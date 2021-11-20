Анатолий Карпов: Антивоенный настрой американцев, которые помнят войну во Вьетнаме, политикам переломить будет сложно

Чемпион и легендарный советский и российский политик и общественный деятель с удовольствием ответил на наши вопросы Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 19 ноября, к нам в редакцию приезжал Анатолий Карпов. Мы записали программу «Непарадные портреты с Александром Гамовым» для Радио «Комсомольская Правда». Разумеется, речь шла, прежде всего, о шахматах. Но Чемпион и легендарный советский и российский политик и общественный деятель с удовольствием ответил и на другие наши вопросы...

... - Анатолий Евгеньевич, извините, но у нас такое ощущение, что вы все знаете на несколько ходов вперед, что будет? С президентом Байденом поладим ли мы? И какие решения президент Путин примет в следующем году?

- За Путина я не могу ничего сказать и угадывать, за Байдена - тоже.

Ну, как-то вот у нас - так сложилось исторически - с американцами дела намного хуже идут, когда приходят к власти демократы. Когда республиканцы, то нам почему-то с ними проще общаться.

В пятницу, 19 ноября, к нам в редакцию приезжал Анатолий Карпов Фото: Иван МАКЕЕВ

Но это так - с давних времен, еще с Кеннеди, наверное, все пошло.

В конечном итоге, что же, - крупнейшие мировые державы должны находить общий язык. На одной планете живем, границы мы не перекроим, мы соседи.

- Разве?

- Конечно! Хотя, все забывают, что мы - через Берингов пролив - как раз находимся по соседству с Америкой. Все считают, что мы далеко друг от друга, через Атлантику, а на самом деле - мы напротив друг друга.

...Вот Бжезинский, потом Кондолиза Райс, наверное, были последние «классные» специалисты по России в Америке. Сейчас таких практически нет. Такое ощущение, что те, кто в США занимается Россией, не знают историю нашей страны, не понимают Россию, а когда люди не знают предмета, с ними достаточно сложно общаться.

- Ну, сейчас особенно чувствуется какое-то обострение между нашими странами - вот даже Сергей Лавров применил такие слова, какие никогда в жизни не употреблял в международных отношениях.

- Ну, я Америку хорошо знаю, первый раз там был в 1970 году, я там почетный гражданин каких-то городов, у меня есть школы в Нью-Йорке, в Чикаго, в штате Канзас. Простые американцы к России относятся, если они не заражены вот этой политической лихорадкой, с уважением. Собственно, когда приезжаю, у меня общение нормальное.

Но вот с политиками американскими общаться сложно. Потому что у них заряженность какая-то есть - антироссийская. А у простых американцев этой заряженности пока нет. Поэтому, думаю, что политики не решатся развязать военные действия, поскольку народ их не примет.

Кроме того, в Америке может под настроение что-то и быть, но, как только они начинают терять людей, причем, не тысячами, а десятками тысяч, меняется общественное мнение и уже американцы - против. Они вспоминают вьетнамскую войну, которая унесла массу жизней, и, в общем, вот этот антивоенный настрой американского народа переломить политикам очень сложно.

Мы записали программу «Непарадные портреты с Александром Гамовым» для Радио «Комсомольская Правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ЧЕМПИОН МИРА

О «Карповских» субботниках

- Вы уже третий созыв - депутат Госдумы, приняли участие в разработке 50 законопроектов. А сейчас над чем трудится депутат Карпов?

- Ну, пока я только принял новые полномочия, но мои темы - предыдущие и постоянные - совершенно очевидны. Это экология.

Причем, известный закон - по переработке мусора - мы с коллегами вели, активно продвигали.. И что-то там не все получается у нас, хотя и налоги уже собираем, и фонд сформировали...

Я провожу субботники экологические, вот с последнего воскресенья августа до последнего воскресенья сентября. Народ активно к этому подключается. Последний раз, если мне память не изменяет, в наших субботниках приняло участие шесть миллионов человек. Это мощная акция.

- Это почти всесоюзный ленинский коммунистический субботник!

- Да. Ну, вот, начиная с 2013 года «Зеленая Россия» - а я являюсь одним из лидеров «Зеленой России» - мы возродили эту идею экологических субботников и ведем ее.

