Известная актриса Надежда Кузина отдала мошенникам 3 миллиона рублей на "развитие театра"

Надежда Кузина — известная актриса театра, а так же организатор и продюсер многих культурных мероприятий.

71-летняя Надежда Кузина — известная актриса театра, а так же организатор и продюсер многих культурных мероприятий. Она занималась организацией гастролей «Балета Москва», выступала организатором проекта «Алые Паруса» в Греции. Сейчас Надежда Кузина вместе с Константином Райкиным, Евгением Петросяном, и другими не менее именитыми артистами входит в состав правления Центрального дома работников искусств. Также она является заместителем директора «Русского театра марионеток», который существует уже порядка 20 лет. Недавно она лишилась крупной суммы денег в погоне за грантом для этого театра.

Всё началось в мае текущего года, когда Надежда на одном из мероприятий познакомилась с Василием (имя изменено) — руководителем известного общероссийского проекта. Они разговорились и Кузина рассказала ему о развитии театра, на которое тратит немало времени. Мужчина заинтересовался и рассказал, что может немного посодействовать, познакомив Надежду с нужными людьми. Женщина была рада такому внимательному отношению. Василий поделился с ней номером телефона знакомой, которая могла бы помочь с получением гранта. Мужчина отметил, что у такого театра есть все шансы. Через несколько дней Надежда связалась с новой знакомой, женщину звали Татьяна (имя изменено), она передала Надежду ещё одной своей знакомой — Алине (имя изменено), которая точно должна была помочь с получением гранта. Последняя девушка стала присылать Кузиной подробные рекомендации, в числе которых были регулярные взносы на разные счета. Суммы варьировались от 500 рублей до 150 тысяч. А переводить деньги приходилось практически каждый день. Вскоре сбережения Надежды закончились и женщине пришлось занимать деньги у друзей и знакомых. Кузина даже влезла в кредиты. Но долгожданный грант театру так и не вручили, а очень внимательная в начале общения Алина через какое-то время и вовсе перестала отвечать на вопросы. Тогда надежа поняла, что её обманули.

— Поступило заявление о том, что под предлогом того, что театр станет победителем в конкурсе по предоставлению Государственного гранта в театральной деятельности, неизвестное лицо каждый день просило перечислить денежные средства на банковскую карту с конкретизацией конкретных сумм от 500 рублей до 150 000 рублей. Все внесённые денежные средства пострадавшая взяла в долг у знакомых и микрофинансовых организациях, перевела неизвестным порядка 3 000 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас по данному факту полиция проводит проверку.