пресс-службы "Абрау-Дюрсо"

В конкурсе 2021 года участвовали представители 19 стран. Жюри CSWWC продегустировало и оценило более тысячи образцов. Среди них – продукция таких старейших мировых брендов, как Veuve Clicquot («Вдова Клико»), Barons de Rothschild («Барон Ротшильд), Louis Roederer (Луис Редерер), Ruinart (Рюинар). Том Стивенсон, традиционно выступающий в качестве председателя международного дегустационного жюри, назвал победившие на конкурсе вина «Абрау-Дюрсо» «впечатляющими и уникальными находками для ценителей игристых вин».

Получивший золотую медаль Victor Dravigny Brut 2017 – представитель единственной именной линейки «Абрау-Дюрсо». Коллекция Victor Dravigny получила свое название по имени французского винодела Виктора Дравиньи. В 1905 году он стал главным шампаньистом императорского винного дома «Абрау-Дюрсо». Игристые вина производились в России с XIX-го века, когда в 1870 году по именному указу императора Александра II было основано удельное имение Абрау-Дюрсо. Однако именно Виктору Дравиньи удалось довести уже существовавшие на винодельне технологии производства игристых вин до лучших мировых образцов. Ежегодно вина коллекции Victor Dravigny участвуют и побеждают в престижных международных соревнованиях.