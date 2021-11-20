Большой концерт «МУЗ-ТВ» в Кремле: первый выход в свет МакSим после комы, конфуз Бузовой и модный промах Стаса Михайлова

В честь своего 25-летия телеканал «МУЗ-ТВ» собрал на одной площадке весь цвет шоу-бизнеса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В честь своего 25-летия телеканал «МУЗ-ТВ» собрал на одной площадке весь цвет шоу-бизнеса. После инцидента полугодовой давности, когда на премию канала сразу несколько парней заявились в женских платьях, а Филипп Киркоров и Давид Манукян изобразили что-то наподобие однополой свадьбы, чиновники из Роскомнадзора оштрафовали «МУЗ» на 1 миллион рублей. Видимо, после этого с особо хулиганистыми звёздами провели воспитательную беседу, и на этот раз все прошло чинно и благородно. Вот только некоторые девушки не учли, что позировать пришлось не на красной дорожке, а на зеркальном полу…

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто из артистов и чем отличился, сайту kp.ru разложил по полочкам стилист Руслан Громов, который работал с Наташей Королевой, Ольгой Бузовой, Даной Борисовой и другими знаменитостями.

Стилист Руслан Громов Фото: Личный архив

ОЛЬГА БУЗОВА

- Чувствую, этот образ вызовет очень много споров! А мне нравится. Вот только подойдёт такой объём далеко не всем. Ольга очень стройная девушка, поэтому зефирное платье на ней хорошо сидит, а синие сапоги выгодно разбавляют всю эту воздушную красоту ярким элементом. Чёрные тейпы, которые певица надела из-за травмы, смотрятся интересным дополнением. Не удивлюсь, если скоро это войдёт в моду, как деталь гардероба. Единственное, что я бы посоветовал Оле: никогда (!), слышишь, никогда (!!) не присаживайся в коротком платье над зеркальным полом!

- Второй наряд поющей ведущей тоже вполне хорош. Сейчас «трусы» уже никого не шокируют: боди и перчатки, инкрустированные большим количеством жемчуга, - любимый костюм западных артистов. А жемчуг, кстати, - один из главных трендов 2021 года. Макияж и укладка Бузовой выполнены профессионально, не придерёшься.

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

ФИЛИПП КИРКОРОВ

- Поп-король в очередной раз облачился в стиль спорт-шик, представляющий собой смешение гламура с вещами свободного кроя. Как всегда, можно наблюдать обилие страз, но с появлением у Филиппа постоянного стилиста весь этот блеск наконец выглядит достойно. Отдельный респект за шляпу и ультрамодные ботинки челси.

НИКОЛАЙ БАСКОВ

- Образ Николая особо не меняется. Сам по себе костюм красивый: бархатный воротник и манжеты вполне достойно подчеркивают статус артиста. К тому же, бархат - это тренд последнего времени. Если бы костюм был в однотонном цвете - чёрном или белом, то цены бы ему не было. Но Баскова, как всегда, тянет на канделябры и он по-прежнему похож на регионального ведущего свадеб. Кстати, на фоне Филиппа эта разница отчетливо заметна. Может, «золотому голосу» тоже пора последовать примеру Киркорова и обратиться к услугам стилистов?

Филипп Киркоров и Николай Басков Фото: Иван МАКЕЕВ

МАКSИМ

- Артистка прекрасно выглядит, хотя совсем недавно побывала между жизнью и смертью. Однако, это платье удачным не назовёшь. Во-первых, фасон слишком старомоден. А во-вторых, певица сильно похудела и лиф ей явно не по размеру - в профиль это бросается в глаза. Но за жажду жизни - браво!

МакSим Фото: Иван МАКЕЕВ

АННА СЕДОКОВА

- Образ хорошо продуман, сексуальность и сдержанность в одном флаконе - Анне удалось соблюсти очень тонкую грань. Ведь ее наряд однозначно смел, но при этом в нем мало открытого тела. Шляпа с большими полями придаёт облачению некую нотку благородности и тем самым сглаживает откровенное декольте. В целом, в 2021 году бра (элемент одежды, повторяющий форму бюстгальтера) - один из самых ярких трендов: мировые дизайнеры именно так видят современную женщину, предлагая носить нечто, похожее на белье, как самодостаточный элемент гардероба. Самые стильные девушки надевают бра даже поверх платьев, водолазок и другой одежды. Поэтому аутфит Седоковой точно можно назвать модным.

