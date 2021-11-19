В Москве открыли мемориальную доску актеру Олегу Далю

Актер Олег Даль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мае исполнилось 80 лет со дня рождения Олега Даля. В марте было 40 лет со дня его смерти.

Удивительно, что только сегодня после многолетний усилий установили бронзовую доску на доме, где знаменитый артист доживал свой очень короткий век. Оказывается, Олег Даль жил в 17-этажном панельном доме, построенной еще в конце 60-ых. Как обычный советский человек, как будто бы и не звезда совсем, жил в такой же панельке как у моей бабушки...

Памятная доска, посвященная Олегу Далю.

Предпринимала попытки «пробить» мемориальную доску его вдова – Елизавета Даль (Эйхенбаум). Но ей отказали чиновники: у Даля не было официальных званий. С точки зрения бюрократии, это серьезное основание для отказа. Не говоря о том, что изготовление и установка мемориальной доски – это многочисленные этапы согласований и большие затраты. Ни того, ни другого у Елизаветы Алексеевны не было.

В итоге, полгода назад мемориальной доской и сбором денег на нее занялась продюсер Светлана Винтер.

- Я опубликовала пост на крудфандинговой платформе «Планета.ру» о сборе средств на создание бронзовой мемориальной доски на доме, где Даль прожил последние три года. Это Смоленский бульвар, д.6-8. Довольно быстро мы собрали 705 тысяч. Совет дома дал разрешение. Союз кинематографистов РФ обратился с ходатайствами в городские инстанции. Все было быстро согласовано. Доску сделал скульптор Филипп Трушин.

На открытие мемориальной доски пришли племянница Олега Даля - Татьяна Антонюк. И нынешняя хозяйка квартиры артиста – Лариса Мезенцева. Она подруга Елизаветы Даль. Вдова умерла 18 лет назад. Она завещала квартиру на Смоленке Ларисе Мезенцевой.

На фото (слева направо) : скульптор Филипп Трушин, хозяйка квартиры Даля Лариса Мезенцева и племянница артиста Татьяна Антонюк. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Народу возле "дома Даля" на Смоленском бульваре собралось прилично. Олега Даля по-прежнему любят и помнят. Из музыкальных колонок неслись песни в его исполнении. Публика обсуждала, традиционный вопрос: Даль в бронзе похож на себя живого или не похож. Коллективный разум пришел к выводу, что очень похож. Но хотелось бы, чтобы бронзовый горельеф был гораздо больше. Тщательные детали, которые и дают удивительное портретное сходство с артистом, плохо видны на значительной высоте и в таком масштабе. Возможно, что-то со временем будет подкорректировано.

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