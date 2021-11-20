Стало известно, почему семья Заворотнюк не показывает двухлетнюю дочку актрисы

У Анастасии Заворотнюк в 2019 году обнаружили онкологию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

50-летняя Анастасия Заворотнюк – многодетная мама. У актрисы трое детей: 25-летняя Анна и 21-летний Майкл от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также маленькая Мила, появившаяся на свет в марте 2019 года. Девочку артистка родила своему мужу, фигуристу Петру Чернышеву. Всего через несколько месяцев после рождения Милы у Анастасии диагностировали онкологию. С тех пор малышку видели только один раз. И если старшие дети звезды, особенно ее дочь Анна, активно выкладывают свои снимки в Инстаграме, то фотографий Милы поклонники артистки не видели уже давно. Неудивительно, что их интересует, как выглядит девочка, и на кого она похожа – на папу или на маму.

Анна Заворотнюк охотно делится в своем блоге подробностями личной жизни. Однако про свою семью, особенно про болезнь мамы, почти ничего не рассказывает. Но в этот раз Анна решила сделать исключение и ответила на вопрос подписчиков о том, почему она не делится фотографиями младшей сестры. Девушка призналась: не показывать Милу - личная инициатива отчима и мамы. Когда же у нее появится свой ребенок, Заворотнюк об этом обязательно скажет.

- Когда у меня будет свой ребенок, я буду решать, показывать его или нет. В моем «Инстаграме» моя жизнь. Когда она вырастет, может, она сама захочет делиться своей. А, может, нет. Должен быть ее выбор. Или выбор ее родителей. Но точно не мой, - написала Анна.

Анна Заворотнюк призналась: не показывать Милу - личная инициатива отчима и мамы. Фото: Инстаграм.

После того, как у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак (по слухам, актриса борется с опухолью мозга), воспитывать Милу ей помогает мама. Валентина Борисовна взяла на себя не только уход ха больной дочкой, но и за внучкой. Кроме того, за Анастасией Заворотнюк наблюдает специально нанятый медперсонал, в том числе личный тренер и массажист. Актриса с семьей живет в большом доме в подмосковном поселке Крекшино.

До недавнего времени Анна жила в Крекшино с мамой и отчимом. Но потом перебралась в собственную квартиру в центре Москвы, где она сейчас живет вместе с бойфрендом. Анна работает моделью и ведет свой блог. По словам дочери Заворотнюк, гонорары от рекламы в Инстаграме на сегодняшний день являются ее основным доходом.

Поклонники актрисы видели малышку Милу лишь однажды - в декабре 2019 года, когда Петр Чернышев пришел вместе с девочкой на каток на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за болезни мамы Анна была вынуждена отложить свадьбу. Девушка получила предложение руки и сердца от своего молодого человека и ответила ему согласием. Однако после дочь Заворотнюк узнала страшную новость о том, что у мамы диагностировали онкологию. Жених и невеста решили отложить торжество. Сейчас Анна сомневается, нужно ли ей вообще затевать свадьбу. Девушка признается, что у нее нет никакого настроения устраивать праздник.

- В это время у меня не было никакого настроения устраивать торжество. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Поэтому сейчас это все в подвешенном состоянии. Я до сих пор не понимаю, хочется мне этого или не хочется. Я имею в виду именно свадьбу конкретно, - поделилась Анна.