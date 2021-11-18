«Не можем себе позволить открытого проявления чувств на публике»: Брежнева рассказала о браке с Константином Меладзе

Вера Брежнева. Фото: Инстаграм.

Отношения Веры Брежневой и Константина Меладзе начались, когда композитор был глубоко женат, а Вера пела в продюсируемой им группе «ВИА Гра». Даже свадьба певицы с украинским олигархом Михаилом Киперманом не заставила ее забыть продюсера. В итоге брак Брежневой с миллионером рухнул, а Меладзе развелся с женой. Неудивительно, что семейная жизнь Веры и Константина неизменно привлекает внимание публики. Многие уверены, что на чужом несчастье счастья не построишь, но, похоже, Брежнева и Меладзе успешно опровергают эту примету.

39-летняя Вера дала интервью украинскому YouTube-каналу «ЖВЛ», в котором она рассказала о жизни с 58-летним Константином Меладзе.

- Живем, творим, никого не трогаем, но стоит нашим фамилиям где-то появиться!.. Нам не всегда нравится, когда наши фамилии используются. Одно дело, когда во благо, когда что-то позитивное, но когда в каком-то другом ключе - конечно, это уже надоело, - пожаловалась Вера, намекая, что ей постоянно напоминают о том, что Меладзе ушел к ней, разрушив свой 20-летний брак.

Хотя ее жизнь постоянно состоит из гастролей и перелетов, Брежнева отмечает, что их семейная жизнь ничем не отличается от жизни обычных людей.

- Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем, ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. Иногда мы не можем себе позволить открытого проявления чувств на публике, - рассказала Брежнева.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По словам певицы, как минимум два раза в год они с мужем ездят отдыхать вместе – на новогодние каникулы и летом. Артистка уверена, что совместная жизнь невозможна без романтики: она помогает сохранить чувства в браке.

- Романтика необходима! Задача пары - сохранить флер конфетно-букетно-цветочного периода на всю длительность отношений, тогда эти отношения «с ветром», с привкусом сладости, - убеждена Вера.

Период самоизоляции благотворно сказался на семейных отношениях Брежневой и Меладзе. Вера на время стала обычной домохозяйкой и, по ее словам, ей это даже понравилось.

- Я вернула все свои навыки - готовки и всего остального - и я так себя хорошо почувствовала, поняла, что мне этого не хватало. Полезно вот так «заземляться», - призналась певица.

Артистка рассказала и о воспитании детей. У Веры две дочери: 20-летняя Соня, появившаяся в гражданском браке с бизнесменом Виталием Войченко (Вера родила ее в 19 лет) и 11-летняя Сара от брака с миллионером Михаилом Киперманом.

- С Соней я была чрезмерно строга, потому что и меня папа воспитывал в строгости, и я так привыкла. С Сарой я уже не допускала таких ошибок, - отметила артистка.

Меладзе и Брежнева живут на три страны – Россию, Украину и Италию. Супруги работают в Москве, отдыхают в Италии и часто бывают на Украине (младшая дочь звезды Сара учится там в школе). Недавно Меладзе приобрел в Киеве шикарные апартаменты площадью 206 квадратных метров, расположенные в элитном жилищном комплексе. В России у Брежневой есть дом в Подмосковье в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в 19 километрах от МКАД. Площадь двухэтажного особняка - 400 квадратных метров. Также у супругов есть дом у моря в Италии, в провинции Тоскана в коммуне Форте-деи-Марме. В 2015 году Вера и Константин сыграли там свадьбу – их расписал лично мэр города.