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В мире21 ноября 2021 11:29

Байден не прочь пойти на второй срок

Но позволит ли здоровье?
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Байден является самым великовозрастным хозяином Белого дома за всю историю США.

Байден является самым великовозрастным хозяином Белого дома за всю историю США.

Фото: REUTERS

Как сообщила газета The Washington Post, Джо Байден заверил своих ближайших соратников, что планирует идти на второй президентский срок в 2024 году. К этому времени ему исполнится 81 год. Байден и сейчас является самым великовозрастным хозяином Белого дома за всю историю США, но, судя по всему, готов установить новый рекорд.

Однако даже его однопартийцы сомневаются, что здоровье позволит президенту оставаться у руля нации. В пятницу президент прошел плановое медицинское обследование. И хотя по его результатам личный врач Байдена Кевин О'Коннор бодро отрапортовал, что 79-летний пациент «остается здоровым и энергичным мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять обязанности главы исполнительной власти и главнокомандующего», выявились и очевидные проблемы.

В ходе колоноскопии у Байдена в кишечнике обнаружили полип, который пришлось срочно удалить. Медики также констатировали, что у президента увеличилась частота и глубина откашливания во время разговоров. Это вызвано тем, что желудочная кислота стала забрасываться в пищевод и попадать в горло. Походка главы государства выглядит более жесткой и не такой подвижной, как год назад, что связано с износом позвоночника. Впрочем, в столь почтенные годы все могло быть значительно хуже. Но Байден поддерживает форму: он не курит, практически не употребляет алкоголь и занимается спортом по меньшей мере пять раз в неделю.

Между тем, экс-президент США Дональд Трамп также заявил, что готов вновь побороться за высший пост на выборах в 2024 году, уточнив, что отказаться от этого его может заставить «только плохой звонок от доктора». Трампу тогда стукнет 78 лет, аккурат в этом возрасте Байден одолел его год назад. Если у обоих все пойдет по плану, то «гонка стариков» станет самым удивительным зрелищем в политической жизни страны.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