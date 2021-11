В Москве выставят на торги перстень короля Франции

Перстень Карла 10 Фото: Александр БОЙКО

Конец ноября традиционно в Москве насыщен событиями в антикварном мире. Сразу после Антикварного салона в Гостином дворе (24-28 ноября), 30 ноября пройдет аукцион «12-й СТУЛ», который любит преподносить сюрпризы своими интересными лотами. Хороша ложка к обеду: исключительной уникальности подарки можно найти к Новому году. Сайт KP.ru внимательно изучил ассортимент предстоящих торгов.

ПОДАРОК ДЛЯ АНДРОПОВА

Взятки давали всегда и довольно часто в виде подарков. Особенно в первые суровые годы советской власти. Передо мной серебряная «книга», которую в 1926 году трудящиеся вручили своему бывшему начальнику. Она лишь с виду книга в кожаной обложке, а так это фактически украшенный резьбой, позолотой и вензелем килограммовый слиток серебра. Именно столько она весит.

На ее первой и единственной странице указан адресат - Владимир Казимирович Ушкевич. Согласно тексту поздравления выгравированному внутри «книги», Ушкевича повысили в должности и двое из его служащих подготовили ему вот такой необычный сюрприз. Не исключено, что один из них надеялся занять место начальника Борисовского отделения Лесбела (Государственное объединение лесной, экспортной и деревообрабатывающей промышленности). Начальная цена лота - 200 000 рублей. Актуальная вещица даже в наше время.

Серебряная «книга»

А вот еще один подарок в виде тарелки с головой Феликса Дзержинского и подписью с другой стороны: «Дорогому Юрию Владимировичу Андропову в память 50-летия ВЧК-КГБ СССР». Тарелка в дорогой работе: дерево, резьба, бисер, инкрустация перламутром, медь, литье, гравировка. Эксперты аукциона определили, что тарелка создана в артели «Гуцульщина» в 1967 году. Именно в это год отмечался юбилей создания ВЧК и тогда же председателем КГБ СССР был назначен Юрий Андропов, занимавший впоследствии эту должность до 1982 года. Торги начнутся со 110 000 рублей.

Подарок Андропову на юбилей КГБ

А вот еще один лот. Довольно скромный подарок маршалу СССР Георгию Жукову - фарфоровый бюст русского полководца Александра Суворова (торги с 600 000 рублей). Бюст создан на заводе ЛФЗ в 1932 году скульптором Ильей Гинзбургом. На обратной стороне бюста есть надпись: "Дорогому Георгию Константиновичу Жукову в день 70-летия от офицеров Ленинградского Военного округа". Своим подарком офицеры подчеркнули преемственность русской военной теории ведения боя, которая помогла одержать Победу.

Нельзя не упомянуть уникальный лот армянского «левши» из Еревана Эдуарда Казаряна, который в песчинке кварца, который потом был вставлен в увеличительное стекло размещенное в природном камне. Надпись на нём гласит: «Неисчерпаемые запасы многообразных природных камней солнечной Армении на службу всех отраслей народного хозяйства страны». На оборотной стороне выгравирована гора Арарат, на другой - водопад и надпись на армянском: «Такой же долгой жизни, как у родника желаем вам». Этот уникальный подарок был вручен на 55-летние Дмитрию Устинову, которого в 1963 году назначили Председателем ВСНХ СССР и первым замминистра Председателя Совета Министров СССР (с 400 000 рублей).

Э. Казарян. Микроминиатюра Несчерпаемые запасы солнечной Армении

ПЕРСТНИ ВРАГОВ

Что вы бы почувствовал если ваш мизинец украсил перстень Карла 10 (последний король Франции из династии Бурбонов 1757-1836 г.г.). Но возникает вопрос: откуда взялось украшение делает в России? "КП" выяснило: россиянин, чье имя не разглашается, приобрел перстень Карла 10 на торгах венского аукционного дома в 2014 году. До этого момента, с начала 19-го века оно хранилось в коллекции Габсбургов. А не так давно владелец вернулся в Россию и привез перстень в Москву.

Перстень интересный: внутренняя поверхность мягкая из золота, а внешняя - чистая сталь. На ней изображен герб французской королевской династии Бурбонов в виде трех лилий в круглом геральдическом щитке под королевской короной. По бокам перстень украшен крылатыми херувимами в доспехах. Реликвия безусловно уйдет за серьезную круглую сумму, хотя начальная стоимость королевского перстня всего 950 000 рублей.

Перстень с печатью Короля Франции

Ах, да, насчет чувств: в них будет особенно трудно разобраться, если не знаком с историей Франции. Но на аукцион ходят те, кто любит историю.

