Наталья Бондарчук с соседями пишут жалобу в прокуратуру на двух соседских алабаев, которые держат в страхе весь поселок Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Собака - друг человека. Эта вечная аксиома навсегда связала жизни миллионов любителей домашних животных и их преданных питомцев по всему миру. Однако, в плохих руках, некоторые собаки могут превратиться в страшных, неуправляемых монстров. Без должного ухода, заботы и контроля со стороны хозяина, собаки, особенно крупных пород, могут натворить много бед. Так случилось в деревне Новодарьино в Одинцовском районе Подмосковья, где два огромных алабая держат в страхе весь поселок.

Сам поселок очень разношерстный, здесь живут разные люди: от обычных инженеров и строителей, до звезд советской эстрады. В Новодарьино располагается фамильный дом семьи Бондарчук. Ранее дом принадлежал народной артистке СССР Инне Макаровой и ее мужу режиссеру Сергею Бондарчуку. Сейчас в доме живет их дочь, заслуженная артистка РСФСР 71-летняя Наталья Бондарчук.

В Новодарьино многие семьи живут уже десятки лет, все друг друга знают и хорошо общаются между собой, однако, есть и новые жильцы. Четыре года назад в поселке купил участок некий московский архитектор Алексей В (имя изменено). Мужчина переехал в новый дом с женой, взрослыми сыновьями и двумя крупными собаками породы Алабай. Алексей соорудил для питомцев вольер во дворе дома и регулярно выпускал их побегать по территории участка. Однако, таким большим собакам как алабай мало места на одном небольшом дачном участке. Псы повадились прорывать подкоп под забором и убегать гулять по поселку, при этом нападая на других домашних животных.

Сейчас Наталья Бондарчук вместе с соседями собирают подписи жильцов поселка против алабаев, которые всего несколько дней назад насмерть загрызли маленькую дворняжку, принадлежащую соседям заслуженной артистки. В поселке много маленьких детей, матери которых стали бояться гулять с ребятишками по улочкам еще недавно тихого и спокойного поселка. Когда агрессивные алабаи начнут нападать на людей - вопрос времени

Жужа была маленькой собакой, чуть больше кошки Фото: Артем ДЕГТЯРЕВ

Жуткая история произошла на одной из улочек тихого семейного поселка Новодарьино. 67-летняя пенсионерка Марина Петровна с мужем Сергеем Николаевичем (имен изменены) живут здесь уже более 35 лет. В семье всегда были домашние питомцы, за которыми Марина с супругом с любовью ухаживали. Несколько лет назад не стало их пожилого пса Рекса, питомец умер от старости. Супруги решили взять домой собачку из местного приюта. Выбрали обыкновенную, беспородную дворняжку по имени Жужа. Собачка попала в приют с улицы, была вся побитая, больная и запуганная. Марина с мужем пожалели пса, забрали его домой и стали выхаживать. Лечение у ветеринаров, забота и любовь сделали свое дело - спустя долгие месяцы Жужа пришла в себя, залечила раны и стала снова доверять людям. Собачка перестала бояться выходить на улицу и теперь радостно гуляла по поселку со своей новой семьей.

В то роковое утро Марина Петровна, как обычно, вышла гулять Жужей. Женщина надела на собаку поводок и отправилась по излюбленному маршруту вдоль леса. Компанию им составил местный кот Барсик, который шел вместе с ними. Марина с Жужей успели пройти всего несколько улиц, когда из-за поворота выбежали два соседских алабая. Собаки были без намордников и поводков, хозяина рядом не было. Псы увидели кота и бросились к нему. Барсик успел среагировать и забрался на ближайшее дерево. Тогда алабаи переключили свое внимание на Жужу, которая в страхе стала прятаться за хозяйку.

Доля секунды и собаки кинулись на маленькую дворняжку. Огромные алабаи просто оттолкнули в сторону пожилую женщину и зубами вцепились в ее собачку. Марина Петровна закричала, стала звать на помощь, но рядом никого не оказалось.

«Я схватила первую попавшуюся палку и попыталась отогнать алабаев от моей Жужи, но эти огромные собаки даже не почувствовали моих ударов. Одна из них подняла морду, всю в крови, посмотрела злобно на меня и продолжила рвать мою собачку. Я толкала псов, кричала на них, била веткой, но остановились они только когда Жужа была уже мертва. В ужасе я убежала домой и рассказала обо всем мужу. Он побежал на место, но было уже поздно», - рассказала KP.RU Марина Петровна, хозяйка убитой собаки.

Алабаи буквально оторвали собачке голову, прогрызли брюхо и разорвали все внутренности. Фото: Артем ДЕГТЯРЕВ

Муж Марины Сергей Николаевич прибежал на место происшествия и увидел на земле разодранное тельце их домашней любимицы Жужи. Алабаи буквально оторвали собачке голову, прогрызли брюхо и разорвали все внутренности. Сергей сразу вызвал на место сотрудников полиции. Оперативники быстро среагировали на вызов и вскоре приехали в дом потерпевших. Пока полицейские проводили опрос Марины, на пороге появился хозяин алабаев Алексей.

«Алексей, хозяин алабаев, как услышал, что случилось сразу пришел к нам. Извинялся за своих собак, сам был в ужасе, что они натворили. Предлагал нам взамен купить любого щенка любой породы. Мы отказались. Жужа была живым существом, членом нашей семьи! Это не велосипед и не машина какая-то, которые можно легко заменить, купив новую», - рассказал KP.RU Сергей Николаевич, хозяин убитой собаки.

Марина и Сергей написали заявление в полицию, однако каких-то мер в отношении Алексея В. и его алабаев предпринято не было. Собаки все также живут в вольере на территории поселка, а Алексей все также выпускает их побегать по двору.

Сейчас жители поселка собирают подписи под совместной жалобой в Прокуратуру. Люди требуют убрать из поселка агрессивных алабаев, которые уже не первый раз нападают и калечат питомцев жителей поселка. Ранее эти собаки напали и покалечили другого пса.

Жужа - не единственная жертва

Первой жертвой агрессивных собак стал соседский ротвейлер Джек. Пес спокойно гулял с хозяином по поселку и даже не успел среагировать, когда на него с двух сторон накинулись разъяренные алабаи. Хозяин ротвейлера пытался оттащить и спасти своего пса, но даже у крепкого мужчины не получилось справиться с натиском двух взрослых алабаев. До крови разорвав Джека, алабаи убежали. Хозяин ротвейлера срочно отвез питомца в ветеринарную клинику. Врачи несколько недель боролись за жизнь Джека и смогли спасти его - пес пошел на поправку. В тот раз хозяин алабаев, архитектор Алексей, смог договориться с пострадавшим соседом. В качестве извинений Сергей заплатил хозяину ротвейлера 100 000 рублей, чтобы замять это дело.