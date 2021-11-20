Где граница между пожертвованиями и поборами, и как правильно скинуться "на занавески" в школе

Право россиян на бесплатное образование в детских садах, школах и профессиональных училищах гарантируется Конституцией страны Фото: Андрей КАРА

Родители дошкольников и школьников часто сталкиваются с так называемыми "поборами", когда учителя собирают деньги то на занавески в класс, то на новые учебники. Многие обреченное вздыхают, но скидываются, а есть и те, кто упорно борются с системой, называя такие сборы незаконными.

Но что же делать, если помочь любимой школе действительно хочется? О том, чем отличается пожертвование от "поборов", и как правильно его сделать, отвечают юристы "Правовой команды".

Ремонт - ответственность школы

Право россиян на бесплатное образование в детских садах, школах и профессиональных училищах гарантируется Конституцией страны. Поэтому все, что касается учебного процесса, лежит "на плечах" самого образовательного учреждения. Сюда относятся учебники, ремонт, охрана и прочее. Сборы на оплату этих предметов и услуг - незаконны.

Форма и кружки - за счет родителей

А вот школьная форма, если таковая есть, покупается за счет родителей. Если учителя требуют скинуться на покупку одежды от одного производителя, знайте - это вне закона.

Также плата взимается за участие ребенка в кружках, секциях. Дополнительно оплачивается питание учеников средней и старшей школы. Кроме того, родители могут сами организовывать добровольные сборы на дополнительные учебные пособия, поездки в музей/дельфинарий/на фабрику.

Куда жаловаться на поборы

Если же с вас открыто требуют деньги за то, что вы оплачивать не обязаны, тут следует заручиться письменным доказательством - например, ответом на вопрос, на что именно нужно скинуться. Уже потом следует подать жалобу в адрес руководства учебного заведения и в комитет или департамент образования. Можно обратиться даже сразу в Минобрнауки или в Рособрнадзор.

Заявление составляется в произвольной форме с приложением подтверждающих документов и т.д. Если меры не примут, то можно жаловаться в прокуратуру. А вообще лучше сразу обращаться в органы исполнительной власти с копией в прокуратуру соответствующего уровня.

Как помочь школе, не нарушая закон

Бывает и так, что любимой школе искренне хочется помочь - без давления со стороны администрации и "принудиловки". Тут стоит помнить, что с точки зрения гражданского кодекса, пожертвование - это добровольные дарение вещи или права в общеполезных целях. Тут важно, чтобы получающая сторона ничего вам не давала взамен. А чтобы все было по букве закона, нужно оформить специальный договор. В частности, если деньги или имущество дороже трех тысяч рублей жертвует юрлицо. Если речь идет просто об обещании пожертвовать что-то, то его тоже нужно фиксировать на бумаге.

В платежных поручениях на перечисление денев графе «назначение платежа» нужно указать, что средства являются «пожертвованием». Писать в назначении платежа «благотворительное пожертвование» нельзя, потому что по закону такие пожертвования можно переводить только благотворительным организациям.

Кроме того, человек, решивший помочь школе или детскому саду, может требовать использования предоставленных средств и имущества лишь определенным образом – например, исключительно на новый проектор в актовый зал. Тогда деньги точно уйдут по назначению.

Пожертвования налогом не облагаются

Налоговый кодекс относит пожертвования к целевым поступлениям, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Однако образовательное учреждение обязано вести раздельный учет таких доходов и расходов. А в конце отчетного периода обязательно составляется отчет о потраченных средствах и использовании подаренного имущества, в конце год - такой отчет в рамках налоговой декларации предоставляется в налоговую.