Защитить Кузбасс от наводнений или почему дамбы по морозу укрепляют

На железнодорожном мосту через Томь нарисованы отметки подъема уровня воды. Фото: Андрей МИНАЕВ

Есть на южном Кузбассе речка Чебалсу. Узкой лентой петляет она меж таежных гор и впадает в полноводную Томь. Еще в древности местный коренной народ – шорцы – прозвали ее «плохой» (чебал) «рекой» (су). По легенде та неприметная речка доставляла немало хлопот – весенними паводками разливалась столь широко, что на охоту ходить было опасно, да и толку мало. Зверь уходил в верховья подальше от большой воды.

Напротив устья реки 80 лет назад для первых поселенцев был построен поселок Чебал-Су. Сегодня Чебал-Су – район Междуреченска – угольной столицы Кузбасса. В 1950-е годы город строили всем миром – сюда в поисках заработка и романтики приезжали комсомольцы, сюда же для наиболее тяжелых работ привозили и заключенных ГУЛАГа. Междуреченск вырос меж двух рек Томи и Усы. И там, где обе реки сливаются в одну, красуется центр угольной столицы.

Однако и по сей день поселок Чебал-Су был бы «плохой рекой», если бы о нем еще в 1959 году не позаботились местные власти. Каждую весну более мощная Уса выдавливает из берегов Томь. И та от безысходности грозит затопить поселок.

Об этом мне рассказал первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Сергей Перепилищенко, с которым на берегу Томи мы наблюдаем за реконструкцией городской дамбы.

- Дамба защищает Чебал-Су с 1959 года, - говорит чиновник и добавляет. - Правда, тогда ее возвели кустарным способом.

- Это как? – спрашиваю.

- Когда начал разрабатываться Томусинский угольный бассейн, то пустые вмещающие породы сыпали прямо вдоль берега реки, чтобы оградить район Чебал-Су от паводковых вод. Но прошло уже много времени, и дамба стала приходить в негодность. Мы сделали экспертизу, которая показала, что во многих местах уже имеются протечки.

- А почему вы вдруг спохватились? Протечки были сильные?

- Да, поселок по весне подтапливало. Люди жаловались. Мы посчитали, по ценам 2019 года ущерб в случае прорыва составил бы более 2 миллиардов рублей. Но еще хуже, если бы погибли люди. Дабы чувствовать себя безопасно, необходимо было реконструировать дамбу, чем мы и занимаемся.

Рабочие разбирают сетки-габионы, чтобы позже уложить в них камни для укрепления берега. Фото: Андрей МИНАЕВ

Вдоль берега, действительно, кипит работа. Рабочие укрепляют глубокую траншею, вырытую экскаватором. Берег выравнивают, укладывают гидроизоляционным материалом, а сверху кладут сетки-габионы, которые скоро наполнят камнями и закрепят намертво.

Деньги на реконструкцию – 124,5 млн рублей - были выделены из резервного фонда правительства РФ. Из этого же источника Росводресурсы распределило еще 295,5 млн рублей между Карачаево-Черкесией, Саратовской и Вологодской областями. Но вернемся в Междуреченск.

- Сложно, наверное, представить, что эта тихая и безобидная река весной поднимается до критических отметок? – спрашивает меня заместитель главы Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб.

- Сложно, - киваю я.

В самом деле Томь, еще не скованная льдом, не торопясь, несет свои воды в низине. И в эти ноябрьские минус восемь кажется, что река ведет себя так всегда.

- Но это один из опаснейших объектов, - объясняет Наталья Сологуб. – Весной вода поднимается. И очень важно, что нам удалось профинансировать его реконструкцию и приступить к реализации проекта. Тянуть дальше было нельзя. Чуть сильнее паводок, чем обычно и дамба не выдержала бы.

Берег укрывают гидроизоляционным материалом. Фото: Андрей МИНАЕВ

РЕАКЦИЯ МЕСТНЫХ

Прорыв дамбы принес бы беду почти 2000 жителям, затопило бы школу, детсад, магазины и автодорогу.

