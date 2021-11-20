Изменение номеров автобусов в Москве с 20 ноября 2021: Как найти свой маршрут

Изменения коснулись внутрирайонных, социальных и магистральных маршрутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 ноября 2021 в Москве стартовал очередной этап масштабной транспортной реформы, которая длится уже несколько лет. Автобусы, которые курсируют по ЦАО и ЮАО получили новые номера. Часть маршрутов — полностью новые, а часть — доработанные. Сайт kp.ru ранее публиковал список изменений.

С 20 ноября 2021 в Москве стартовал очередной этап масштабной транспортной реформы, которая длится уже несколько лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы не запутаться в маршрутах, почерпнуть информацию об изменениях можно из нескольких источников.

1. Стенды на остановках. Там, где курсируют новые автобусы и старые, но с новыми номерами, поставили таблички с разъяснениями.

2. Изучить интерактивную карту на портале Департамента транспорта Москвы.

Автобусы, которые курсируют по ЦАО и ЮАО получили новые номера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. Просмотреть изменения в приложении «Московской транспорт» для смартфонов.

4. Воспользоваться «Яндекс.Картами» с компьютера или мобильника — поисковая строка программы выдает как старые, так и новые номера автобусов с их маршрутом. Приложение «2ГИС» сразу же отображает новые.

Часть маршрутов — полностью новые, а часть — доработанные. Сайт kp.ru ранее публиковал список изменений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменения коснулись внутрирайонных, социальных и магистральных маршрутов. Последние соединяют другие районы с центром Москвы. По прогнозам столичного Дептранса, после обновления маршрутной сети время в пути для жителей должно сократиться на 30-40%. Кстати, в следующем году номера поменяют и добавят новые автобусы в ЗАО и ЮЗАО Москвы.

Чтобы не запутаться в маршрутах, почерпнуть информацию об изменениях можно из нескольких источников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменения коснулись внутрирайонных, социальных и магистральных маршрутов. Последние соединяют другие районы с центром Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Москве с 20 ноября 2021 меняют номера автобусов и добавляют новые маршруты

Рассказываем про самые серьезные изменения в магистральных рейсах, которыми часто пользуются вместо метро (подробности)