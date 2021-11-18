Названы любимые зимние развлечения россиян

В ближайшие дни в центральную часть России придет настоящая зима. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие дни в центральную часть России придет настоящая зима. Почти каждый день синоптики обещают снегопады и небольшой минус. Сайт KP.RU провел исследование и узнал, какие зимние развлечения россияне любят больше всего.

Мы задали вопрос: «Какие у вас самые любимые зимние развлечения?» и выяснили, как опрошенные предпочитают отдыхать и развлекаться в это время года.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Больше половины участников исследования заявили, что любят гулять по заснеженным паркам и выбираться на природу. 63% респондентов признались, что активные зимние развлечения – не для них.

А вот 12% опрошенных любимым зимним занятием назвали катание на коньках и игры в хоккей. 11% выбрали лыжи и сноуборд. А еще 8% россиян признались, что для них самое любимое занятие с детства – игра в снежки.

«Обожаю зиму и весь зимний спорт», - признается один из опрошенных.

«Люблю лепить снеговиков и снежных зверушек», - улыбается другая.

Еще 6% опрошенных выбрали вариант «другое». Среди своих вариантов россияне назвали катание с горки на санках, ледянках и тюбинге, подготовку к Новому году, а также традиционно зимние походы в баню с нырянием в прорубь.

Нашлись и те, кто зимой особенно начинает ценить домашний уют:

«Чашечка чая с печеньем, домашнее животное на коленях, и смотреть в окно на то, как падает снег», - делится своим представлением об идеальном зимнем выходном дне одна из участниц исследования.

«Смотреть из окна, как дети играют», - говорит другая.

Также среди выбравших вариант «другое» оказались и те, кто не любит ни зиму, ни снег, ни зимние развлечения. Эта категория опрошенных призналась, что с удовольствием бы уехала на весь зимний период в теплые края.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 5,1 тысячи человек.