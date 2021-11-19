Oh My Град: истории людей, изменивших пульс и облик своего города

Фото предоставлено организаторами проекта

Кто имеет право определять, каким быть городу? Французский философ Анри Лефевр считал, что если вы живете в общем городском пространстве, то обладаете естественным правом участвовать в формировании его будущего. Он даже предложил новый термин – «активный горожанин».

Впрочем, кто такие «активные горожане» мы знаем и без вводных уроков в историю: многие прямо с телефона голосуют за благоустройство любимых улиц. Но есть среди нас те, кто пошел дальше и помог преобразить не только фасад отельного дворика, но и душу целого города.

Целеустремленные, отважные, креативные – герои нового документального сериала о «градообразующих» людях «Oh My Град» («О Май Град»), который уже вышел на YouTube-канале GLEB MAMONOV, живут в разных уголках России. Это первый проект в русскоязычном YouTube, который позволил взглянуть на людей – как на основные достопримечательности своих регионов.

Их жизненные пути никак не связаны, а судьбы непохожи. Что может объединять горного инженера из Североуральска с тюменским экстремальщиком, дагестанского строителя и артистку из Казани, а гида из Мурманска с меценатом из Ярославской области или педагога Томского университета с путешественницей из Калининграда?

Каждый день они меняют облик и жизнь своих родных городов к лучшему, несмотря на обстоятельства, личные перипетии, инерцию бюрократии и стереотипы о том, что один человек ничего не изменит.

Хотя, все же один поворотный момент присутствовал в судьбе всех героев – мысли о переезде в столицу или заграницу. Уехать вслед за мечтами, зарплатами и карьерными перспективами или остаться? Все они решили «сражаться» за свой регион, делать его модным, комфортным и привлекательным.

В результате этой борьбы на картах города появляются музеи, креативный кластер, фабрика пастилы, в событийном календаре России – волонтерские акции и культурные фестивали. А в жизни горожан – новые рабочие места, арт-пространства и мероприятия для красивого отдыха.

«Oh My Град» снят продюсерским центром Base Media. В первый сезон вошло 15 серий. Автор и ведущий проекта – актер, продюсер Глеб Мамонов вместе со съемочной командой проехали тысячи километров и собрали с десяток документальных мотивационных зарисовок.

«Долго искать не пришлось – эти проекты уже успели прославить свою местность, причем не только в России. Кого-то мы находили в СМИ или социальных сетях. Закидывали клич подписчикам: «Ребята, без кого Нальчик – не Нальчик? И люди отвечали», - делится Глеб Мамонов.

Ведущий проекта «Oh My Град» - актер, продюсер и автор Youtube-канала «GLEB MAMONOV» Глеб Мамонов. Фото предоставлено организаторами проекта

С разрешения автора проекта публикуем несколько вдохновляющих историй.

Доступный Калининград

Светлана Нигматуллина, основатель проекта «Путешествие мечты»

Калининград сегодня – самый доступный город России. И в этом заслуга Светланы. За 4 года первый в России гид на инвалидной коляске полностью изменила устройство своего региона: сделала его комфортным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

И речь здесь не только или не столько о пандусах и настилах для колясок в парках. Хотя и это имеется: в списке инфраструктурных побед героини десятки проектов, пять доступных пляжей в Калининградской области, а также эко-маршрут на территории национального парка «Королевский бор».

Но в первую очередь безбарьерную среду здесь создают именно люди: гиды, экскурсоводы, сопровождающие, которых обучили работать с особенными гостями.

Социальный бизнес-проект Светланы «Путешествие мечты», который помогает людям с инвалидностью отправиться в тур родился из ее страсти к Италии и открытости миру. На ее «туристическом счету» уже 30 стран, 300 городов.

Возвращаясь из очередной поездки домой, она удивилась – почему Калининградская область остается вне зоны доступа для людей с инвалидностью?

Теперь Светлану просят составить рекомендации для других регионов России, а сама она мечтает построить на берегу Балтийского моря жилой комплекс с доступными во всех смыслах домами.

Окаменелый Североуральск

Михаил Цыганко, геолог-любитель, основатель краеведческого музея «Штуфной кабинет»

Летом 2020 года Международная минералогическая ассоциация утвердила два новых минеральных вида: оба были открыты Михаилом Цыганко из Североуральска. Один из них назван «Цыганкоит», в честь первооткрывателя. Горный спасатель больше 20 лет работает в опасных условиях, а все выходные посвящает любимому призванию – изучению горных образований Северного Урала.

Не менее тяжелый труд: что бы найти что-то новое геологу-любителю приходится свободные вечера проводить за картами и планами, верстать маршруты предстоящих поездок.

Годы вылазок позволили герою собрать уникальную коллекцию из полутора тысяч камней и открыть в небольшом уральском городке музей «Штуфной кабинет». Чем и привлек внимание иностранных туристов. Сегодня в музей приезжают ученые и геологи-любители со всего мира: от Швейцарии до Японии.

Креативный Ростов-на-Дону

Александр Кулешов, концептуальный архитектор и управляющий партнер проектного бюро «Среда»

Крупные креативные кластеры работают в 28 городах, один из них – «Кластер С52» украшает Ростов-на-Дону. Автор проекта – молодой урбанист Александр Кулешов задумал этот проект, чтобы расшевелить местные таланты: дизайнеров, графитчиков, фотографов и IT-специалистов.

Благодаря ему, здесь появились коворкинги, хостелы, кофейни, магазины локальных брендов и лекционные залы. Проектное бюро героя реализовало уже больше 50 проектов по благоустройству в Ростовской области.

Сейчас Кулешов вводит в эпоху ренессанса маленькие шахтерские города, потерявшие былое советское величие, как его родные Шахты. Вопреки моде на миграцию, герой решил переосмыслил местную территорию. Здесь уже благоустроили любимый горожанами центральный пляж. На месте, где еще 3 года назад не было ничего кроме песка появилось комфортное пространство для молодежи и мамочек с детьми.

Справка:

Oh My Град – документальный спецпроект Youtube-канала «GLEB MAMONOV» об отважных, креативных, «градообразующих» людях, которые, занимаясь любимым делом, меняют облик и пульс своих городов. Первый сезон состоит из 15 серий. Проект реализуется продюсерским центром Base Media под руководством Анастасии Кацубо при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Ведущий проекта – актер, продюсер и автор Youtube-канала «GLEB MAMONOV» Глеб Мамонов.