Кроме того, занимаемся посадкой деревьев - это у нас называется Лес памяти - в честь участников Великой Отечественной войны. Поначалу мы высаживали деревья в память о погибших, а потом - встречная инициатива пошла из Воронежской области и из Краснодарского края - годы идут, участники военных действий в Великой Отечественной уходят из жизни, поэтому, решили мы, давайте мы всех отметим в этой акции, всех, кто воевал. И вот мы уже высадили более 19 миллионов деревьев.

Многократный Чемпион Мира в эфире Радио «Комсомольская правда» сделал несколько важных «нешахматных» заявлений Фото: Иван МАКЕЕВ

Об искусственном интеллекте и не только

- В соцсетях достаточно много паники по поводу искусственного интеллекта. Как вы считаете, может быть такой искусственный интеллект, который нас подвигнет к фантастической ситуации «восстания машин»? Или это фантастика все-таки?

- Ну, какая-то опасность есть, но вы мне напомнили старый анекдот.

«Самолет взлетает и объявление - уважаемые пассажиры, сегодня мы проводим первый рейс без пилотов и управление самолета будет автомати… автомати… автомати…».

Знаете, и мы в семье столкнулись с этой проблемой. Должна быть альтернатива. Вот эта цифровизация абсолютная - она не годится в нормальной жизни.

Вот надо было нам с женой дочь записать на прием к специалисту. А запись - только по телефону. Но по телефону в понедельник там, скажем, с девяти до двух. На всю неделю. Записаться на месяц вперед ты не можешь, только на неделю. Только в понедельник.

С девяти до одиннадцати звоним, звоним, все занято и занято. В одиннадцать поднимают трубку и говорят - запись на неделю закончена. Вот три недели мы промучились так, а дальше жена с дочкой поехали в больницу. Приходят в регистратуру, а им говорят - нет, у нас запись только по телефону…

Ну, это же глупость полная! И это Москва! А представляете, что происходит с цифровизацией по России?! А почему-то они (те, кто это организовал. - Авт.) считают, что все уже овладели всеми современными методами и вот давайте мы все будем переводить в автоматический режим.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, вот у меня сейчас забавная ситуация возникла - впервые в моей истории. Я вылетаю из Германии в Россию, а на вылете обычно это не запрашивают, а тут чего-то полицейскому в Германии пришло в голову отпечатки пальцев взять мои. Я даю отпечатки пальцев, которые у них в системе есть, а он говорит - нет, двух недостаточно, давайте четыре. Хорошо - четыре. Вижу - у него глаза на лоб лезут. Говорит - большой палец. Хорошо. Другая рука.

И тут он спрашивает меня - а вам не знакома Фердинанда какая-то с итальянской фамилией… Я говорю - что за странные вопросы? Да понимаете, по вашим отпечаткам пальцев я вижу, что обладателем этих отпечатков является эта дама.

Вызывают начальницу, мы идем в их компьютерный центр и он показывает ту же глупость. Но пока мы шли, они позвонили в посольство Германии в России и им подтвердили, что выдали визу реально Карпову.

Они говорят - проблем у вас, конечно, не будет в самолет попасть, но - очень странно.

То есть, система дала сбой. А где гарантия, что, если вы все переведете в автоматизированный режим… - такое не случится? И кто будет контролировать вот такие сбои?

...И о продовольственной безопасности

-... И ещё в Госдуме вы занимались вопросами продовольственной безопасности...

- Да, это когда меня перевели в Комитет по экономической политике, я участвовал в трех конференциях международных. И причем, как ни странно, конференции организовывал Интерпол, я очень хорошо был знаком с генеральным директором Интерпола, меня даже приглашали на выступление.

Вопрос серьезнейший. Конечно, стандарты и качество продукции - это у нас находится на таком допотопном уровне… а мне думается, что правительство, да и вообще, мы - Госдума - должны навести здесь порядок…

Анатолий Карпов и Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведь когда-то не случайно существовал Знак качества в Советском Союзе, помните такое?

- Да, ГОСТы, Знаки качества - почетные пятиугольники.

- Да, и вот если это касалось продуктов питания, то они были высокого качества, и только тогда можно было получить этот знак.

- А сейчас вы в каком комитете?

- Мне попросили поработать в комитете по науке и высшему образованию, я хотел вернуться в свой последний комитет - я был в комитете по делам национальностей - но попросили вот… Буду, значит, здесь работать.

- Тем более, что вы - Почетный профессор семи университетов.

- Может быть, даже - восьми. (улыбается)

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