Во Франции разгорелись споры из-за включения в словарь гендерно-нейтрального местоимения

Депутат Франсуа Жоливе Фото: twitter.com

Администрация авторитетного французского словаря Le Petit Robert добавила на страницы справочного издания новое местоимение iel, являющееся производным от il – «он» и elle – «она».

Но, по мнению политиков, справочное издание не должно заниматься гендерно-нейтральным словотворчеством. Об этом на своей странице в Twitter написал депутат Франсуа Жоливе, являющийся членом партии Эммануэля Макрона En Marche!

– Словарь, который, по нашему убеждению является справочным, только что добавил на свой сайт слово iel… Следовательно, его авторы являются активистами дела, не имеющего ничего общего с Францией, – написал политик.

Кроме того, идею с новым словом раскритиковал и глава Министерства образования Франции Жан-Мишель Бланке.

– Инклюзивность – это не будущее французского языка. Наши студенты не могут использовать это в качестве справочного материала, – заявил министр в Twitter.

Со своей стороны сотрудники Le Petit Robert сказали, что не имели намерения навязывать жителям страны те или иные слова, а лишь объяснили значение термина, который в последнее время приобретает все большую популярность.

Собственно, само слово в словаре появилось далеко не вчера – оно было внесено в справочное издание еще в октябре, но прошло незамеченным, а широкое обсуждение нововведения началось лишь после заявления Жоливе.