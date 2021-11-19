Мистика оживает в доме космонавта Алексея Леонова

В середине ноября в Московской области начались съёмки мистического триллера под рабочем названием «Детектор». Фото: Полина ЕЛЖОВА

В середине ноября в Московской области начались съёмки мистического триллера под рабочем названием «Детектор». Режиссёр фильма Костас Марсаан известен публике своими работами в схожем жанре «Иччи» и «Мой убийца».

«Это будет мистический триллер – напряженный, остросюжетный, интригующий фильм для взрослой аудитории. И мы рады поработать в этом жанре с якутским режиссером Костасом Марсааном. У него совершенно особый авторский взгляд и тонкое чувство мистического. Мы очень долго и тщательно подбирали актерский ансамбль, и очень довольны итоговым составом. Уверена, получится интереснейший фильм, глубоко погружающий зрителя в самые неожиданные особенности человеческой психики», – говорит генеральный продюсер Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

Режиссёр фильма Костас Марсаан известен публике своими работами в схожем жанре «Иччи» и «Мой убийца». Фото: Полина ЕЛЖОВА

Главную роль в этом страшном кино исполнит популярная актриса Екатерина Вилкова («Вертинский», «Последний богатырь: Корень зла»), а актер Кирилл Кяро («Пассажиры», «Эпидемия», «Лучше, чем люди») сыграет ее мужа.

«Мы покажем несколько пластов современного российского общества. Поиграем с теми иллюзиями, которые с ними связаны, – рассказывает режиссер фильма Костас Марсаан. Мне важно, чтобы зритель не просто смотрел фильм, но и внутренне работал. Чтобы включалось его воображение, и он сам достраивал ситуации. С помощью особой атмосферы мы будем постепенно затягивать зрителя в мистический круг. Тот, в котором большинство из нас живет. Круг тревог, страхов и обид. Ведь самое страшное скрыто в человеческой психике. Актеры на проекте многогранные, они пластичны в своих образах. И финал будет по-настоящему неожиданным».

Главную роль в этом страшном кино исполнит популярная актриса Екатерина Вилкова («Вертинский», «Последний богатырь: Корень зла»), а актер Кирилл Кяро («Пассажиры», «Эпидемия», «Лучше, чем люди») сыграет ее мужа. Фото: Полина ЕЛЖОВА

Съёмки будут проходить в Москве и Московской области в ноябре - декабре 2021 года. Главной локацией будет четырёхуровневый дом, в котором жил лётчик -космонавт Алексей Леонов, совершивший первый в истории выход в открытый космос.

Главной локацией будет четырёхуровневый дом, в котором жил лётчик -космонавт Алексей Леонов, совершивший первый в истории выход в открытый космос. Фото: Полина ЕЛЖОВА

- Почему выбор пал именно на этот дом, - вопрос режиссеру.

- Мы много ездили по элитным пригородам Москвы. Но вот такой дом в многоуровневом ландшафте я впервые вижу. В основном строят такого усадебного типа, с колоннами. А тут очень сдержанный уютный дом. Плюс то, что дом имеет много выходов, входов, коридоров. Сам по себе лабиринт, он становится таким центром фильма – да и сам фильм это тоже лабиринт. Зрителям придется сложить все пазлы, чтобы увидеть единую картину.

Это будет мистический триллер – напряженный, остросюжетный, интригующий фильм для взрослой аудитории. Фото: Полина ЕЛЖОВА

Для Екатерины Вилковой эта работа тоже не представляется рядовой:

«Каждая картина – это что-то новое. Куда в итоге приплывет эта лодка, невозможно знать наверняка. Сегодня мы отчаливаем, а дальше посмотрим, как поменяется ветер. По первому ощущению от актерского и творческого состава, надеюсь, будет что-то, чего я еще не пробовала. Фильм интересен тем, что это по сути разбор головы человека на винтики – каждого персонажа. Думаю, у нас все получится», – рассказала актриса.

«Сценарий очень интересный, много неожиданных поворотов – и страхов. Психологический триллер это мой любимый жанр. Мне очень интересно поработать с Костасом. То, что он делает – я такого раньше не видел в России. И у меня прекрасная партнерша Екатерина Вилкова, которая играет главную героиню. Пока мы только начинаем снимать, настраиваемся, но ожидания грандиозные», – отмечает Кирилл Кяро.

Сценарий очень интересный, много неожиданных поворотов – и страхов. Фото: Полина ЕЛЖОВА

О чем же сам фильм? Виктория оперативный сотрудник, она охотится за серийным маньяком. После тяжелого ранения, полученного на задании, героиня Вилковой не может иметь детей. Она оставляет службу и пытается жить обычной жизнью с любимым мужем. Пара решает удочерить шестилетнюю девочку, чьи родители погибли во время пожара. Но ребёнок имеет свои особенности. Девочка рисует картины, в которых Виктория видит детали преступления. И эти рисунки не дают ей покоя. Героиня хочет применить их для раскрытия очередного дела.

Работа над фильмом только началась, а зрители увидят картину в 2022-2023 годах.