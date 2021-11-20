«От нас дрожала Москва»: Лолита призналась в романе с криминальным авторитетом

Лолита Милявская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Лолита Милявская в эфире шоу «Есть вопросики» рассказал о наиболее ярких моментах своей сексуальной жизни. 58-летняя звезда призналась, что у нее были отношения с криминальным авторитетом. Причем Лолита называет этот роман одним из лучших в своей жизни. В ходе шоу у Лолиты спросили о том, выступала ли она когда-нибудь перед бандитами. Певица ответила утвердительно, а также призналась, что даже закрутила роман с одним из них.

- Да, и не один раз, с точки зрения книжного языка, была такая малина. Я этого и не скрывала. И потом, один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те годы называли авторитетом. Это было прекрасно. От нас дрожала Москва. И именно с ним я посещала все эти злачные места, - поведала Лолита.

Артистка отметила, что всю свою жизнь она так или иначе выступала перед криминальными элементами.

- Что значит выступать перед бандитами? Смотря кого так называть. Сегодня они по-другому выглядят, бандитизм бывает разный. Я всю жизнь выступаю перед бандитами, - призналась артистка.

Милявская также прошлась по своим мужьям – а их у певицы было целых пять. Артистка призналась, что из всех браков реальными у нее были только три. Один брак, по ее словам, был фиктивным (очевидно, певица имеет в виду брак с Виталием Милявским, за которого она вышла замуж в 1987 году ради московской прописки). От супруга ей досталась звучная фамилия, которую она решила не менять. Про еще один свой брак певица выразилась аккуратно: по ее словам, в нем были «не очень брачные отношения». Судя по всему, Милявская намекнула на свадьбу с миллионером Александром Зарубиным. Певица была замужем за ним с 2004 по 2009 годы.

Лолита рассказала, что у нее был кавалер-жиголо, которого она одаривала дорогими подарками, а также опыт любовных отношений с женщиной.

Недавно Лолита резко высказалась об экс-супруге Александре Цекало. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Недавно певица резко высказалась по поводу своего бывшего супруга Александра Цекало (мужа №3). Лолита стала ведущей нового сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ. Презентуя одну из участниц, Милявская пошутила, что у нее появились возрастные проблемы с памятью. Поэтому иногда она забывает кое-какую информацию.

- Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила «Википедия». Это год рождения кабаре-дуэта «Академия». Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там и что было, но «Википедия» напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик. И помню еще, что этому дуэту, как воздух, нужны были эфиры. Мы были готовы ходить везде, где нас зовут, - рассказала певица.

Пик популярности кабаре-дуэта «Академия» пришелся на 90-е годы. Тогда каждая песня Лолиты и Александра Цекало становилась хитом, но в 2000-м году коллектив распался, просуществовав 15 лет. Супруги развелись после 12 лет брака.