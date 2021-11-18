Для тех, кто купил сертификат: На Украине открыли первый анонимный центр вакцинации

На Украине можно привиться анонимно тем, кто купил сертификат о вакцинации. Фото: REUTERS

В Незалежной придумали, как бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. В качестве кнута – очередная волна ковида, которая больно бьет по многим областям Украины, а вместо пряника – возможность привиться анонимно.

В Ужгороде открыли первый в стране, а то и в мире, анонимный кабинет вакцинации, передает zaxid.net. То есть, например, человек купил себе фальшивый сертификат, а потом понял, что коронавирус все-таки не шутки. Слишком уж много историй, когда привитые вроде бы граждане попадают в больницы под ИВЛ, а то и вовсе умирают от ковида.

- Сейчас только в Закарпатье около 4 тысяч поддельных сертификатов вакцинции, - заявил автор этой идеи заведующий кафедрой социальной работы местного Ужгородского университета Федор Шандру. – Их число резко рвануло вверх, когда прививка стала обязательной для госслужащих и работников медицины и культуры.

Как обещают организаторы кабинета, медсестры не будут задавать никаких вопросов и проверять документы. Правда, придется обмануть систему: как-то записать вакцинированного все-таки придется, так что потенциальным пациентам тут советуют придумать псевдоним. Колоть будут всеми одобренными украинским Минздравом вакцинами, а сама процедура абсолютно бесплатна. Так что те, кто поторопились закупиться фальшивыми документами, могут привести свой юридический статус в соответствие с реальностью.

Кстати, с октября в Незалежной ужесточили ответственность за подделку сертификатов о вакцинации. Покупатель такого документа заплатит штраф в 34 тысячи гривен (почти 94 тысячи рублей) и получит два года ограничения свободы. А вот медикам, который выписали фальшивку, придется выложить в два раза больше или отправиться в тюрьму максимум на два года.

Возможно, ужгородский опыт с анонимной вакцинацией станет популярным. Чего греха таить, не только на Украине люди покупают сертификаты о вакцинации без всякой прививки, а потом попадают в больницы с тяжелой формой ковида.