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Наука18 ноября 2021 17:34

Лунное затмение 19 ноября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию частного лунного затмения 19 ноября 2021 года
Мария ПАВЛОВА
Частное затмение Луны произойдет 19 ноября 2021 года.

Частное затмение Луны произойдет 19 ноября 2021 года.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Частное затмение Луны произойдет 19 ноября 2021 года. То, что затмение частное, не значит, что его кто-то приватизировал. Так называют затмение, при котором лунный диск закрывается тенью Земли не полностью.

Затмение 19 ноября будет самым длинным частным затмением Луны с XV века, сообщает пресс-служба Московского планетария. Правда, в Москве наблюдать его не получится, как и на большей части территории России. Из россиян с этим уникальным небесным явлением повезет только жителям Дальнего Востока – они смогут наблюдать затмение вживую. А еще читателям «Комсомольской правды» - они смогут увидеть все подробности в нашей трансляции. Зрелище обещает быть очень красивым. В тень Земли зайдет почти вся Луна, и большая часть лунного диска станет красноватым.

19 ноября состоится самое длинное с 15 века частное лунное затмение. Фото: Московский планетарий.

19 ноября состоится самое длинное с 15 века частное лунное затмение. Фото: Московский планетарий.

Наблюдать начинаем в 9.03 по московскому времени. Правда, это будет еще только полутеневое затмение, и в это время уловить изменения на лунном диске будет сложно. В 10.20 Луна начнет погружаться уже не в полутень, а в полноценную тень Земли. К 12.04 в тень уйдет 0,97 лунного диска.

«Это будет выглядеть практически как полное лунное затмение, с ярко освещенным южным краем Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета», - рассказали в планетарии.

В 15.04 Луна полностью выйдет и из тени, и из полутени Земли и затмение закончится.

Наука: Клуб любознательных