Будет на аукционе колечко чуть дешевле. Это ювелирное украшение настоящего врага Франции тех времен. Начальная стоимость перстня -печати Фредерика, герцога Йорского (1763-1827 г.г.) - 700 тысяч рублей. Да, это тот самый сын английского короля Георга Третьего, фельдмаршал британской армии, что тогда активно воевал с французами.

На обратной стороне перстня есть надпись: Frederick/Duke of York/ Son of Georg/ the Third. А на сердоликовом щитке кольца изображен герб Ганноверской династии Великобритании времен короля Георга Третьего и королевская корона Великобритании.

Перстень-печать Фредерика герцога Йоркского

Кстати, Фредерик занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый юный епископ в истории христианства: его в возрасте 6 месяцев избрали курфюрстом-епископом.

И ШПАГИ ЗВОН

Примечательно, что предстоящий аукцион называется «оружейным», а потому просто не нельзя пройти мимо некоторых предметов, которые по действующему закону уже не являются оружием. То есть купить вы их можете на аукционе вместе с государственной экспертизой сотрудника музея, которая позволяет предмет культуры хранить у себя дома. По понятным причинам с такими предметами нельзя ходить по улице, портить их (за порчу уголовная ответственность) и направлять их на людей. Могут принять за угрозу.

Но кто же пойдет на улицу с офицерской наградной казачьей шашкой образца 1881 года, с золингеноским украшенным золотым травлением и надписью «За храбрость» на рукояти, у которой только начальная стоимость 3 миллиона рублей?

Золотое оружие "За храбрость".

Не менее интересная на аукционе борьба будет за кавказскую шашку мастера Османа Омарова (с 950 000 рублей) в богатой работе по серебру и знаком ордена Святой Анны 4-ой степени и кавказскую шашку в черкесском стиле унтер -офицера Собственного Его Императорского Величества конвоя унтер-офицера Василия Жука (с 800 000 рублей). Кстати, специалисты аукциона нашли записи о Василие Жуке в истории станицы Орхонской. Он же значится в списках Собственного Его Императорского Величества Конвоя Лейб-гвардии 2-го Терского казачьего эскадрона.

Кавказская шашка в черкесском стиле унтер -офицера Собственного Его Императорского Величества конвоя унтер-офицера Василия Жука

Самый старый клинок на аукционе - кавалерийская офицерская шпага 2-ой половины 18-го века с надписью латиницей «Виват Екатерина». Ее начнут торговать с 400 000 рублей.

Любители охотничьего оружия могут прикупить себе настоящий тульский охотничий кинжал (140 000 рублей), златоустовский охотничий кинжал из булатной стали знаменитого мастера русского булата Павла Аносова (950 000 рублей) или призовые часы Императорского общества правильно охоты с удивительной историй (200 000 рублей). Есть и другие предметы музейного уровня.

ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ

Всегда оставляют яркое впечатление предметы, которые могли уже давно сгореть или истлеть от небрежного обращения или времени. Но Знамя Союза русского народа прекрасно сохранилось.

Это двустороннее бело-сине-красное полотнище в цвет флага Российской Империи представлено на аукционе. С него на нас смотрят Георгий Победоносец и Богоматери с преподобным игуменом Иовом Почаевским и Федором Острожским. Изображения окружены надписями: За веру в Царя и Отечество, Союз Русского народа, Боже царя Храни, С нами бог. Начальная цена - 900 000 рублей.

Обязательно привлечет внимание специалистов и музейных сотрудников две хорошо иллюстрированные книги по эрмитажному оружию (55 тысяч рублей). В них в 1908 году старшим хранителем отделения Средних веков и эпохи Возрождения Императорского Эрмитажа, одним из основателей отечественного оружиеведения Эдуардом фон Ленцом были собраны и описаны все предметы оружия Эрмитажа.

Будет предложен на аукционе "12 -й СТУЛ" редчайший кортик служащего Народного комиссариата иностранных дел СССР (НКИД). Этот орган отвечал за проведение внешней политики советского государства с 1923 по 1946 год. И за этот срок было выпущено и вручено советским дипломатам всего 300-400 экземпляров. Кортик украшен дипломатической эмблемой - скрещенными гусиными перьями, а также изображением Государственного герба СССР. Начальная цена этого кортика вполне соответствует его уникальности - 670 000 рублей.

Кортик советского дипломата образца 1943 г

В нашем материале мы постарались рассказать о самых редких, а значит и ценных лотах. Но есть предметы и довольно занятные, но не столь дорогие. Так, наверняка можно за недорого купить себе Военно-морской флаг СССР с гвардейской лентой. Его начальная цена - 1000 рублей.

И никто не спросит: А зачем оно тебе?». На торгах можно будет участвовать как очно, так удаленно и анонимно. Так, что о ваших предпочтениях и покупках никто не узнает.