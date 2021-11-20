Люди в очереди на вакцинацию в Вене. Фото: REUTERS

Австрия

Эта небольшая страна снова стала центром борьбы с ковидом. Сначала новый канцлер Александер Щалленберг объявил локдаун только для непривитых. Теперь новые меры: со следующей недели начнется полноценный трехнедельный локдаун — уже для всей страны. Больше того, официально заявлено о том, что с февраля страна преступает к обязательной всеобщей вакцинации. К слову, через 3 недели с карантина выйдут только привитые. Для тех, кто до сих пор не укололся, ограничения останутся в силе, пока они не сделают прививку.

- Слишком много в нашей стране оказалось противников вакцинации и фейковых новостей. Все это подстрекает людей отказываться от прививок, - заявил Шалленберг.

Единственная категория австрийцев, которые смогут избежать вакцинации, станут люди с медотводами. Для остальных отказников предусмотрят штрафы и другие административные наказания.

Германия

Бундестаг принял поправки в закон об эпидемиологической защите. В частности, предполагается введение так называемого правила 3G в том числе в транспорте и на рабочих местах. Это значит, что попасть в метро и офисы смогут только те, кто либо привился, либо переболел, либо сдал отрицательный ПЦР-тест. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер ввел у себя самые строгие ограничения в стране. Например, в Баварии отменили все рождественские базары.

А министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не исключил, что в стране будет введен федеральный локдаун, в том числе и привитых.

Нидерланды

В Роттердаме тысячи людей собрались на очередную протестную акцию против ковидных ограничений — это в последние пару недель в Европе обычное дело. Но в этот раз мирный митинг быстро перерос в масштабные беспорядки. Сотни протестующих стали бросать камни в полицейских и в витрины магазинов. В ответ правоохранительные органы использовали водометы, чтобы разогнать толпы. Больше того, полицейские открыли предупредительный огонь, когда вода на разгневанных людей не подействовала.

В Роттердаме подняты в ружье все доступные силы охраны правопорядка, в воздухе работают полицейские вертолеты. Дошло до того, что приостановлено движение поездов через железнодорожный вокзал Роттердама.

Венгрия

Страна «по шею в четвертой волне ковида». Это слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Выступая в эфире радио Kossuth, Орбан предельно четко описал ситуацию с пандемией.

- В конечном итоге всем придется пройти вакцинацию. Даже антиваксеры в конце концов поймут, что они либо привьются, либо умрут, - заявил Орбан.

Китай

Ученые докопались, кто был первым человеком, подхватившем SARS-CoV-2. Как утверждает эволюционный биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей, ей была продавщица морепродуктов на рынке Хуанань в Ухане. Она заразилась еще 11 декабря 2019-го. Через несколько дней на больничных койках оказались другие работники рынка, а также их покупатели — у всех было странное воспаление легких, при котором не действовали антибиотики. Вообще же больше половины из ранних случаев заражений связаны с тем самым злополучным рынком.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 20 ноября 2021 года:

Всего заболевших 256 519 499

Всего умерших 5 138 518

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 185 394 Умерших: 33 450

Всего:

Заболевших: 47 624 106 Умерших: 770 106

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 090 875 Умерших: 4 437

Всего:

Заболевших: 9 817 228 Умерших: 144 158

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 057 942 Умерших: 32 117

Всего:

Заболевших: 9 099 253 Умерших: 256 669

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 732 616 Умерших: 5 956

Всего:

Заболевших: 8 505 190 Умерших: 74 428

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 613 214 Умерших: 17 946

Всего:

Заболевших: 3 461 873 Умерших 85 151

По данным Университета Джона Хопкинса.