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Общество20 ноября 2021 17:20

Защитить Кузбасс от наводнений или почему дамбы по морозу укрепляют

Наш журналист побывала в Кемеровской области и пообщалась с теми, кто знает, как из плохой реки сделать хорошую
Ирина ИЛЬИНА
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На железнодорожном мосту через Томь нарисованы отметки подъема уровня воды.

На железнодорожном мосту через Томь нарисованы отметки подъема уровня воды.

Фото: Андрей МИНАЕВ

Есть на южном Кузбассе речка Чебалсу. Узкой лентой петляет она меж таежных гор и впадает в полноводную Томь. Еще в древности местный коренной народ – шорцы – прозвали ее «плохой» (чебал) «рекой» (су). По легенде та неприметная речка доставляла немало хлопот – весенними паводками разливалась столь широко, что на охоту ходить было опасно, да и толку мало. Зверь уходил в верховья подальше от большой воды.

Напротив устья реки 80 лет назад для первых поселенцев был построен поселок Чебал-Су. Сегодня Чебал-Су – район Междуреченска – угольной столицы Кузбасса. В 1950-е годы город строили всем миром – сюда в поисках заработка и романтики приезжали комсомольцы, сюда же для наиболее тяжелых работ привозили и заключенных ГУЛАГа. Междуреченск вырос меж двух рек Томи и Усы. И там, где обе реки сливаются в одну, красуется центр угольной столицы.

Однако и по сей день поселок Чебал-Су был бы «плохой рекой», если бы о нем еще в 1959 году не позаботились местные власти. Каждую весну более мощная Уса выдавливает из берегов Томь. И та от безысходности грозит затопить поселок.

Об этом мне рассказал первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Сергей Перепилищенко, с которым на берегу Томи мы наблюдаем за реконструкцией городской дамбы.

- Дамба защищает Чебал-Су с 1959 года, - говорит чиновник и добавляет. - Правда, тогда ее возвели кустарным способом.

- Это как? – спрашиваю.

- Когда начал разрабатываться Томусинский угольный бассейн, то пустые вмещающие породы сыпали прямо вдоль берега реки, чтобы оградить район Чебал-Су от паводковых вод. Но прошло уже много времени, и дамба стала приходить в негодность. Мы сделали экспертизу, которая показала, что во многих местах уже имеются протечки.

- А почему вы вдруг спохватились? Протечки были сильные?

- Да, поселок по весне подтапливало. Люди жаловались. Мы посчитали, по ценам 2019 года ущерб в случае прорыва составил бы более 2 миллиардов рублей. Но еще хуже, если бы погибли люди. Дабы чувствовать себя безопасно, необходимо было реконструировать дамбу, чем мы и занимаемся.

Рабочие разбирают сетки-габионы, чтобы позже уложить в них камни для укрепления берега.

Рабочие разбирают сетки-габионы, чтобы позже уложить в них камни для укрепления берега.

Фото: Андрей МИНАЕВ

Вдоль берега, действительно, кипит работа. Рабочие укрепляют глубокую траншею, вырытую экскаватором. Берег выравнивают, укладывают гидроизоляционным материалом, а сверху кладут сетки-габионы, которые скоро наполнят камнями и закрепят намертво.

Деньги на реконструкцию – 124,5 млн рублей - были выделены из резервного фонда правительства РФ. Из этого же источника Росводресурсы распределило еще 295,5 млн рублей между Карачаево-Черкесией, Саратовской и Вологодской областями. Но вернемся в Междуреченск.

- Сложно, наверное, представить, что эта тихая и безобидная река весной поднимается до критических отметок? – спрашивает меня заместитель главы Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб.

- Сложно, - киваю я.

В самом деле Томь, еще не скованная льдом, не торопясь, несет свои воды в низине. И в эти ноябрьские минус восемь кажется, что река ведет себя так всегда.

- Но это один из опаснейших объектов, - объясняет Наталья Сологуб. – Весной вода поднимается. И очень важно, что нам удалось профинансировать его реконструкцию и приступить к реализации проекта. Тянуть дальше было нельзя. Чуть сильнее паводок, чем обычно и дамба не выдержала бы.

Берег укрывают гидроизоляционным материалом.

Берег укрывают гидроизоляционным материалом.

Фото: Андрей МИНАЕВ

РЕАКЦИЯ МЕСТНЫХ

Прорыв дамбы принес бы беду почти 2000 жителям, затопило бы школу, детсад, магазины и автодорогу.

