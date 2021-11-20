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Общество20 ноября 2021 12:52

Изменение номеров автобусов в Москве с 20 ноября 2021: Как найти свой маршрут

В Москве десятки автобусов с 20 ноября 2021 года изменили номера и добавились новые маршруты
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
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Изменения коснулись внутрирайонных, социальных и магистральных маршрутов

Изменения коснулись внутрирайонных, социальных и магистральных маршрутов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 ноября 2021 в Москве стартовал очередной этап масштабной транспортной реформы, которая длится уже несколько лет. Автобусы, которые курсируют по ЦАО и ЮАО получили новые номера. Часть маршрутов — полностью новые, а часть — доработанные. Сайт kp.ru ранее публиковал список изменений.

С 20 ноября 2021 в Москве стартовал очередной этап масштабной транспортной реформы, которая длится уже несколько лет.

С 20 ноября 2021 в Москве стартовал очередной этап масштабной транспортной реформы, которая длится уже несколько лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы не запутаться в маршрутах, почерпнуть информацию об изменениях можно из нескольких источников.

1. Стенды на остановках. Там, где курсируют новые автобусы и старые, но с новыми номерами, поставили таблички с разъяснениями.

2. Изучить интерактивную карту на портале Департамента транспорта Москвы.

Автобусы, которые курсируют по ЦАО и ЮАО получили новые номера.

Автобусы, которые курсируют по ЦАО и ЮАО получили новые номера.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. Просмотреть изменения в приложении «Московской транспорт» для смартфонов.

4. Воспользоваться «Яндекс.Картами» с компьютера или мобильника — поисковая строка программы выдает как старые, так и новые номера автобусов с их маршрутом. Приложение «2ГИС» сразу же отображает новые.

Часть маршрутов — полностью новые, а часть — доработанные. Сайт kp.ru ранее публиковал список изменений.

Часть маршрутов — полностью новые, а часть — доработанные. Сайт kp.ru ранее публиковал список изменений.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменения коснулись внутрирайонных, социальных и магистральных маршрутов. Последние соединяют другие районы с центром Москвы. По прогнозам столичного Дептранса, после обновления маршрутной сети время в пути для жителей должно сократиться на 30-40%. Кстати, в следующем году номера поменяют и добавят новые автобусы в ЗАО и ЮЗАО Москвы.

Чтобы не запутаться в маршрутах, почерпнуть информацию об изменениях можно из нескольких источников

Чтобы не запутаться в маршрутах, почерпнуть информацию об изменениях можно из нескольких источников

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменения коснулись внутрирайонных, социальных и магистральных маршрутов. Последние соединяют другие районы с центром Москвы.

Изменения коснулись внутрирайонных, социальных и магистральных маршрутов. Последние соединяют другие районы с центром Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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