Фестиваль «Праздник эколят – молодых защитников природы» пройдет онлайн 26 ноября.

Буквально через несколько дней, 26 ноября, состоится большой сбор юных защитников природы. В 10 часов по московскому времени в онлайн-формате состоится Всероссийский (международный) фестиваль «Праздник эколят – молодых защитников природы». Присоединиться к трансляции можно в эфире 1eco.tv (1ЭКОТВ.РФ).

- В программе фестиваля - образовательные площадки, выступления и мастер-классы, отчеты о работе экостанций, творческие выступления школьников, детских театров, агитбригад из всех регионов России, - уточняют организаторы.

Ну и, конечно, какой фестиваль без лауреатов! Во время трансляции состоится торжественное награждение победителей, призеров и вручение Гран-при. В самом главном экологическом событии для детей приняли участие более 3500 человек, 272 команды эколят из 68 регионов нашей страны.

Праздник юных экологов организовали Министерство просвещения России, Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей и Первое общественное экологическое телевидение.