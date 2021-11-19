Ни пуха, ни пера: Чем опасны подушки с натуральным наполнителем

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Выражение «встал не с той ноги» – это как раз про человека, который всю ночь ворочался с боку на бок, взбивал подушку, тщетно пытаясь устроиться поудобнее, и мысленно считал овечек. Как результат – с утра все валится из рук, настроение мрачнее тучи, ты срываешься на домашних из-за любого пустяка, на работе раздражаешься по любому поводу. А следующей ночью все повторяется снова. Чаще всего эту проблему можно решить быстро, без помощи врачей и специальных препаратов – достаточно просто заменить подушку. Казалось бы, мелочь. Но в большинстве случаев именно в ней таится причина нашего неспокойного сна. А точнее, в наполнителе подушки.

«НА НИХ ЕЩЕ МОЯ БАБУШКА СПАЛА!»

По статистике, 80% россиян предпочитают подушки, набитые пером и пухом. Почему – даже не нужно объяснять: уж очень у нас велика сила традиции. Именно на перьевых подушках (да еще на пуховых перинах) смотрело сны не одно поколение наших предков. Традиции передавались от мам к дочкам, а вместе с ними – и сами подушки. В редкой российской семье не хранятся такие раритеты, доставшиеся еще от бабушки. Когда приходит пора обновить постельные принадлежности, многие хозяйки выбирают в магазине именно перьевые подушки – просто по привычке, потому что так повелось в семье. Еще одна причина такого выбора – уверенность в том, что натуральные наполнители лучше и экологичнее искусственных. И мало кто задумывается о том, что на самом деле такие «бабушкины» подушки могут не только испортить сон, но и стать причиной серьезных нарушений здоровья.

ЧИХАЛ Я НА ВАШИ ПЕРЬЯ

Начнем с того, что перьевые подушки категорически противопоказаны для аллергиков и людей с бронхиальной астмой. По данным Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, в России каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок страдают от различных форм аллергии. Перо – ингаляционный аллерген, причем один из самых распространенных, поскольку его частицы содержатся в домашней пыли и попадают в организм человека при вдыхании. Следствием аллергии на перья могут стать бронхиальная астма (ее признаки – сухой кашель и затрудненное дыхание), аллергический ринит (зуд в носу, насморк, заложенность, безудержное чихание) и аллергический конъюнктивит (покраснение глаз, зуд, жжение, слезы и светобоязнь). При постоянном контакте с источником раздражения ситуация ухудшается: возникают хроническая одышка, хрипы в груди, боли в мышцах, вялость и снижение жизненного тонуса. Чтобы исключить вероятность появления этих симптомов, людям с аллергией рекомендуется пользоваться подушками и одеялами с синтетическими наполнителями.

Эксперты предупреждают: даже у здоровых аллергия может появиться внезапно и в любой момент. Люди рождаются с генетической предрасположенностью к этой болезни, однако проявляется она не у всех и не сразу. Число аллергиков во всем мире стремительно растет. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году от аллергии будет страдать 50% населения планеты. Именно поэтому важно максимально оградить себя от потенциально опасных источников раздражения. И начать стоит с малого – с подушки.

СОСЕДИ ПО КРОВАТИ – ПЛЕСЕНЬ, ПЫЛЬ И КЛЕЩИ

Избавляться от старых подушек нужно как можно чаще. Специалисты в этом вопросе категоричны: врачи Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, а также Союза педиатров России советуют менять спальные принадлежности раз в год. Но рачительные хозяйки стараются растянуть срок службы подушек на более долгое время и искренне считают, что перьевому наполнителю «сносу нет». При этом чистить перьевые подушки проблематично: их нельзя стирать целиком. Необходимо распороть наперник, вынуть из него пух и постирать наполнитель отдельно. Затем разложить его на горизонтальной поверхности и тщательно просушить. Процесс очень трудоемкий, поэтому многие хозяйки стараются стирать перьевые подушки как можно реже. В итоге внутри скапливаются пыль, грязь и вредные микроорганизмы.

Наполнитель из пуха и перьев отлично впитывает влагу, то есть пот, который человек выделяет во сне. Влага, в свою очередь, прекрасная среда для развития микроорганизмов. Тепло, влажно, пыльно – для них это просто курорт: установлено, что в перьевых подушках могут жить несколько видов постельных паразитов, прежде всего, пылевых клещей. Эти невидимые глазу создания выделяют продукты жизнедеятельности, способствующие развитию серьезных аллергических реакций, вплоть до появления приступов астмы.

Еще одни неприятные соседи, с которыми владельцам перьевых подушек приходится спать «щека к щеке», – плесневые грибки. Профессор Эшли Вудкок из Манчестерского университета в 2005 году провела исследование, подтвердившее, что перьевые начинки подушек буквально кишат их спорами, также вызывающими аллергию.

