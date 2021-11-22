Как купить квартиру в Москве с помощью кооператива

Роман Василенко, председатель совета и автор жилищной программы Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни «Бест Вей»

Ирина осенью этого года приобрела с помощью кооператива квартиру на юго-западе столицы площадью 59 кв. м стоимостью 12 млн рублей. Она работник Российских железных дорог, несколько лет назад переехала в Москву, долгие года проработав до этого на железнодорожных узлах в регионах России. Оказавшись в столице, довольно долго пыталась решить квартирный вопрос с помощью покупки в ипотеку. Но финансовые условия ее не устраивали, поэтому Ирина продолжала жить в съемных квартирах.

Приобрести квартиру она смогла только с помощью кооператива. Примерно год накапливала средства на первоначальный паевой взнос 35%, год с небольшим стояла в очереди на покупку квартиры. И вот, наконец, недавно покупка состоялась. Кооператив предоставил средства в рассрочку на 10 лет. «Кооператив позволяет людям со средним достатком купить долгожданное жилье себе и своим близким, — говорит Ирина. — Я, проработав в системе РЖД более 30 лет, не могла себе позволить приобрести квартиру в Москве. Только в 57 лет смогла купить недвижимость — исключительно благодаря кооперативу!»

Валентин — коренной москвич, ему 55 лет. В прошлом году он приобрел с помощью кооператива трехкомнатную квартиру на территории Новой Москвы: в Испанских кварталах, расположенных рядом с новой станцией метро «Прокшино». Квартира 72 кв. м обошлась в 6 млн 700 тыс. рублей. Средства для ее приобретения предоставлены кооперативом в рассрочку на 10 лет. Валентин вносит платеж в кооператив по 42 тыс. рублей в месяц плюс 2 тыс. рублей ежемесячно — членский взнос.

Узнав о возможности приобретения недвижимости с помощью кооператива, он, конечно, сомневался, но в конце концов принял решение о вступлении в кооператив. Из сбережений внес первоначальный паевой взнос 35%, отстоял в очереди на приобретение квартиры примерно год, и весной прошлого года покупка квартиры состоялась. «Теперь я рад, что приобрел квартиру именно через кооператив, — говорит Валентин. — Финансовые условия кооператива для меня оптимальны».

Елена — предприниматель из Москвы. Она приобрела одну квартиру с помощью кооператива и сейчас приобретает другую: одну — для своей старшей дочери, которой уже 22 года, а потом для себя самой и своих младших детей. «У меня большой опыт решения жилищной проблемы, — рассказывает она. — Когда родилась моя старшая дочь, я жила в небольшой квартире-студии и озаботилась покупкой двухкомнатной квартиры в ипотеку. В начале 2010-х годов квартира была приобретена, но моя семья увеличилась: родился сын и еще одна дочь. Нужна была квартира большего метража».

Елена несколько уменьшила ипотечный кредит с помощью материнского капитала и продала ипотечную квартиру, одновременно вступив в наш кооператив. Пайщица запланировала покупку двух объектов недвижимости: однокомнатной квартиры для старшей дочери и трехкомнатной квартиры для себя и своих младших детей. Первым делом она внесла 35% от стоимости однокомнатной квартиры, и в начале этого года квартира уже была приобретена. Стоимость квартиры — 3 млн рублей, рассрочка составляет 10 лет.

Сейчас Елена готовится приобрести с помощью кооператива трехкомнатную квартиру для себя и своих младших детей: первоначальный паевой взнос 35% от стоимости уже внесен, пайщица стоит в очереди на покупку.

Наталья из Нижнего Новгорода совсем недавно приобрела с помощью кооператива квартиру в Москве за 15 млн 100 тыс. рублей в рассрочку на 10 лет. Это для нее бизнес-жилье: у нее есть дом в Нижегородской области, она большую часть года живет с семьей там. «Большинство финансовых потоков в нашей стране идет через Москву, основные клиенты в Москве, — комментирует она. — Я понимала, что для бизнеса мне необходима квартира именно в столице. Но, во-первых, не было достаточных финансовых возможностей. Во-вторых, я боялась покупать квартиру на московском рынке самостоятельно — мне нужен был профессиональный партнер. По этим двум причинам несколько лет назад обратилась в кооператив за помощью в покупке московской квартиры и не прогадала!»

Наталья внесла 35% от стоимости квартиры, примерно год стояла в очереди на ее приобретение, довольно долго выбирала квартиру и в конце концов подобрала жилье рядом с одним из деловых центров столицы. Кооператив приобрел для нее квартиру, предоставив паевые средства без процентов в рассрочку на 10 лет. «Переплата за десять лет приемлемая, — говорит Наталья. — Она включает небольшие членские взносы, оплату юридической проверки и независимой оценки квартиры, налоги. Общая стоимость почти как при покупке квартиры за свой счет».

Таким образом, основные достоинства кооператива для пайщиков — предоставление средств в рассрочку; период возврата средств кооперативу, а значит, и перехода объекта недвижимости в собственность пайщика, — не более 10 лет, при этом никак не ограничивается досрочный возврат средств; небольшие членские взносы в кооператив, идущие на финансирование его текущей деятельности, 2 тыс. рублей в месяц.

Следовательно, кооператив создает оптимальные условия для приобретения квартиры в столице и тем, кто переехал в Москву, и москвичам, стремящимся улучшить жилищные условия. А также для приобретения квартиры или апартаментов для тех, кто ведет в столице дела, при этом постоянно проживает в другом городе или регионе страны.