Байден не прочь пойти на второй срок

Байден является самым великовозрастным хозяином Белого дома за всю историю США. Фото: REUTERS

Как сообщила газета The Washington Post, Джо Байден заверил своих ближайших соратников, что планирует идти на второй президентский срок в 2024 году. К этому времени ему исполнится 81 год. Байден и сейчас является самым великовозрастным хозяином Белого дома за всю историю США, но, судя по всему, готов установить новый рекорд.

Однако даже его однопартийцы сомневаются, что здоровье позволит президенту оставаться у руля нации. В пятницу президент прошел плановое медицинское обследование. И хотя по его результатам личный врач Байдена Кевин О'Коннор бодро отрапортовал, что 79-летний пациент «остается здоровым и энергичным мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять обязанности главы исполнительной власти и главнокомандующего», выявились и очевидные проблемы.

В ходе колоноскопии у Байдена в кишечнике обнаружили полип, который пришлось срочно удалить. Медики также констатировали, что у президента увеличилась частота и глубина откашливания во время разговоров. Это вызвано тем, что желудочная кислота стала забрасываться в пищевод и попадать в горло. Походка главы государства выглядит более жесткой и не такой подвижной, как год назад, что связано с износом позвоночника. Впрочем, в столь почтенные годы все могло быть значительно хуже. Но Байден поддерживает форму: он не курит, практически не употребляет алкоголь и занимается спортом по меньшей мере пять раз в неделю.

Между тем, экс-президент США Дональд Трамп также заявил, что готов вновь побороться за высший пост на выборах в 2024 году, уточнив, что отказаться от этого его может заставить «только плохой звонок от доктора». Трампу тогда стукнет 78 лет, аккурат в этом возрасте Байден одолел его год назад. Если у обоих все пойдет по плану, то «гонка стариков» станет самым удивительным зрелищем в политической жизни страны.