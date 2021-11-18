Лунное затмение 19 ноября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Частное затмение Луны произойдет 19 ноября 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Частное затмение Луны произойдет 19 ноября 2021 года. То, что затмение частное, не значит, что его кто-то приватизировал. Так называют затмение, при котором лунный диск закрывается тенью Земли не полностью.

Затмение 19 ноября будет самым длинным частным затмением Луны с XV века, сообщает пресс-служба Московского планетария. Правда, в Москве наблюдать его не получится, как и на большей части территории России. Из россиян с этим уникальным небесным явлением повезет только жителям Дальнего Востока – они смогут наблюдать затмение вживую. А еще читателям «Комсомольской правды» - они смогут увидеть все подробности в нашей трансляции. Зрелище обещает быть очень красивым. В тень Земли зайдет почти вся Луна, и большая часть лунного диска станет красноватым.

19 ноября состоится самое длинное с 15 века частное лунное затмение. Фото: Московский планетарий.

Наблюдать начинаем в 9.03 по московскому времени. Правда, это будет еще только полутеневое затмение, и в это время уловить изменения на лунном диске будет сложно. В 10.20 Луна начнет погружаться уже не в полутень, а в полноценную тень Земли. К 12.04 в тень уйдет 0,97 лунного диска.

«Это будет выглядеть практически как полное лунное затмение, с ярко освещенным южным краем Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета», - рассказали в планетарии.

В 15.04 Луна полностью выйдет и из тени, и из полутени Земли и затмение закончится.