- В следующем году мы завершим это объект за счет федерального бюджета, - продолжила Наталья Сологуб. - Более того, уже сегодня в рамках формирования бюджета 2022-2024 годы мы предусмотрели средства на реализацию второго этапа реконструкции этой дамбы, что позволит в принципе защитить весь населенный пункт и эти окрестности от негативного воздействия вод.

Работы на левом берегу Томи начались в августе 2021 года. С тех пор некоторые местные жители ходят сюда как на работу, контролируют процесс.

Галина Васильевна радуется, что теперь всем жителям будет спокойно.

- А то каждый год переживаем – подтопит или нет, - сетует она. – Подмывало-то дамбу уже давно.

Прораб ООО «Новосибирскдорстрой» Артем Шайхутдинов объясняет замглавы Росводресурсов Наталье Сологуб, когда будут закончены работы. Фото: Андрей МИНАЕВ

Ее подруга Анна Александровна вспоминает, что самые сильные наводнения были в 1977 и 1982 годах. Вода поднималась выше защитного ограждения и поселок оказывался в воде.

- Здесь отметка от уровня моря 241,5 метров, - поясняет прораб ООО «Новосибирскдорстрой» Артем Шайхутдинов, - а тогда вода поднялась до 243-х. На полтора метра выше дамбы. Сейчас помимо укрепления откоса, делаем еще три водопропускных сооружения для отвода лишней воды.

- Когда планируете завершить работы?

- По плану завершение работ – июнь следующего года. Но большую часть мы сделаем в этом году. В следующем году после паводка у нас останется рекультивация, планировка, озеленение.

…Возле стенда с информацией о работах на объекте судачат двое местных мужчин. Прибежали, завидев на дамбе суматоху с чиновниками и журналистами. Один из них чуть ли не митингует – где это, мол, видано, чтобы дамбы по морозу укрепляли. Первый замглавы Междуреченска Сергей Перепилищенко терпеливо отвечает - когда река многоводная, работать невозможно.

- Реконструкция подразумевает малую воду, а это именно осень и начало зимы, - объясняет он. Мужики понимающе соглашаются.

- Постоянно ведем активную разъяснительную работу, - говорит Перепилищенко, обращаясь ко мне. – Встречаемся с жителями, говорим, что это наша прямая заинтересованность в безопасности поселка. Многие люди относятся к пониманием. Если кто-то еще не понял важность этого проекта, то мы обязательно донесем, индивидуально побеседуем.

Совещание на дамбе - федеральные, региональные и муниципальные чиновники оценивают ход работ. Фото: Андрей МИНАЕВ

ПАВОДКИ ПРОИСХОДЯТ ВСЕ ЧАЩЕ

- Все мы прекрасно знаем, что сейчас меняется климат, - говорит замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб. – Из-за этого периодичность критических паводков с каждым годом увеличивается. И поэтому мероприятия по защите территории от негативного воздействия вод становятся все более актуальными и социально значимыми.

На Кузбассе эту ситуацию понимают и делают все, чтобы защитить население от паводковой катастрофы.

- Мы закончили в этом году реконструкцию дамбы в Шабаново в Ленинск-Кузнецком районе, - отмечает министр природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий. - Несколько лет назад тоже было очень серьезное строительство в Калтане, аналогичное Междуреченску. Два года назад мы завершили расчистку русла реки Аба. Сейчас планируем расчистку русла реки Уса.

- На сколько лет хватит новой дамбы? – интересуются журналисты.

- Простоит десятилетия. Но тут важно понимать, что за дамбой нужен ежегодный уход, особенно после паводка. Любые повреждения важно вовремя ремонтировать, тогда сооружение прослужит сотню лет. А если еще и русла почистить, чтобы посадить уровень воды в паводковый период, то тогда нагрузка на дамбы будет еще меньше, и они прослужат еще дольше.