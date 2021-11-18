Бизнесмен Юрий Растегин предоставил Джигарханяну свой кров и подарил 4 миллиона. Но и эти деньги бесследно пропали

Актер Армен Джигарханян. Фото: Анатолия Мелехин

В программе «Пусть говорят», посвященной годовщине смерти Армена Джигарханяна (14 ноября), был поднят острый вопрос: где теперь будет жить Татьяна Сергеевна Власова. Это вторая жена Джигарханяна, с которой он развелся ради Виталины Цымбалюк-Романовской. И после скандального разрыва с пианисткой, вернулся к Власовой. Точнее вернулся в квартиру в Староконюшенному переулке, которая когда-то была их общим домом.

Ведущий программы Дмитрий Борисов задал риторический вопрос: правда ли, что Татьяну Сергеевну могут выселить из арбатской квартиры, где она прожила с Джигарханяном 30 лет? У элитной трехкомнатной квартиры есть еще один хозяин. И непонятно, как сложится судьба 78-летней Татьяны Сергеевны. И что будет с ней, если квартиру, в которой она по-прежнему живет, превратят в музей. «Оказывается, после смерти народного артиста СССР скандалы вокруг его имени не закончились», - сделал выводы Дмитрий Борисов.

Напомним предысторию. Трехкомнатную квартиру в Староконюшенном переулке (рядом с Арбатом) Армен Джигарханян много лет назад получил от московского правительства. Потом он её приватизировал в равных долях со своей второй женой Татьяной Власовой. Татьяна Сергеевна и сейчас является собственницей половины элитной недвижимости. После развода с Власовой в 2015 году Джигарханян продал свою долю. Ему остро нужны были деньги на ремонт нового жилья - трехкомнатной квартиры на Молодогвардейской улице, где он был прописан и где собирался жить с Виталиной. Квартира на Молодогвардейской была оформлена на Цымбалюк-Романовскую еще до того, как она стала законной супругой народного артиста. Денег на ремонт не хватало. Чтобы его закончить, купить мебель и вселиться в новое жилье Армен Борисович продал долю на Арбате. Покупателем стал бизнесмен Юрий Растёгин.

Потом началась мыльная опера: бегство из дома, обвинение в адрес молодой жены в воровстве, скандальный развод с Виталиной… И как итог: Джигарханян вернулся на Арбат. Юрий Растёгин благородно предоставил артисту своё жильё в бессрочное и безвозмездное пользование. Они заключили соглашении. Растёгин пообещал Джигарханяну со временем сделать в этой квартире музей…

Второй половиной по-прежнему владеет Татьяна Власова, которая вернулась в Москву из Америки. И таким нежданным-негаданным образом воссоединилась со своим бывшим – с Джигарханяном. В этой квартире в Староконюшенном переулке народный артист СССР доживал последние дни.

Что же теперь говорит Татьяна Сергеевна?

- Я знаю, что никакого музея не будет, это отжим недвижимости, - выступала она в эфире "Пусть говорят". - У меня никто (то есть Растегин) не спросил, где архив Джигарханяна. Я даже не знаю, по своей ли половине я хожу или по чужой (растегинской). Я его видела один раз. Он мне разрешил жить в квартире до смерти. Это дикая история!

Находившиеся в студии так называемые эксперты в одни голос стали её поддерживать.

- Я думаю надо с Растегиным поговорить, я попробую, - решительно сказал художник Никас Сафронов. И подарил Власовой портрет Джигарханяна. Она вполглаза взглянула на портрет и подумала: лучше бы подарил квартиру.

- Красивый жест будет по достоинству оценен поклонниками Армена Борисовича, - поддержал Сафронова Дмитрий Борисов. Мол, давайте обратимся к Юрию Растегину, и он подарит Татьяне Сергеевне свою долю. Борисов решил за Растегина, что для бизнесмена «цена вопроса» (полквартиры на Арбате) приемлемая. Но сам он Власовой ничего не подарил.

- Мы с Арменом (Джигарханяном) в последнее время... начали строить планы. Думали снова пойти в загс пожениться, потом - заняться нашей арбатской квартиркой, - гнула свою линию Татьяна Сергеевна. - С загсом не вышло: у Армена не было паспорта. Его забрала Виталина (как будто бы за три года нельзя было сделать новый паспорт – Ред.). Поэтому план с загсом не получился, а вот с квартиркой бы…

Это просто удивительная история профессионального вымогательства. Татьяна Сергеевна любит себя называть «простым сибирским валенком», мол, родилась она в Сибири. Оттого такая простодушная. И по простоте душевной считает, что совершенно посторонний, чужой человек с какого-то перепуга будет дарить ей своё имущество…

- У меня вызывает недоумение претензии к моему имуществу, - вместе со мной удивился и Юрий Растегин. - Со мной эти темы Татьяна Сергеевна не обсуждает. Ходит на телевидение (на ток-шоу платят - Ред.). Хотя я ей предлагал наиболее приемлемый, с моей точки зрения, вариант: приобрести для неё квартиру, которую она выберет, взамен её доли в Староконюшенном. У нее - доля, а я готов купить ей отдельную квартиру по ее выбору.

- В эфире прозвучало, что пожилую женщину могут выселить из арбатской квартиры, в которой она прожила больше 30 лет…

- Это бред! Татьяна Сергеевна - законный владелец ½ этой квартиры. Она живёт в своём доме. Вообще намеки и подозрения в мой адрес - это за гранью. Вместо того, чтобы сказать мне спасибо за то, что я дал кров Армену Борисовичу, на меня вешают собак. Кстати, о музее… Это была воля Армена Борисовича. У меня - официальное письменное соглашение с ним, составленное юристами. При подписании присутствовал друг Армена Борисовича Артур Согомонян. По этому соглашению я не только предоставил Джигарханяну право пожизненного пользования квартирой на Арбате. Я перевел на его счет 4 миллиона рублей. Деньги - на достойную старость.

- Наследник Джигарханяна Степан (сын Татьяны Власовой) говорит, что на счетах Армена Борисовича ничего нет. Только две тысячи рублей и пару пенсий…

- Там все врут. В нашем соглашении (я могу его предоставить) дословно написано: я предоставляю право пожизненного безвозмездного пользования и из гуманистических соображений, из уважения к масштабу личности Джигарханяна, его заслугам перед отечественной культурой перевожу на его личный счет 4 миллиона. Что и было сделано. Эти деньги упали на счёт Армена Борисовича в Сбербанке. Есть платежное поручение.

- Это не те деньги, которые Виталина сняла с его счета, когда между ними произошел разлад?

- Это было уже после развода с Виталиной. В феврале 2018 года. Виталина к этому не имеет никакого отношения. Когда мы договорились, что я помогу Армену Борисовичу материально, мы исходили из того, что Виталина ещё раньше умыкнула деньги и жить ему теперь негде и не на что. Поэтому я предоставляю и жилье - квартиру, и деньги на старость… Живи и радуйся.

У меня есть видеозапись, где мы заключаем этот договор. Многие изумляются, мол, зачем тебе эта квартира? Мне нравится социально ориентированный бизнес. В идее сделать музей-квартиру Джигарханяна коммерческая составляющая отсутствует. Скорее всего, там будут проходить культурные мероприятия, творческие встречи. Главное - сохранить квартиру в том виде, в котором она была при Армене Борисовиче.

Но пока там живет Татьяна Сергеевна, конечно, ни о каком музее не может быть и речи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Был деликатен и осторожен»: Цымбалюк-Романовская рассказала, как лишилась невинности с Джигарханяном

Знаменитый актер стал первым мужчиной пианистки (подробности)