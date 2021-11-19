Молодежные лаборатории на базе научно-образовательных центров мирового уровня

Фото предоставлено АНО Национальные приоритеты

В Год науки и технологий в Краснодаре на базе Федерального научного центра биологической защиты растений, входящего в Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) Юга России, открылась новая молодежная лаборатория. Среди приоритетных проектов лаборатории – бережные технологии в сельском хозяйстве.

Ученые защитят томаты от червей и плодожорок с помощью биотехнологий

10 ноября в Федеральном научном центре биологической защиты растений, входящем в Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) Юга России, открылась новая молодежная лаборатория биорациональных средств и технологий защиты растений для ведения экологизированного, ресурсосберегающего и органического сельского хозяйства. Лаборатория станет новым центром исследований для молодых ученых-аграриев Краснодарского края. В лаборатории сейчас работает 14 молодых ученых, большинство которых моложе 27 лет.

Среди проектов молодежной лаборатории – поиск и разработка новых путей защиты плодовых культур от различных вирусов, заболеваний и вредителей. Актуальной проблемой для региона является борьба с фитопаразитическими нематодами – круглыми червями, которые поражают плоды растений. Еще одним насекомым, наносящим серьезный вред яблоневым садам юга России, является яблочная плодожорка. Это бабочка, чьи личинки поражают плоды яблони, сливы, груши и персика, которые преждевременно опадают с дерева. В настоящий момент ученые планируют создать биопрепарат для борьбы с вредителями, который будет безопасен для растений и людей.

Одним из приоритетных видов, защитой которого занимаются ученые – томат. Возглавляет лабораторию молодая ученая Светлана Нековаль, ученица академика РАН Александра Александровича Жученко, одного из основателей экологической генетики культурных растений и агроэкологии, наследием которого, помимо прочего, является обширная генетическая коллекция томата. За пять лет Светлана стала одним из молодых научных лидеров региона в своей области. В 2021 году ей удалось привлечь более 6 миллионов рублей на исследования в области защиты плодовых культур из внебюджетных средств. Кроме того, команда ученых под руководством Светланы Нековаль получила 5 грантов на исследования механизмов сопротивления растений вредителям и болезням, сделала ряд публикаций в высокорейтинговых научных журналах, в том числе иностранных, выиграла множество первых мест и золотых медалей, а также Гран-При Всероссийского форума-выставки «РосБиоТех-2016».

Фото предоставлено АНО Национальные приоритеты

Светлана тесно сотрудничает с сельскохозяйственными предприятиями региона по линии НОЦ мирового уровня Юга России, предлагая им научные решения по защите плодовых культур. НОЦ мирового уровня Юга России – это консорциум из университетов, научных организаций и предприятий, направленный на внедрение разработок ученых в реальный сектор экономики и коммерциализацию научной деятельности. Наука становится драйвером развития экономики, повышая конкурентоспособность российского бизнеса и создавая новые рабочие места. НОЦ мирового уровня Юга России создан благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в Год науки и технологий. В его состав вошли 13 университетов, 9 научных организаций, 5 институтов развития и более 18 предприятий Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Профильные исследования ведутся в области агропромышленного комплекса, ресурсосберегающей энергетики, промышленных и медицинских биотехнологий, а также в сфере развития аквакультуры.

Основной портфель проектов НОЦ мирового уровня Юга России состоит из разработок в агропромышленном секторе. Главная задача – внедрение инновационных практик в сельскохозяйственные предприятия юга России и создание экологичных новаторских решений для глобального продовольственного рынка.

Перспективными направлениями исследований НОЦ мирового уровня Юга России в области АПК станут цифровизация мониторинга земель сельхозназначения, методы управления плодородием почв с помощью технологий «интернета вещей», а также создание кормов и кормовых культур для животноводства с помощью биотехнологий.

Научно-образовательные центры мирового уровня создаются благодаря национальному проекту «Наука и университеты». По всей стране создано уже 15 центров, которые ведут разработки и укрепляют наукоёмкое предпринимательство по всей стране.

Молодежные лаборатории в Крыму

Еще шесть молодёжных лабораторий в Год науки и технологий открылись на базе университетов-участников Крымского научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех».