- В следующем году мы завершим это объект за счет федерального бюджета, - продолжила Наталья Сологуб. - Более того, уже сегодня в рамках формирования бюджета 2022-2024 годы мы предусмотрели средства на реализацию второго этапа реконструкции этой дамбы, что позволит в принципе защитить весь населенный пункт и эти окрестности от негативного воздействия вод.

Работы на левом берегу Томи начались в августе 2021 года. С тех пор некоторые местные жители ходят сюда как на работу, контролируют процесс.

Галина Васильевна радуется, что теперь всем жителям будет спокойно.

- А то каждый год переживаем – подтопит или нет, - сетует она. – Подмывало-то дамбу уже давно.

Прораб ООО «Новосибирскдорстрой» Артем Шайхутдинов объясняет замглавы Росводресурсов Наталье Сологуб, когда будут закончены работы.

Прораб ООО «Новосибирскдорстрой» Артем Шайхутдинов объясняет замглавы Росводресурсов Наталье Сологуб, когда будут закончены работы.

Фото: Андрей МИНАЕВ

Ее подруга Анна Александровна вспоминает, что самые сильные наводнения были в 1977 и 1982 годах. Вода поднималась выше защитного ограждения и поселок оказывался в воде.

- Здесь отметка от уровня моря 241,5 метров, - поясняет прораб ООО «Новосибирскдорстрой» Артем Шайхутдинов, - а тогда вода поднялась до 243-х. На полтора метра выше дамбы. Сейчас помимо укрепления откоса, делаем еще три водопропускных сооружения для отвода лишней воды.

- Когда планируете завершить работы?

- По плану завершение работ – июнь следующего года. Но большую часть мы сделаем в этом году. В следующем году после паводка у нас останется рекультивация, планировка, озеленение.

…Возле стенда с информацией о работах на объекте судачат двое местных мужчин. Прибежали, завидев на дамбе суматоху с чиновниками и журналистами. Один из них чуть ли не митингует – где это, мол, видано, чтобы дамбы по морозу укрепляли. Первый замглавы Междуреченска Сергей Перепилищенко терпеливо отвечает - когда река многоводная, работать невозможно.

- Реконструкция подразумевает малую воду, а это именно осень и начало зимы, - объясняет он. Мужики понимающе соглашаются.

- Постоянно ведем активную разъяснительную работу, - говорит Перепилищенко, обращаясь ко мне. – Встречаемся с жителями, говорим, что это наша прямая заинтересованность в безопасности поселка. Многие люди относятся к пониманием. Если кто-то еще не понял важность этого проекта, то мы обязательно донесем, индивидуально побеседуем.

Совещание на дамбе - федеральные, региональные и муниципальные чиновники оценивают ход работ.

Совещание на дамбе - федеральные, региональные и муниципальные чиновники оценивают ход работ.

Фото: Андрей МИНАЕВ

ПАВОДКИ ПРОИСХОДЯТ ВСЕ ЧАЩЕ

- Все мы прекрасно знаем, что сейчас меняется климат, - говорит замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб. – Из-за этого периодичность критических паводков с каждым годом увеличивается. И поэтому мероприятия по защите территории от негативного воздействия вод становятся все более актуальными и социально значимыми.

На Кузбассе эту ситуацию понимают и делают все, чтобы защитить население от паводковой катастрофы.

- Мы закончили в этом году реконструкцию дамбы в Шабаново в Ленинск-Кузнецком районе, - отмечает министр природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий. - Несколько лет назад тоже было очень серьезное строительство в Калтане, аналогичное Междуреченску. Два года назад мы завершили расчистку русла реки Аба. Сейчас планируем расчистку русла реки Уса.

- На сколько лет хватит новой дамбы? – интересуются журналисты.

- Простоит десятилетия. Но тут важно понимать, что за дамбой нужен ежегодный уход, особенно после паводка. Любые повреждения важно вовремя ремонтировать, тогда сооружение прослужит сотню лет. А если еще и русла почистить, чтобы посадить уровень воды в паводковый период, то тогда нагрузка на дамбы будет еще меньше, и они прослужат еще дольше.

Местные жительницы Галина Васильевна и Анна Александровна говорят, что теперь им будет спокойнее жить.

Местные жительницы Галина Васильевна и Анна Александровна говорят, что теперь им будет спокойнее жить.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

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