Анна Седокова Фото: Иван МАКЕЕВ

ЛОЛИТА

- Любовь Лолиты к комбинезонам велика, а к чёрным мерцающим комбинезонам так и вовсе безгранична, из-за чего порой кажется, будто певица выгуливает один и тот же наряд по несколько раз, а ведь такого в шоу-бизнесе не прощают. В последнее время костюмы в облипку на звезде смотрятся достойно, поскольку Лолита избавилась от лишних килограммов и больше не рискует стать женщиной-мемом (несколько лет назад на пышнотелую артистку в комбинезоне телесного цвета наделали десятки обидных фотожаб, сравнив Милявскую с китом. - Ред.). В целом, особо не придерёшься, нечего лишнего. Должен заметить, что комбинезоны по-прежнему в тренде, и заядлые модницы используют данную вещь как универсальный вариант на любой случай.

Лолита Милявская Фото: Иван МАКЕЕВ

СТАС МИХАЙЛОВ

- Глядя на Стаса, я чувствую когнитивный диссонанс или, как сейчас говорят, разрыв шаблона: зачем из дяди, который поёт шансон, пытаться сделать фэшн-икону?! Несмотря на то, что желтый цвет в тренде, костюм на артисте смотрится нелепо. Брюки с мотнёй в стиле хип-хоп, приталенный пиджачок, больше похожий на женский, торчащие нитки, туфли-казаки - ох, сколько всего странного здесь намешано. Уверен, что этот образ подбирал стилист со своими собственными представлениями о том, как должен выглядеть мужчина за 50: «Я художник - я так вижу!». Но излишняя креативность зачастую работает не в пользу ее «носителя».

Стас Михайлов Фото: Иван МАКЕЕВ

АННА ПЛЕТНЕВА

- Солистка «Винтаж» в прекрасной форме, даром что мама троих детей, и в следующем году станет «ягодкой» - отметит 45-летие. Агрессивно-сексуальный образ - ее кредо, но в Кремле, а не в клубе, это выглядит неуместно. Я считаю, что вид все-таки пошловат для такого мероприятия, а трусы в стразах должны остаться в клубной атмосфере 2010-х. Сейчас это не актуально даже на сцене, где у каждого свой стиль и представления о моде.

Анна Плетнева Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОЛИНА ГАГАРИНА

- Полина в своём привычном стиле - челку, юбку и другие детали по отдельности мы уже видели в других ее образах. Но этот выход получился сомнительным. Корсетное боди и босоножки хорошо сочетаются, а вот нашитая драпировка из сияющего металика мне категорически не нравится. И нужно заметить, что наряд не первой свежести: в области плеча уже отваливаются мелкие элементы. Все это напоминает мне эстетику 80-х, когда концертные образы штамповали из всего, что попадётся под руку.

Полина Гагарина Фото: Иван МАКЕЕВ

МИТЯ ФОМИН

- Шляпа с окулярами в стиле стимпанк, длинная подвеска до самого пупа, закатанные рукава пиджака, рубашка со стразами, браслет, кольца… Даже с поправкой на сценический образ это перебор: именно про такой случай говорят «надел все лучшее сразу». Самостоятельной фишкой образа могла бы стать рубашка со стразами. Если исключить шляпу, многочисленные цацки и опустить рукав у пиджака, Митя Фомин мог бы смотреться очень даже стильно. Видно, что артист старался и подошёл к выступлению с фантазией, сделал все весело. Но как по мне, Митя - один из главных претендентов на звание самого провального look-а этого мероприятия.

Митя Фомин Фото: Иван МАКЕЕВ

АЛСУ

- Прекрасный сценический образ: нарядно и без перебора. У костюма актуальный крой, брюки-клёш по-прежнему набирают модные обороты, а мелкие пайетки придают наряду праздничное натроение. Серьги, кольца, укладка и макияж идеально дополняют look. Да, сюрпризов от Алсу ждать не приходится, зато она стабильна в своём сдержанном стиле добропорядочной матери и жены. К тому же, это надежно страхует от модных провалов.

Алсу Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАЛЕРИЯ

- Артистка вся в серебре: и платье, и ремень, и босоножки, и украшения подобраны в тон. Но если бы формула успеха была так проста..! Платье смотрится отдельно от певицы: просто висит, как на вешалке, скрывая подтянутую фигуру Валерии. Если бы подол был менее объемным, или, может, платье на размер меньше, вероятно, образ смотрелся бы куда лучше. Но есть и плюсы. Я заметил обновлённую стрижку - прямое каре именно этой длины очень идёт знаменитости. А макияж в розовом цвете освежает лицо.

Валерия Фото: Иван МАКЕЕВ

АВРААМ РУССО

- В целом образ получился, скорее, стильным, хотя певец балансирует на грани. Возможно, после многолетнего затишья Руссо отвык подбирать сценические наряды и теперь полагается на внутреннее чутьё. Жилетка без рубашки смотрится весьма стильно и современно - неплохая находка. Брюки в модном ультрамариновом цвете тоже хороши, хотя далеко не все решаются сочетать чёрное с синим. А вот шелковый платочек в горох, который, видимо, объединить разные цветовые решения верха и низа, смотрится неуместным пятном.

Авраам Руссо Фото: Иван МАКЕЕВ

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