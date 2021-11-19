Мертвый попугай, ряса и оружие: что находят украинцы в битых машинах, приходящих к ним из США

Огнестрельные сюрпризы – далеко не самое удивительное, что довелось извлекать из битых машин одесским пограничникам.

Доставка битых авто из Америки на Украину для дальнейшей продажи – распространенная, особенно в последнее время, практика.

Но в придачу к куче металла чего только не оставляют забывчивые заокеанские владельцы авто в багажниках и салонах своих машин.

Яркий пример тому – кроссовер Ford Edge, который морским путем прибыл в Одессу: в авто обнаружилась винтовка и патроны к ней. Причем оружие вовсе не было спрятано – оно лежало под ковриком в багажнике и, естественно, украинские таможенники на него наткнулись.

Согласно статистике, только в этом году в порту Одессы из бывших в употреблении импортных автомобилей достали 25 единиц оружия и без малого 2500 единиц боеприпасов.

Однако огнестрельные сюрпризы – далеко не самое удивительное, что довелось извлекать из битых машин одесским пограничникам. Так, в одной из них обнаружилась ряса священнослужителя, а в салоне другой – клетка с попугаем. Вернее – с тем, что от него осталось за время длительного морского путешествия.

Также в качестве бесплатных презентов от американских автолюбителей украинским прибыли: меч и чучело собаки, а из багажника еще одного авто извлекли целый ящик секс-игрушек.