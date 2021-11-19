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Здоровье19 ноября 2021 15:00

Стало известно, сколько россиян согласились привить своих детей вакциной от коронавируса

Каждый пятый россиянин согласился привить своего ребенка от коронавируса
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
Каждый пятый россиянин согласился привить своего ребенка от коронавируса

Каждый пятый россиянин согласился привить своего ребенка от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России продолжаются клинические исследования вакцины от коронавируса для детей. Главврач одной из столичных больниц заявила, что испытания препарата проходят успешно и вакцинировать детей в России могут начать уже с января 2022 года. Сайт KP.RU провел исследование и узнал, сколько россиян готовы сделать прививку своему ребенку.

Мы задали вопрос «Будете ли вы прививать своего ребенка от ковида?» и узнали, как опрошенные относятся к вакцинации несовершеннолетних.

Оказалось, что сделать своему ребенку прививку от коронавируса готов каждый пятый опрошенный. 23% респондентов заявили, что считают правильным вакцинировать детей, тем более что из-за появления новых штаммов дети все чаще начинают болеть коронавирусом в средней и даже тяжелой форме.

Будут ли россияне прививать своих детей от коронавируса.

Будут ли россияне прививать своих детей от коронавируса.

«Ответ очевиден, что да! Дети - это самое главное, любимое и дорогое, что у нас есть. Кроме того, не хочется лишать их радости общения с друзьями и бабушками», - говорит один из участников исследования.

«Надеюсь, все понимают, что наших деток надо защищать, а прививка это лучшая защита для них», - соглашается другой.

«Прививка самая лучшая защита для всех: и взрослых, и детей, так что вакцинировать надо всех», - говорит третий.

При этом против прививок для несовершеннолетних выступили сразу 57% опрошенных. Респонденты заявили, что пока не готовы вакцинировать от ковида своего ребенка.

«Через год, два, может быть. Но явно не на первом этапе», - говорит с опасением один из опрошенных.

Еще 13% респондентов отметили, что затрудняются ответить на этот вопрос, окончательное решение о вакцинации детей они пока не приняли. 7% участников исследования признались, что у них нет детей.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,3 тысячи человек.

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