Президент Болгарии высказался за налаживание отношений с Россией

По мнению президента Болгарии, на сегодняшний день в отношении России слишком много спекуляций и обвинений Фото: REUTERS

Президент Болгарии Румен Радев во время дебатов со своим оппонентом Анастасом Герджиковым заявил, что стране необходимо наладить диалог с Россией. Причем, несмотря на критическое состояние отношений РФ и Евросоюза.

– Россия не может быть нашим врагом, хотя бы потому, что в памяти болгар она освободительница нашего народа, – приводит издание Oops Top слова из выступления Радева на Болгарском народном телевидении.

По мнению президента Болгарии, на сегодняшний день в отношении России слишком много спекуляций и обвинений, а санкции, введенные Евросоюзом, просто не действуют, и потому Европа ищет новые подходы.

Кроме того, он призвал не допускать милитаризации Черного моря, ставшим в последнее время стало точкой пересечения геополитических интересов. Напротив, считает Радев, нужны конструктивный диалог и деэскалация.

Ранее Радев назвал Крым российским, чем вызвал бурю возмущения со стороны Украины – официальный Киев вызвал болгарского посла и потребовал от него опровержения слов президента.

Согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии Болгарии, во время первого тура президентских выборов Румен Радев набрал 49,41% голосов, но этого недостаточно для окончательной победы. Таким образом, во втором туре президентской гонки гражданам страны придется сделать выбор между действующим главой государства и представителем партии ГЕРБ Анастасом Герджиковым, получившим поддержку почти 23% избирателей.