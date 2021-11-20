Ангельски красивая дочь Леонида Якубовича покинула Россию: "Без семьи и друзей"

Варвара Якубович Фото: Instagram.com

Леонид Якубович был трижды женат. От третьей супруги Марины Видовой у него есть 23-летняя дочь Варвара. Девушка учится в МГИМО. Она необыкновенно хороша собой. Рыжеволосая нимфа на днях рассказала, что покинула Россию ради солнечной Мексики.

Варвара Якубович не так давно привлекла к себе пристальное внимание россиян. Кто бы мог подумать, что 23-летняя наследница Леонида Якубовича окажется такой красавицей.

Обладательница огненно-рыжих кудрей и татуировки в виде тигра на плече ангельски прекрасна. Красавица сообщила в блоге, что покинула Россию. Причем наследница известного телеведущего впервые отправилась в заграничное путешествие совершенно одна.

"Первое одиночное путешествие. Первый раз в своей жизни я полетела с пересадками в другую страну без семьи, знакомых и друзей", - поделилась Варвара.

Дочь Леонида Аркадьевича наслаждается отдыхом в Мексике. Как призналась девушка, она с самого детства интересовалась этой страной. им государством. "Мексика - страна контрастов. Безумно похоже на Испанию, но умом понимаешь, что ты на другом конце света. Утром холодно, днем жарко, вечером снова холодно. Красочные, как с открытки, дома, дворики, переулки, закаты и рассветы с одной стороны, а с другой - бедное население, неухоженность городов, в каждом из которых чувствуется архитектурное давление колониальной тирании", - рассказала наследница Якубовича.

Стоит отметить, что Варвару практически невозможно встретить на публичных мероприятиях и светских раутах в отличие от других детей богатых и знаменитых. "Если честно, я вообще никого не знаю из детей знаменитостей. Единственный период общения с наследниками селебрити был, когда я училась в школе. Там учились дети Малинина, Мишель Серова, но ни с кем из них я не поддерживаю связи", - признавалась Варвара. При этом она не скрывает, что отец не жалеет на нее денег. Якубович, к слову, оплатил ее дорогостоящую учебу в МГИМО.