Ушел наш коллега и хороший товарищ Витя Кияница

Виктор Кияница.

С Витей Кияницей мы познакомились в 1985 году, когда я только пришел в «Комсомолку», а Витя уже какое-то время в ней поработал - в отделе «Алый парус». И уже скоро руководство газеты поручило нам, двум начинающим журналистам, вести совместно всесоюзную акцию по сбору металлолома с привлечением молодежи всего Союза. А нашим главным куратором в этом деле было Министерство черной металлургии СССР. Страна нуждалась в металлоломе, которого в те времена валялись повсюду залежи, как признак бесхозяйственности советской. Но это тема отдельная.

И вот мы с Витей весело и задорно объявили на всю страну, что юные патриоты Родины могут помочь нашей металлургии, пособирать тот лом, который пойдет на изготовление рельсов, морских кораблей и ракет космических. А самые лучшие отряды юных металлосборщиков получат памятные призы. Витя, как журналист с чуть большим стажем, был тогда заводилой, а я, скорее, его помощником.

Мы, конечно, не представляли, какая адова выпала нам работа. Телефоны редакции, указанные в газете, не замолкали ни на минуту. Нам звонили со всего СССР и докладывали о кучах собранного железа. Присылали письма буквально мешками. И эту всю информацию мы разгребали с Витей чуть ли не круглосуточно, что нас сблизило, подружило. Сейчас читаю я те заметки в своих архивах с подписями «В. Кияница, Н. Варсегов» и оживает в памяти то веселое, удалое время. И чудовищно было бы мне тогда представить, что через 35 лет я буду писать нечто вроде некролога моему товарищу... Много уже коллег, друзей оставили этот мир, столкнувшись с ковидом, но представить в том списке Витю я пока что окончательно не могу. Нужно на это время.

Но вернусь к тем светлым воспоминаниям и скажу, что наши энтузиасты металлосборщики по подсчетам Минчермета, собрали тогда за 9 месяцев десятки тысяч тонн металла. И первое место в этой акции заняли юные братья Валиевы — Артур, Тимур, Камиль и Шамиль из Бабаюртовского района Дагестанской АССР. 7 500 кг на четверых. Их наградили велосипедами «Кама». Интересно сейчас узнать, как сложилась у них судьба? Если братья или кто-то из их знакомых это прочтут, просьба откликнуться мне на почту: vars@kp.ru

Хочу надеяться, что все хорошо у братьев, и помнят они, конечно, ту трудовую акцию, те призы, ну и, конечно, журналиста из «Комсомольской правды» Витю Кияницу, который был главным всесоюзным металлосборщиком и просто хорошим человеком.

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