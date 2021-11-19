В Тулу со своим микрофоном не ездят: как бывший менеджер по закупкам орехов прославил свой город на весь шоу-бизнес

Павел Бездырев - основатель уникального производства. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Тула теперь не только город оружейников и пряников, но и место, где делают очень крутые микрофоны, на которые предпочитают записываться крупнейшие мировые и отечественные звезды музыки.

Как тулякам еще раз удалось «подковать блоху»? И почему реальных производств с мировым именем в нашей стране появляется все еще слишком мало? Чтобы получить ответы на эти вопросы, спецкорр «КП» напросился в гости к Павлу Баздыреву, основателю уникального производства.

«МАЛО КТО ВЕРИЛ»

… Глядя на старое двухэтажное здание на окраине Тулы и не скажешь, что именно здесь производится то, без чего многие музыканты уже не представляют своей профессиональной жизни. Coldplay, Paramore, Radiohead, Brazzaville, BrainStorm, Backstreet Boys, Шон Мендес, Юрий Антонов, Григорий Лепс и много-много других музыкантов пользуются микрофонами, которые изготавливаются в этих стенах.

- Этот в США поедет, этот — в Канаду, два вот этих заказали в Германию, - основатель компании «Союз Майкрофонс» Павел Баздырев показывает ряды с красивыми деревянными коробками, которые скоро отправятся заказчикам, и радуется, что вскоре фирму ожидает новоселье — свой собственный завод, куда переедут 43 его сотрудника с аппаратурой и станками, уже достраивается неподалеку. - Растем! Хотя мало кто верил, что у нас получится. Да и у самого такие мысли, если честно, постоянно пробегали — я же до этого никогда ничем подобным не занимался.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

КОНЦЕРТ В ОБМЕН НА ЭКСКУРСИЮ

Все началось с концерта в Краснодаре, где Павел однажды оказался в командировке. Так совпало, что в городе выступала его любимая американская группа Brazzaville и пропустить такое он, конечно, не смог. А потом прорвался за автографом в гримерку лидера группы Дэвида Брауна, который оказался весьма общительным человеком.

- Я его поблагодарил за музыку и сказал, что было бы классно, если бы он приехал с концертом на мою родину, - вспоминает Павел. - Он обещал подумать и спросил: Тула — это же город, где делают микрофоны «Октава»? И неожиданно согласился, выдвинув условие, чтобы ему организовали экскурсию на завод. Я пообещал и мы ударили по рукам.

Но сходу сдержать слово не удалось — предприятие оказалось не совсем простым и сходу попасть на него не получалось. Тем более иностранцу. Однако он не сдавался и спецразрешение на посещение той части завода, где делали микрофоны, все же получил. После чего немедленно занялся организацией концерта Дэвида Брауна в Туле, чего он тоже раньше никогда не делал. Концерт прошел в одном из баров в занятном формате: пока тот пел, Павел жарил для гостей блины. Тоже первый раз в жизни. Но ни концерт, ни блины комом не вышли — все были в восторге, включая музыканта. А на следующий день отправились на экскурсию. Где вдруг выяснились — известные микрофоны больше не поставляются в США, потому что нечистоплотный американский дистрибьютер занимался подделкой тульского бренда, уронив имидж.

- И тут нас осенило!

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ДНЕМ - ОРЕХИ, ВЕЧЕРОМ - МИКРОФОНЫ

Предложение, которое сделали Павел и Дэвид, руководству завода понравилось — предприятие будет делать микрофоны под другим брендом, а они займутся продвижением и продажами в США, вернув былую славу. Однако идея так и осталась на бумаге.

- Мы все разработали, уже думали над регистрацией, но в день подписания контракта руководство предприятия полностью сменилось, а новому это было неинтересно, - говорит Павел. - Теперь я их прекрасно понимаю: микрофоны — это небольшой нишевый рынок, а разработка нового изделия потребует немало сил и средств. Тем более, у них пошли большие заказы от государства — зачем связываться с мелочевкой? И тогда Дэвид предложил: «А давай сами их делать будем!» Шли мы потом и обсуждали — как создать собственное производство. С нуля. Не имея опыта в этом. Дэвид обещал найти денег, но все равно звучало все это и впрямь неправдоподобно. И мысли постоянные в голове: где микрофоны, а где я?…

- А где ты был тогда?

