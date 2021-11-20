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В мире20 ноября 2021 5:20

Президент Болгарии высказался за налаживание отношений с Россией

Румен Радев уверен, что Россия не может быть врагом Болгарии
Юрий МАЙБОРОДА
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По мнению президента Болгарии, на сегодняшний день в отношении России слишком много спекуляций и обвинений

По мнению президента Болгарии, на сегодняшний день в отношении России слишком много спекуляций и обвинений

Фото: REUTERS

Президент Болгарии Румен Радев во время дебатов со своим оппонентом Анастасом Герджиковым заявил, что стране необходимо наладить диалог с Россией. Причем, несмотря на критическое состояние отношений РФ и Евросоюза.

– Россия не может быть нашим врагом, хотя бы потому, что в памяти болгар она освободительница нашего народа, – приводит издание Oops Top слова из выступления Радева на Болгарском народном телевидении.

По мнению президента Болгарии, на сегодняшний день в отношении России слишком много спекуляций и обвинений, а санкции, введенные Евросоюзом, просто не действуют, и потому Европа ищет новые подходы.

Кроме того, он призвал не допускать милитаризации Черного моря, ставшим в последнее время стало точкой пересечения геополитических интересов. Напротив, считает Радев, нужны конструктивный диалог и деэскалация.

Ранее Радев назвал Крым российским, чем вызвал бурю возмущения со стороны Украины – официальный Киев вызвал болгарского посла и потребовал от него опровержения слов президента.

Согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии Болгарии, во время первого тура президентских выборов Румен Радев набрал 49,41% голосов, но этого недостаточно для окончательной победы. Таким образом, во втором туре президентской гонки гражданам страны придется сделать выбор между действующим главой государства и представителем партии ГЕРБ Анастасом Герджиковым, получившим поддержку почти 23% избирателей.

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