– Мы знаем, что подушки населены пылевым клещом, который питается грибами, но дело в том, что и грибы, в свою очередь, питаются фекалиями клещей вместе с отшелушившимися кусочками человеческой кожи, – подчеркивает Эшли Вудкок в своем исследовании.

При этом эксперты отмечают исключительную приспособляемость грибков и постельных паразитов даже к моющим средствам. Постоянный контакт с пылевыми клещами и плесневыми грибками особенно губителен для детей и пожилых, а также для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Им специалисты в первую очередь рекомендуют избавляться от постельных принадлежностей с перьевой начинкой. Да и здоровым людям (хотя кто в наши дни может похвастаться богатырским здоровьем) лучше не рисковать своим благополучием и перейти на подушки с синтетическим наполнителем.

А ЧТО ЕЩЕ?

Для здорового сна особенное значение имеет грамотный выбор спальных принадлежностей: недаром в магазинах можно найти такое разнообразие подушек, матрасов, одеял и прочего. Специально для здорового сна разработаны различные модели ортопедических подушек, да и просто подушек из современных материалов, на которых удобно спать людям, и в которых микроорганизмам обитать совсем не так комфортно, как в перьевых.

После сна в неудобных условиях часто возникают головные боли, связанные с нарушением циркуляции крови или напряжением мышц. Всё потому, что во время сна шейный отдел позвоночника должен находится в анатомически верном изгибе – а для этого нужно, чтобы подушка была подобрана правильно и не была ни слишком низкой, ни слишком высокой.

Эксперт-сомнолог, руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин, поясняет:

«Чем выше подушка, тем выше вероятность перекрытия дыхательных путей. Это приводит к храпу, а кроме того, к венозному застою, мышечным спазмам — и даже к заболеваниям шейных отделов позвоночника вплоть до риска инсульта. Храп часто является предвестником серьезного нарушения, связанного с дыханием – апноэ, или синдрома обструктивного апноэ сна. Апноэ проявляется в форме частичной или полной остановки дыхания во время сна. Поначалу приступы могут длиться от 10-30 секунд, но на более поздних стадиях – и по несколько минут. Человек после пробуждения будет ощущать постоянную сонливость, усталость, снижение работоспособности. При легкой степени апноэ дыхание можно нормализовать за счет ортодонтических приспособлений, сна на боку и снижения веса. При более тяжелых формах требуется специальное лечение – с помощью так называемых “сипап”-аппаратов».

Бывает и так, что высота подобрана верно, но сама подушка слишком мягкая. В таких случаях наполнитель сминается сильнее, и голова все равно оказывается в неправильном положении. Венозный застой ведет к утренней отечности на лице, а заломы на коже во время сна постепенно превращаются в видимые морщины, особенно если спать лицом вниз. Грамотно подобранная анатомическая подушка поможет этого избежать.

Если во время сна у человека возникает желание подложить руку под голову, это первый признак того, что изделие слишком низкое. В таком положении шейные мышцы остаются напряжены и не отдыхают. Это может привести к болям в шее, иногда немеет спина или плечи. Правильным считается положение, когда голова и позвоночник находятся на одном уровне. Так шейные мышцы полностью расслабляются и восстанавливаются во время сна. Чтобы определить оптимальную высоту, нужно узнать ширину плеча. Для этого надо измерить расстояние от края плечевой кости до шеи. Погрешность не должна превышать 1–2 см.

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При выборе также важно учитывать позу во время сна. Для тех, кто предпочитает лежать на спине, подойдет подушка высотой 6–11 см. Для позы на боку лучше остановиться на модели с показателем от 9 до 13 см. Любители засыпать на животе нередко вообще спят на плоской поверхности. Тем не менее, специалисты рекомендуют хотя бы минимальное возвышение. В таком случае лучше подойдут самые тонкие модели, не выше 6–8 см.

Жесткость подушки зависит от позы, в которой человек предпочитает спать: если на спине, то лучше присмотреться к жестким моделям, на животе – подойдет мягкий наполнитель. Универсальными считаются подушки средней жесткости. Они подходят для сна на боку и на спине.

Современные подушки, особенно анатомические, чаще всего изготавливают из латекса, материала с эффектом памяти Memory Foam и из полиэстера. Важное достоинство таких подушек заключается в том, что они гипоаллергенны (кроме натурального латекса – вместо него предпочтительнее искусственный) и в них не заводятся пылевые клещи. Ухаживать за ними очень легко: достаточно стирать съемную наволочку по мере загрязнения. Сначала анатомическая подушка может показаться неудобной, однако через какое-то время организм привыкнет к ней, и человек сможет насладиться крепким расслабляющим и здоровым сном.