- В Ступино. Работал глобальным байером — менеджером по стратегическим закупкам орехов для компании «Марс»: по всему свету искал фундук, миндаль, сухофрукты для всех фабрик компании. Хорошая, высокооплачиваемая работа, с бонусами и всеми делами. Я имел возможность путешествовать по всему миру. И все бросать ради не до конца понятного дела?

- И как родные отреагировали?

- А как думаешь? - смеется он. - Пальцем у виска дружно покрутили: такую жирную синицу в руке поменять на непонятного журавля в небе! Но я бросил не сразу. Вечером приходил с работы и занимался микрофонами: переписка, пытался договориться с будущими сотрудниками. Был режим — днем орехи, вечером микрофоны. И так было почти три года. Дэвид у себя в США, я у себя в Туле — чертежи, бизнес-стратегия, проекты… И вот однажды я понял — пора. И как космонавт: выдохнул и шагнул в неизвестность. Где главным вопросом было: откуда взять на это серьезные деньги?

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«И НАМ ОТКАЗАЛИ ВСЕ ИНВЕСТОРЫ...»

- Мы честно говорили, что изначально ориентируемся на американский рынок, - Павел снова улыбается, вспоминая свои походы в двери, за которыми водились денежки. - И нам отказали все — банки, фонды...

Оно и понятно. И впрямь — ну какой нормальный человек будет в это инвестировать? В мире полно раскрученных производителей микрофонов, в одних только США их около 50. А тут приходит никому неизвестный пацан, бывший закупщик орехов, с идеей заткнуть всех за пояс и потеснить монстров с их же рынка. Тем более, что продукт сложный, просчитать, как пойдут продажи, сходу не получается, риски огромные. Да это уже не бизнес, а лотерея какая-то, надо быть полным авантюристом, чтобы дать деньги под такой проект!..

Но такой человек все же нашелся. Правда, не у нас, а в США — Дэвид Браун уговорил знакомого рискнуть и тот вложил 60 тысяч долларов.

- И он выиграл! - радуется Павел. - И сегодня ни о чем не жалеет. Более того — оказалось, что это его единственная инвестиция, которая принесла ему прибыль.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Дело пошло: бизнесмен снял первое помещение, купили первые токарные станки («Это был квест! По всей России их искали - на «Авито», в ангарах, НИИ. Они еще советские, но им нет равных»), подобрал рабочих, тестировщиков, электронщиков, поставщиков. Сходу нашел классного молодого токаря, который с головой ушел в создание корпусов микрофонов («Найти нормального токаря и фрезеровщика, оказывается, большая проблема - когда второго искали, пришлось нелегко. Блогеров полно, а токарей нет»). Еще какое-то время ушло на поиск своего «звука» («Наша задача была — найти звук, который понравился бы наибольшему количеству людей. Чтобы каждый, кому даже медведь на ухо наступил, сказал «вау»!»).

А еще, понимая, что завоевывая потребителя, придется довольно жестко толкаться локтями с именитыми производителями, тульский бизнесмен скрупулезно разработал собственную систему контроля.

- Нам нужно, чтобы все было гладко и никаких претензий по качеству не было, - объясняет он. - На таком конкурентном рынке по-другому нельзя. Мало того, что продукт должен быть без зазубринки, красивым и классно звучать, он должен быть безупречным. Тотальный контроль качества! Каждая деталь у нас проходит несколько этапов обработки и после каждого - снова проверяется и заносится в карточку контроля. Вручную.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ПЕРВЕНЕЦ

Первое детище компании сошло с «конвейера» в 2014 году, получив название «Союз». Под этой маркой тульские микрофоны и завоевывают сегодня мир, причем, именно так — с кириллицей на шильдике.

- Почему «Союз»?

- Это единение. Технологии и дизайна. США и России. Русского из Тулы и американца из Лос-Анджелеса. Кстати, Дэвид однажды захотел добавить в дизайн побольше «русскости» и на одной из самых ходовых моделей появилась вот эта деталь — своеобразный отсыл к куполам православных церквей.

