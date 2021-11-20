Француз приучил своего пса к экстремальным видам спорта

Пес Оука летает вместе с Шамсом. Фото: Кадр видео

Французский кинорежиссер и оператор по имени Шамс, обожающий экстремальные виды спорта, несколько месяцев назад взял себе трехлетнего пса.

Собаке по кличке Оука до этого очень не везло с хозяевами – они отказывались от четвероногого, Оуку дважды сдавали в приют.

Шамса предупредили, что брать в дом взрослую собаку со сложившимся и, вполне возможно, не очень ласковым характером, может быть опасно, но мужчина рискнул и, как показало время, не ошибся. Оука стал для него самым лучшим другом.

- Оука - лучшее, что случилось со мной в жизни! Спасибо, дружище! Полетим по миру прямо сейчас, - радуется Шамс.

И про полет он вовсе не шутит. Ведь Шамс научил своего питомца подниматься в воздух и летать. В соцсетях есть видео, на котором французский эстремал летит по небу на параплане вместе с Оуку. Видно, что псу полет нравится не меньше, чем его хозяину.

- Мы сделали это, - делится своими впечатлениями Шамс. - Проведя всего два месяца вместе, я выстроил доверительные отношения с Оукой, и он полетел вместе со мной. Год назад я бы никогда и не подумал, что когда-то заведу собаку и полечу с ней на параплане.

В 2010 году Шамс бросил докторскую диссертацию по компьютерной графике и пошел учиться на кинорежиссера. Учебу он совмещал со своими многочисленными хобби – скалолазанием, альпинизмом и парапланеризмом, много путешествовал вместе с другими спортсменами по всему миру, снимал фильмы, фотографировал. В Пакистане он поднялся на параплане на высоту 6500 метров, совершил восхождение на Килиманджаро и ходил под парусом по Тихому океану. Потом основал киностудию и стал колесить по миру в поисках интересных проектов.

Сейчас компанию ему составляет верный пес. У Оуки есть блог в социальных сетях, на который подписано более 37 тыс. человек. Каждый день от лица своего питомца Шамс публикует красивые фотографии из разных точек планеты и публикует сообщения, главный смысл которых сводится к тому, что жить нужно здесь и сейчас.