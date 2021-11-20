Девять маршрутов по Ленинградской области стали лидерами проекта «Открой свою Россию»

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Одним из самых главных туристических направлений России всегда был Санкт-Петербург. Город на Неве каждый год посещают сотни тысяч гостей. Ленинградская область при этом до последнего времени оставалась немного в тени своего знаменитого центра. А ведь этот регион уникален как своей богатейшей историей, так и многочисленными памятниками природы. Сегодня туризм в Ленинградской области бурно развивается. Создаются интереснейшие маршруты, которые дают возможность увидеть этот край с неожиданной стороны. Те, кто уже прошел по ним, признают: здесь до сих пор масса неизведанных мест, а природа настолько красива, что возвращаться хочется снова и снова.

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Целых девять маршрутов по Ленинградской области представлены в проекте «Открой свою Россию». Три из них разработали специалисты регионального «Всероссийского общества охраны природы». Только прочтя их названия - «Три дня на побег», «Путь к себе» и «Курс на Гогланд!» - уже хочется узнать, куда и на чем предлагают отправиться путешественникам.

- Мы хотели, чтобы о Ленинградской области как о туристическом регионе заговорили во всей России», - отмечает директор ГУ «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области» Федор Стулов. - Маршрут «Три дня на побег» занял второе место в народном голосовании. Попали в топ-15 и два других наших маршрута. Это показывает, насколько сильно Ленинградская область недооценена с точки зрения туристического потенциала. Это немного обидно. Поэтому мы стараемся развивать его, показать, насколько наш регион интересен, убедить в том, что сюда обязательно нужно приехать. Приятно то, что организаторы проекта ставили нас в пример – как нужно представлять маршруты туристам, что показывать. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе команды, в которой были специалисты по самым разным областям: экономисты, эксперты по особо охраняемым природным территориям, историки, знатоки культуры Ленинградской области.

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Все три маршрута абсолютно разные. Объединяет их только то, что они могут дать путешественникам массу ярких впечатлений. «Три дня на побег» - позволяет людям, погруженным в бешеный городской ритм, на несколько дней скинуть с себя груз проблем, перезагрузиться. И это не просто слова. Эксперты, испытавшие этот маршрут, насчитали до 30 «вау-точек», мест, которые приводят в восхищение. «Курс на Гогланд!» - путешествие на яхтах, в том числе по Балтийскому морю. Уже сейчас несколько компаний стоят в очереди, чтобы испытать это на себе. «Путь к себе» - для тех, кто во время путешествия настроен на созерцание природы, размышления о вечных ценностях, культурном наследии, людях, которые жили в этих местах. Он не паломнический, но связан как с историей Руси, так и с историей христианства. Есть возможность увидеть шедевры деревянного зодчества, которые сотни лет стоят на своих местах, старинные монастыри. Необязательно участвовать в религиозных обрядах, но пообщаться с настоятелями можно.

Уникальность предопределила успех наших маршрутов. Но, хоть мы и соревнуемся с коллегами, - все объединены общей целью: показать, что в России есть замечательные места для туризма, которые обязательно надо посетить. Ленинградская область – в первых рядах среди таких мест.

Еще три маршрута на конкурс представила компания «Игора-тур» - «Ешь, вдохновляйся, люби. Найди свою точку на карте», «Под зимним солнцем Карелии» и «Энергия Ладоги». Завершают список маршруты «Путешествие по глухим деревням между Ладогой и Онегой», «Нетуристический Кольский» и «Берегом Онежского озера. Путешествие по глухим деревням северных вепсов» – их подготовила команда «Лес и ветер».

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Сегодня Ленинградская область может предложить большое количество вариантов и для экологического туризма. За последние три года в регионе создано более 30 экологических маршрутов, 28 из которых проходят по особо охраняемым природным территориям. Экотропы оборудованы всем необходимым для того, чтобы сделать пребывание туриста на природе максимально комфортным: есть информационные щиты, парковки, понятная навигация, мобильное приложение.

- Наш регион в последнее время заточен именно на экологические маршруты. Есть региональный приоритетный проект, который называется «Тропа 47», созданный по инициативе губернатора Ленинградской области. Выделяются средства на создание и поддержание экологических маршрутов. Через год их в нашем регионе будет уже 47, - замечает Федор Стулов.

Народное голосование по проекту «Открой свою Россию» проходило до 18 ноября, а 20 декабря будут объявлены 30 маршрутов – победителей, 10 победителей в номинациях партнеров Всероссийского проекта, а также объявлены маршруты, которые Ростуризм рассмотрит для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».