Однако радоваться все равно было рано - никто не знал, как воспримут за бугром русскую новинку. И тогда американский компаньон Баздырева взял несколько микрофонов и повез в Америку, объясняя друзьям-музыкантам, что такое «Союз» и какого звука с его помощью можно добиться. Один из микрофонов был отдан на тестирование продюсеру группы Radiohead Найджелу Годричу.

- Волновались сильно, когда от него какое-то время не было никаких известий. А потом он прислал письмо, где благодарил нас за идеальный звучок и заказал еще пару микрофонов.

Тот самый микрофон, который так понравился музыканту, лежит сегодня в специальном ящичке — его у Найджела попросили обратно, и теперь его тональность и характеристики используются как эталон при изготовлении и настройке других микрофонов этой модели.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ВТОРОГО ИНВЕСТОРА НАШЛИ В ПОЕЗДЕ

Коллеги Годрича, записываясь в его студии, сначала дивились необычной форме микрофона, потом — качеству звука, а на выходе спрашивали, где тот его достал и просили телефончик тульских мастеров. И друзья все чаще присылали Павлу сообщения на тему: его микрофон засветился в очередном заокеанском клипе.

Бизнес был просто обречен на расширение, которое упиралось в деньги. И снова крупно повезло. Его американский компаньон ехал однажды в «Сапсане», где был узнан одним из пассажиров. Попутчики разговорились и оказалось, что это бизнесмен, который ищет, куда бы инвестировать.

- И скоро 200 тысяч долларов были у нас, что позволило закупить новое оборудование, расширить штат и вплотную заняться продвижением на рынок США. Правда, ошибок тут все равно наделали.

Самая крупная из них стоила Павлу и Дэвиду немалых денег. Они как раз искали, через кого продавать там товар, когда откликнулась одна из фирм: берем! Но на реализацию. Позже выяснилось, что те играют не совсем честно: например, берут товара на 10 тысяч, возвращают только 7 тысяч. В ряде случаев и вовсе отговорились, что кто-то взял потестировать, не вернул и никто теперь никому не должен.

- Около 30 тысяч долларов так и не вернули нам, кинули, - вздыхает Павел. - С судами мы решили не связываться — еще дороже вышло бы. Но это был урок для нас, после которого мы открыли свой офис продаж в Лос-Анджелесе, где сегодня работают три человека.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

СТАЛИ ПОДДЕЛЫВАТЬ КИТАЙЦЫ

Так уж исторически сложилось, что именно запад является законодателем мод на всевозможные электронные музыкальные прибамбасы. Микрофоны — не исключение. И после того, как «Союз» стали покупать мировые звезды, к нему все пристальнее стали присматриваться и российские музыканты.

- Как-то позвонил Юрий Антонов: «Слушай, я в Англии закупал оборудование, и мне сказали, что у нас в России есть хорошие микрофоны», - вспоминает бизнесмен. - Оказалось, мой номер телефона ему дали в том же английском магазине. Он в гости позвал, прикольно у него там на студии. Видел, что в наши микрофоны записываются Басков, Валерия, Меладзе, Лолита, Лепс, много кто. А как-то гуляю с собакой, еще один звонок: «Здравствуйте, это Иван Ургант!» Думал, разыгрывают. Оказалось, нет. У него же еще есть свой музыкальный проект.

Тульские мастера особо гордятся тем, что в передаче Ивана Урганта на столе можно увидеть один из их микрофонов. А может, скоро и Полина Гагарина выйдет на сцену с таким же? Фото: YouTube

Так что и у Урганта теперь имеется несколько микрофонов «Союз». Один из можно увидеть на столе телезвезды в его передаче, что является предметом особой гордости тульских мастеров.

Продажам, кстати, сильно поспособствовала пандемия. Очень многие поют и записываются не ради большой сцены, а для себя и друзей. И когда они стали сидеть на самоизоляции, поняли, что песни и музыку можно записывать и без студий, прямо дома, а залог качественной записи — хороший микрофон. Как результат — в прошлом году оборот компании вырос до 1 миллиона долларов и все идет к тому, что в этом он будет вдвое больше. Но Павел Баздырев сегодня больше радуется другому обстоятельству — недавно они обнаружили, что их продукцию начали подделывать китайцы. А это, как ни крути, очередное доказательство международного признания тульских микрофонов.