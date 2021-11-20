Россияне рассказали, кого хотят взять домой из приюта - кошку или собаку

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В России насчитывается около 4 миллионов бездомных животных. Согласно статистике, около 40% россиян видят бездомного кота или пса хотя бы раз в день. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, а готовы ли жители сами приютить бездомных зверят.

Мы задали вопрос «А вы хотели бы взять из приюта собаку или кошку?» и узнали, сколько опрошенных готовы взять (или уже даже взяли) питомца.

Оказалось, что больше половины россиян считают абсолютно нормальным взять животное с улицы или из приюта. Так, 9% опрошенных заявили, что хотели бы приютить кота, еще 12% - собаку, а 31% признались, что уже хотя бы раз брали домой «дворян».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

«В нашей семье всегда собака или кошка, подобранные на улице. Никогда не покупаем», - рассказывает один из участников опроса.

«У нас трое дворян: два кота и пес. Самые умные и преданные существа, «подобрыши», - добавляет другая.

«Приютские животные - самые благодарные. Они вас будут любить всей душой», - соглашается третья.

«Собаку подобрали щенком мои дети на улице. Живет у нас уже 12 лет, души не чаем в ней! Кошку приютили дворовую, жила все лето в подвале. А зимой забрали в квартиру, с нами уже 6 лет, обожаем!» - делится своей историей еще одна участница исследования.

Однако некоторые относятся к бездомным животным с осторожностью и отмечают, что брать их к себе домой – небезопасно.

«Если брать, то только маленьких щенков или домашнюю, случайно попавшую в приют собаку. Взрослых уличных дворняг брать нельзя, они непредсказуемы в поведении», - выражает свои опасения опрошенный.

А некоторые настроены еще более категорично. 48% респондентов заявили, что не хотят брать из приютов ни собак, ни кошек. Некоторые респонденты уверены, что если уж и заводить питомца, то брать нужно породистого, желательно от заводчика. Другие отмечают сложности, с которыми приходится сталкиваться тем, кто хочет приютить зверька.

«Не знаю, на каких условиях собак из приюта отдают, но вот будущему владельцу кошек нужно поставить сетки-антикошка, стерилизовать, кормить определенным кормом, никакого самовыгула на даче и т.п. Проще взять котенка с рук», - подчеркивают опрошенные.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 8,7 тысячи человек.