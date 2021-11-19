Стало известно, сколько россиян согласились привить своих детей вакциной от коронавируса

Каждый пятый россиянин согласился привить своего ребенка от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России продолжаются клинические исследования вакцины от коронавируса для детей. Главврач одной из столичных больниц заявила, что испытания препарата проходят успешно и вакцинировать детей в России могут начать уже с января 2022 года. Сайт KP.RU провел исследование и узнал, сколько россиян готовы сделать прививку своему ребенку.

Мы задали вопрос «Будете ли вы прививать своего ребенка от ковида?» и узнали, как опрошенные относятся к вакцинации несовершеннолетних.

Оказалось, что сделать своему ребенку прививку от коронавируса готов каждый пятый опрошенный. 23% респондентов заявили, что считают правильным вакцинировать детей, тем более что из-за появления новых штаммов дети все чаще начинают болеть коронавирусом в средней и даже тяжелой форме.

Будут ли россияне прививать своих детей от коронавируса.

«Ответ очевиден, что да! Дети - это самое главное, любимое и дорогое, что у нас есть. Кроме того, не хочется лишать их радости общения с друзьями и бабушками», - говорит один из участников исследования.

«Надеюсь, все понимают, что наших деток надо защищать, а прививка это лучшая защита для них», - соглашается другой.

«Прививка самая лучшая защита для всех: и взрослых, и детей, так что вакцинировать надо всех», - говорит третий.

При этом против прививок для несовершеннолетних выступили сразу 57% опрошенных. Респонденты заявили, что пока не готовы вакцинировать от ковида своего ребенка.

«Через год, два, может быть. Но явно не на первом этапе», - говорит с опасением один из опрошенных.

Еще 13% респондентов отметили, что затрудняются ответить на этот вопрос, окончательное решение о вакцинации детей они пока не приняли. 7% участников исследования признались, что у них нет детей.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,3 тысячи человек.