В течение трех лет в Крым и Севастополь на деятельность молодежных лабораторий направят порядка 270 млн рублей. Благодаря данной мере молодые ученые в Крыму смогут вести исследования и создавать уникальные технологии в различных областях.

В Севастопольском государственном университете благодаря национальному проекту «Наука и университеты» открылась лаборатория "Робототехника и интеллектуальные системы управления". Ее исследования нацелены на решение задач создания перспективных информационно-управляющих систем для подводных роботов с манипуляторами, обеспечивающими выполнение подводных технологических операций в автономном автоматическом режиме без участия человека. Создание таких технологий позволит существенно повысить функциональность и расширить области применения автономных подводных роботов. В перспективе это приведет к изменению рынка морских технологий и исследований в сфере изучения и освоения мирового океана.

Фото предоставлено АНО Национальные приоритеты

Среди новых лабораторий и молодёжная лаборатория молекулярной генетики и биотехнологий в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского (КФУ им. В. И. Вернадского). В ней будут развиваться 4 научных направления: олигонуклеотидные противовирусные вакцины, ДНК-лекарства, ДНК-инсектициды и ДНК-регуляторы синтеза вторичных метаболитов растений. Штат лаборатории уже насчитывает порядка 15 сотрудников, большинству из которых меньше 35 лет. Все четыре направления актуальны не только с исследовательской точки зрения, но и имеют прогнозируемую экономическую перспективу, которую можно измерять в миллиардах долларов. Из-за пандемии это стало особенно актуально, и интерес инвесторов к противовирусным вакцинам находится, пожалуй, на историческом максимуме. Чем больше разных эффективных вакцин учёные разработают, тем меньше будет жертв пандемии и тем легче будет людям подобрать оптимальный вариант для себя. Олигонуклеотидная противокоронавирусная вакцина, разработанная в КФУ им. В. И. Вернадского, уже прошла несколько раундов доклинических испытаний и показала свою иммуногенность в ряде независимых организаций. Сейчас в центре создается проект ДНК-лекарства для лечения меланомы, ревматоидного артрита, гастрита и других заболеваний.

Лаборатория, созданная на базе Института биологии южных морей РАН, занимается проектами, связанными с экологической иммунологией гидробионтов. Среди ее основных направлений – фундаментальные исследования в области иммунитета промысловых видов гидробионтов, в первую очередь, двустворчатых моллюсков, культивируемых на Чёрном и Азовском морях. Работа предполагает оценку рисков для региональной марикультуры при глобальных изменениях водной среды, под действием климатических перестроек. Кроме того, деятельность лаборатории направлена на изучение и выявление у морских организмов механизмов устойчивости к негативному действию инфекционных агентов различной природы, а также проведение направленной селекции по выведению линий моллюсков, устойчивых к действию неблагоприятных факторов среды.

Основное направление работы лаборатории клеточной биологии и анатомии, открытой в Никитском ботаническом саду связано с изучением структуры и ультраструктуры органов, тканей и клеток растений, выращиваемых in vitro (в пробирке) на питательных средах с различной концентрацией регуляторов роста. Также будет проводиться и генетическая оценка растительного материала с применением молекулярных маркеров. Данное направление работы имеет как фундаментальное, так и прикладное значение. Последнее заключено в понимании того, при каких условиях материал in vitro будет идентичен исходному, введенному в культуру материнскому растению. Это может значительно улучшить качество выращиваемых агрокультур.

Передовыми разработками в области космоса займутся ученые в молодежной лаборатории Южноуральского государственного университета

Шесть молодежных лабораторий в ближайшее время появятся и в Челябинской области. Одной из первых открылась лаборатория в Челябинске в Южноуральском государственном университете (ЮУрГУ). В ней молодые ученые совместно с предприятиями Челябинской и Свердловской областей будут создавать двигательные установки для масштабного космического проекта. Руководителем научно-исследовательской лаборатории ЮУрГУ стал молодой ученый, кандидат технических наук Юрий Капелюшин, научный интерес которого представлен технологиями создания и совершенствования двигательных установок для многоразовых ракет-носителей. В созданной лаборатории ученые будут искать возможности создания усовершенствованных ракет, которые будут дешевле зарубежных аналогов.

Лаборатория создана в рамках технологического проекта программы деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы».

Южно-Уральский государственный университет – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ вошел в число участников программы развития университетов «Приоритет–2030».