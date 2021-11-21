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Общество21 ноября 2021 9:30

Помогите Рите скинуть кандалы

У малышки ДЦП, но в той форме, которую можно вылечить, если найдутся средства на операцию
Ярослава ТАНЬКОВА
Ярослава ТАНЬКОВА
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Когда Рита родилась, она не сразу смогла дышать.

Когда Рита родилась, она не сразу смогла дышать.

Фото: Личный архив героя публикации

Рита обожает пускать мыльные пузыри, стоя в вертикализаторе (тренажер такой). Пузыри получаются отлично, стоять - не очень. Сведенные судорогой ноги не слушаются, как будто закованы кандалы. А в остальном девочка похожа на фарфоровую куклу. Большие синие глаза, мультяшная улыбка, золотистый фонтанчик на макушке - все сюсюкают и называют "ангелом". Но это пока маленькая. А дальше все пойдет по неписаному сценарию: сначала ровесники дразнят, взрослые жалеют; потом все раздражаются; и, наконец, просто никто не замечает. Потому что слово "инвалид", как штрафная карточка, удаляет человека с "поля игры". И можно сколько угодно говорить про "равные возможности".

Родители ждали двойняшек. Живот берегли, как бриллиант. Сестренки развивались здоровыми, родились без проблем. Но Рита не сразу смогла дышать – видимо, легкие не дозрели. Так что ее жизнь началась с реанимации и ИВЛ. Жизнь спасли, но появился диагноз -детский церебральный паралич. Обидно. Сестра давно бегает, а Рита на жизненной "скамье запасных" только повизгивает от восторга.

- Самое страшное осознавать, что шансы, которые есть у твоего ребенка, с каждым днем тают, а ты ничего не можешь поделать! – чуть не плачет мама. - Врачи твердят: «Торопитесь! Пока все еще не поздно поправить, но чем больше пройдет времени, тем сложнее». А мы что, против? Но чем платить?

Еще недавно с ДЦП не умели бороться. А теперь нейрохирурги научились делать операцию, — селективную дорсальную ризотомию - во время которой надсекаются нервные окончания в основании позвоночника. Это позволяет мышцам ног расслабиться, и в результате у ребенка появляется шанс научиться управлять своим телом и ходить. Конечно, потребуются тренировки и специальные занятия, но Рита настолько любит двигаться и мечтает бегать, что с этим проблем не возникнет.

Вот только лечение это для нашей страны пока новое, и поэтому, к сожалению, не входит в ОМС. И стоит такая операция 348 746 рублей. Хочется надеяться, что когда-нибудь ее непременно включат в списки бюджетного лечения, но у Риты времени ждать просто нет. В семье работает только папа. Мама двух близнецов, один из которых инвалид, еще долго не сможет работать. На одну зарплату с трудом получается оплачивать жизнь четверых, да еще и необходимую постоянно реабилитацию для Риты. Без нашей помощи родителям не собрать необходимую сумму. Пожалуйста, помогите!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - https://www.pomogi.org/help/. В назначении пожертвования не забудьте указать "для Воловой Риты"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

https://pomogi.org/stories/volova_rita/

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ИНН 7702579448 КПП 770201001

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Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва

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БИК 044525411

Назначение: благотворительное пожертвование для Риты Воловой

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